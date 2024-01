L'uso della caffeina contro borse e occhiaie è ormai ampiamente diffuso grazie alle particolari proprietà di cui questa sostanza è dotata. Più nel dettaglio, per contrastare questi inestetismi, essa è impiegata per uso topico, difatti, la si può trovare all'interno di moltissimi prodotti per il contorno occhi. Shutterstock

Cos'è la caffeina e dove si trova? La caffeina è un alcaloide a base purinica contenuto in diverse piante, quali il caffè, il cacao, il tè, il guaranà, la cola e il matè. Da sempre conosciuta per la sua attività stimolante sul sistema nervoso e per la sua attività vasocostrittrice, la caffeina trova impiego sia in ambito farmacologico (per uso interno) che in ambito cosmetico (per uso esterno). In quest'ultimo caso, però, la caffeina non viene impiegata per le sue proprietà eccitanti, ma per la sua capacità di esercitare un'azione antiedemigena che può rivelarsi molto utile contro borse e occhiaie.

Borse e occhiaie: cosa sono e cause Prima di capire in che modo la caffeina può rivelarsi utile contro borse e occhiaie, è utile capire cosa sono queste ultime e perché si formano. Le occhiaie sono delle aree di colore scuro che compaiono nella zona sotto o attorno agli occhi. Le borse, invece, si generano anch'esse nell'area sottostante gli occhi, ma si caratterizzano per la presenza di un tipico gonfiore che, solitamente, risulta essere più accentuato in determinate circostanze o situazioni e tende ad essere maggiormente visibile man mano che la pelle invecchia. Le cause alla base dell'insorgenza di borse e occhiaie possono essere molteplici, in quanto sono diversi i fattori coinvolti e che concorrono l'uno con l'altro nel determinare il problema, così come complessi sono i fenomeni che portano alla loro comparsa. Ad ogni modo, fra gli svariati motivi che portano alla comparsa di questi inestetismi (in quanto borse e occhiaie vengono considerati come tali a tutti gli effetti), ricordiamo: Deposito di melanina che determina la presenza di un'area iperpigmentata;

Fattori connessi alla circolazione sanguigna e linfatica a livello della zona del contorno occhi: il rallentamento della microcircolazione venosa e linfatica favorisce il ristagno e l'accumulo di liquidi e di sangue, esponendo la zona alla comparsa di una colorazione più scura e all'insorgenza di gonfiore. Per approfondire, leggi: Occhiaie Nere: come vengono e cosa fare per eliminarle

Come agisce la caffeina contro borse e occhiaie? La caffeina, come già accennato, è un ingrediente largamente impiegato in cosmetici per il contorno occhi al fine di favorire la riduzione di borse e occhiaie scure. Ma come funziona può essere efficace in questo senso? La risposta va ricercata nelle proprietà antiedemigene attribuite a questa molecola e alla sua capacità di agire sui vasi sanguigni. Difatti, applicata localmente (nelle opportune concentrazioni e all'interno di prodotti appositamente formulati per questa delicata area del viso), la caffeina è in grado di esercitare un'azione vasocostrittrice sui vasi sanguigni localizzati in quest'area, rendendoli meno visibili e favorendo anche una riduzione del gonfiore dovuto al ristagno di sangue e liquidi. Al contrario di quanto alcuni affermano, invece, la caffeina NON ha poteri schiarenti e, pertanto, non è in grado di agire in alcun modo su eventuali depositi di melanina che possono aver portato alla comparsa delle occhiaie. Alla caffeina, inoltre, sono attribuite anche proprietà antiossidanti che potrebbero essere utili per contrastare i danni da radicali liberi.