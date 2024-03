Caffè e bellezza ​Un nuovo rituale di bellezza è emerso recentemente, rendendo la cura della pelle così semplice come bere una tazzina di caffè. Uno studio scientifico recente ha sottolineato come la bevanda preferita dagli italiani possa diventare un prezioso alleato per la pelle, grazie alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie dei polifenoli, unitamente all'azione benefica della caffeina. Per gli appassionati di skincare, si apre un nuovo capitolo nella routine di bellezza: la semplice abitudine di gustare una deliziosa tazzina di caffè. A confermare i vantaggi di questa bevanda sulla salute della pelle, in particolare quella del viso, arriva una ricerca recentemente pubblicata sul Journal of Cosmetic Dermatology. (Lo studio ha utilizzato l'approccio della randomizzazione mendeliana che sfrutta il fenomeno biologico dell'ereditarietà eliminando l'influenza di eventuali fattori di confondimento, come l'ambiente o lo stile di vita). Lo studio evidenzia come il caffè possa essere un potente alleato nel contrastare l'invecchiamento cutaneo. Numerosi studi hanno precedentemente indagato il legame tra alimentazione e salute della pelle, sottolineando che non solo prodotti come creme, filler e sieri contribuiscono alla bellezza della pelle, ma anche gli alimenti che consumiamo. Questa ricerca si concentra sugli effetti di alcune bevande, come caffè, alcol, tè e bibite zuccherate, sull'invecchiamento della pelle del viso. Analizzando le informazioni genetiche e fenotipiche di circa 500.000 individui europei dalla banca dati britannica UK Biobank, lo studio si focalizza sulle varianti genetiche ereditate. Il caffè si rivela un alleato di bellezza dal chicco alla tazzina.

Effetto protettivo del caffè sulla pelle del viso Lo studio ha rilevato un effetto protettivo del caffè sulla pelle del viso: maggiore è il suo consumo, anche in modo moderato, minore è il rischio di invecchiamento cutaneo. Questo risultato si aggiunge alla letteratura scientifica che già considera il caffè un vero amico della pelle. Ma cosa si intende con consumo moderato? Il consumo moderato di caffè può essere definito come 3–5 tazze al giorno, sulla base della Opinione Scientifica sulla sicurezza della caffeina dell'EFSA.

Proprietà dell'estratto di polpa di caffè L'estratto di polpa di caffè, fin dal chicco, migliora l'umidità, la luminosità, l'elasticità, la pigmentazione, la consistenza e il contenuto di collagene della pelle. L'olio di caffè verde stimola la sintesi di collagene, essenziale per mantenere l'epidermide giovane ed elastica

Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie Ciò che renderebbe il caffè un elisir di bellezza sono le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, potenziate dalla tostatura che gli conferisce le sue caratteristiche distintive. I polifenoli, potenti antiossidanti presenti soprattutto nel caffè espresso, ritardano l'invecchiamento cellulare contrastando i radicali liberi, primi responsabili dello stress ossidativo che influisce sull'invecchiamento cutaneo. In effetti uno studio avrebbe sottolineato come la caffeina sia in grado di attivare l'autofagia, processo di pulizia cellulare che consente alle cellule di eliminare, "mangiandoli", i propri componenti danneggiati o inutilizzati.

Acido clorogenico e protezione dai danni UV: L'acido clorogenico protegge la pelle dai danni dei raggi UV e riduce l'iperpigmentazione delle macchie solari. L'acido clorogenico è un polifenolo molto diffuso nei vegetali e in particolare nel caffè verde, dove si trova ad altissime concentrazioni: ogni 100 g, infatti, ne contengono ben 8 g. Anche in quello tostato, nonostante il processo di torrefazione, se ne trova in grande quantità: due tazzine di caffè, pari a 100 ml, ne contengono ben 250 mg