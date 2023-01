La caffeina rientra nella composizione di diversi integratori alimentari , parafarmaci e addirittura farmaci, sia per uso cumano che per uso veterinario. Oltre a ciò, la caffeina viene utilizzata nella formulazione di cosmetici impiegati per contrastare borse e occhiaie e per ridurre la cellulite .

Si tratta di una molecola che - quando assunta per via orale - è capace di esercitare un'azione eccitante sul sistema nervoso centrale e un'attività vasocostrittrice. Al contempo, alla caffeina - utilizzata per via esterna - vengono attribuite anche proprietà antiedemigene , la capacità di promozione della lipolisi e la capacità di promuovere la crescita dei capelli .

La caffeina è un alcaloide a base purinica di origine naturale contenuto in diverse piante, come caffè, tè, cacao , guaranà e matè.

In commercio esistono diverse tipologie di shampoo alla caffeina. Alcuni di questi vengono addizionati di ulteriori sostanze al fine di conferire al prodotto un maggior numero di proprietà. Ad esempio, sul mercato è possibile reperire shampoo alla caffeina che - oltre ad essere pubblicizzati come utili per prevenire la caduta dei capelli - possono esercitare un'azione antiforfora , possono contribuire al mantenimento del colore scuro dei capelli, possono esercitare un'azione rinforzante sul capello , ecc.

È comunque molto importante ricordare che gli shampoo alla caffeina NON sono farmaci , pertanto, non possono curare alcun tipo di malattia in grado di causare la perdita dei capelli e, in linea generale, non sono in grado di ostacolare la caduta dei capelli di natura patologica .

La caffeina viene utilizzata nella produzione di shampoo per via della capacità di promuovere la crescita dei capelli comunemente ascritta a questa molecola. Gli shampoo alla caffeina, pertanto, vengono utilizzati principalmente per prevenire e cercare di contrastare , o quantomeno limitare , la caduta dei capelli in soggetti predisposti.

In linea di massima, lo shampoo alla caffeina si utilizza alla stregua di un qualsiasi altro shampoo ma, rispetto ai normali detergenti per capelli, solitamente, richiede un breve periodo di posa .

Efficacia

Lo Shampoo alla Caffeina è efficace contro la caduta dei capelli e contro l'alopecia?

In merito all'efficacia della caffeina e degli shampoo che la contengono contro la caduta dei capelli sono stati condotti alcuni studi.

In particolare, due studi* condotti in vitro hanno dimostrato che, effettivamente, la caffeina può contribuire a favorire la crescita dei capelli.

Il primo di questi studi è stato condotto nel 2007 prelevando follicoli piliferi da pazienti di sesso maschile affetti da alopecia androgenetica. La ricerca ha mostrato che la caffeina è in grado di stimolare la crescita dei capelli in vitro, riducendo al contempo la soppressione della vitalità del follicolo pilifero indotta dal testosterone. Infatti, tale ormone e ancor di più il suo derivato diidrotestosterone sono coinvolti nell'alopecia androgenetica.

Il secondo studio, invece, è stato condotto nel 2014 prelevando follicoli piliferi da soggetti di sesso maschile e femminile, successivamente coltivati in laboratorio e sottoposti a diversi test per valutare l'efficacia della molecola in questione. Da tale studio si è osservato che la caffeina cui sono stati esposti i follicoli coltivati in laboratorio:

Ha prolungato la fase anagen del follicolo pilifero (fase di crescita);

del follicolo pilifero (fase di crescita); Ha favorito l'allungamento del fusto dei capelli;

del fusto dei capelli; Ha stimolato la proliferazione cheratinocitica sulla matrice dei capelli.

Da tale studio è inoltre emerso che i follicoli prelevati da individui di sesso femminile si sono mostrati più sensibili alla caffeina rispetto a quelli prelevati da individui di sesso maschile.

Tuttavia, nonostante i risultati che paiono essere molto incoraggianti, è opportuno sottolineare che tali studi sono stati condotti in vitro e non in vivo e, soprattutto, sono stati effettuati utilizzando caffeina pura e non uno shampoo alla caffeina.

Un altro studio** relativamente più recente (2018), invece, è stato condotto in vivo, su volontari di sesso femminile, utilizzando un vero e proprio shampoo alla caffeina. Una parte delle volontarie ha utilizzato uno shampoo contenente questo alcaloide, mentre l'altra parte ha utilizzato uno shampoo di controllo privo della molecola in questione.

I risultati sono stati misurati effettuando un test di trazione dei capelli dopo 6 mesi di utilizzo dei due prodotti detergenti. Lo studio ha mostrato che la quantità di capelli persi durante il test di trazione dalle donne che avevano utilizzato shampoo alla caffeina era nettamente inferiore rispetto alle donne che avevano utilizzato lo shampoo di controllo.

In occasione del 13° Congresso Nazionale AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), tenutosi il 19 gennaio 2023, sono stati presentati i risultati di due studi inerenti l'utilizzo di una lozione e uno shampoo alla caffeina in uomini sani con perdita dei capelli di tipo maschile o diradamento dei capelli.

Più nel dettaglio, si tratta di studi in vivo, monocentrici, randomizzati, controllati con placebo, in doppio ceco e a gruppi paralleli.

Il primo studio riguarda l'impiego di una lozione tonica contenente 2 mg/ml di caffeina e 5 mg/ml di sodio dimetilglicinato, mentre il secondo studio l'utilizzo di uno shampoo a base di caffeina 10 mg/ml e 10 mg/ml di sodio dimetilglicinato. Come si legge dal comunicato stampa rilasciato da AIDECO "entrambi gli studi hanno dato risultati molto positivi in termini di resistenza alla trazione valutata con il pull-test, numero e densità dei peli e altri elementi valutati con il fototricogramma, come l'aumento dei peli in fase anagen e la diminuzione di quelli in fase telogen. La valutazione dermatologica sulla forza dei capelli e sulla progressione della calvizie ha confermato i risultati strumentali, e l'autovalutazione dei soggetti coinvolti ha mostrato una buona soddisfazione per i risultati ottenuti, sia con la lozione che con lo shampoo contenenti la combinazione attiva. Le proprietà cosmetiche dei due prodotti testati e la tollerabilità sono state valutate molto positivamente in entrambi gli studi.".

Pertanto, gli studi finora condotti sembrano confermare l'efficacia dello shampoo alla caffeina. Tuttavia, nonostante i risultati potenzialmente promettenti, è sempre bene non farsi prendere da un eccessivo entusiasmo. Difatti, per poter dimostrare scientificamente la reale efficacia degli shampoo alla caffeina, è necessario condurre ulteriori e più approfondite ricerche in vivo e, in particolare, su volontari con e senza alopecia androgenetica. Solo così sarà possibile determinare se lo shampoo alla caffeina può essere veramente utile nel contrastare la caduta dei capelli e in quale concentrazione questa molecola deve essere presente per garantire l'effetto desiderato senza causare problemi od effetti indesiderati.

