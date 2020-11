Calendula: Proprietà, Uso Fitoterapico e Cosmesi

La calendula è una pianta tipicamente mediterranea , ora naturalizzata in altre regioni temperate del Mondo. La parte di pianta usata in fitoterapia è costituita dai fiori (capolini e sommità fiorite), raccolti ad inizio fioritura e recisi appena sotto il ricettacolo.

La calendula è una pianta erbacea originaria dell'Egitto, che possiede molteplici proprietà officinali. Le sommità fiorite della calendula trovano vasto impiego come ingrediente di cosmetici e come rimedio - sia per uso interno, che esterno - per diverse problematiche, soprattutto riguardanti la pelle . Si tratta, infatti, di una delle erbe medicinali più versatili presenti in natura.

Uso Fitoterapico e Proprietà

Principi attivi

In fitoterapia, si utilizzano prevalentemente le sommità fiorite della calendula in quanto sono ricche di flavonoidi e triterpeni (entrambi antiossidanti), calendulosidi, carotenoidi e xantofille, acidi fenolici, tannini, oli essenziali, resine ecc.

Proprio grazie ai principi attivi in essi contenuti, i fiori di calendula trovano diversi impieghi, sia per uso interno, che per quello esterno. Storicamente, la calendula è stata utilizzata per curare ferite, ustioni ed eruzioni cutanee. Attualmente, viene impiegata comunemente su pelle e mucose come antinfiammatorio topico, cicatrizzante per la guarigione di ferite e antisettico.

Oltre a possedere ottime proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, i flavonoidi contenuti nella calendula manifestano un'azione:

Riepitelizzante e rigenerante cutanea ;

; Accelerano il turnover cellulare ;

; Stimolano la sintesi del collagene.

Proprietà della Calendula

La calendula presenta proprietà:

Formulazioni a base di Calendula

I fiori di calendula possono essere utilizzati integralmente oppure vengono essiccati e resi in polvere o, ancora, trasformati in oli, unguenti, balsami, creme o lozioni. La calendula si può trovare anche sotto forma di tintura o, come estratto vegetale, in capsule. I petali possono essere consumati e utilizzati in cucina. La calendula viene utilizzata anche per la preparazione di tisane e decotti.