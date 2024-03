Caduta dei capelli: cosa fare e quando preoccuparsi La caduta dei capelli può essere fisiologica o patologica. Spesso ci si preoccupa senza una vera motivazione. Facciamo chiarezza.

Una delle preoccupazioni più comuni che affligge i pazienti che arrivano nel mio studio è la caduta dei capelli. Cominciamo con il dire che questo è un fenomeno assolutamente fisiologico e un capello cade, perché si completa quello che è un ciclo del follicolo che lo genera, lasciando posto a un nuovo capello che comincia a crescere. Questo è molto importante da comprendere perché troppo spesso il paziente interpreta la caduta dei capelli come un qualcosa di negativo, ma bisogna capire che questa non determina, quando non vi sono cause particolari, un diradamento della chioma perché ogni annesso cutaneo che cade, viene rimpiazzato. La caduta, tuttavia, va sempre contestualizzata e quantificata perché in alcuni casi, quando eccessiva, potrebbe nascondere una patologia sottostante. E' quindi buona norma rivolgersi ad un medico tricologo per una visita qualora notaste una caduta eccessiva ed anomala. Per approfondire: Caduta dei capelli: perché avviene e quando è eccessiva

Visita tricologica Questo è uno step di fondamentale importanza per impostare un protocollo terapeutico ad hoc per il paziente in base alla sua problematica.

In cosa consiste?

Di norma faccio un'accurata raccolta anamnestica del paziente per valutare se esiste della familiarità per problematiche analoghe, un'indagine dermatoscopica del cuoio capelluto per andare a sincerarmi della condizione della cute e dei follicoli piliferi e di norma quando arriva una richiesta di appuntamento per una visita tricologica, chiedo al paziente di venire già munito di analisi

ematochimiche o sarò io a prescrivere le indagini di controllo necessarie per impostare un'adeguata terapia durante la visita stessa.

Solo alla luce della raccolta di questi dati è possibile a quel punto impostare un protocollo terapeutico adeguato.

Su cosa si basa la terapia I protocolli che di solito prescrivo ai miei pazienti sono sempre combinati e soprattutto cuciti in base alla loro specifica condizione.

Non esiste un protocollo che possa andare bene per tutti i pazienti perché non soltanto bisogna tener conto della patologia, ma il riuscire a comprendere l'aspetto psicologico e le aspettative del paziente è quello che può farci realmente impostare un protocollo terapeutico che faccia la differenza.

Ad oggi abbiamo diverse opzioni terapeutiche che possono sinergicamente contribuire ad un risultato finale.

La terapia farmacologica è un pilastro fondamentale della terapia tricologica e ad oggi i farmaci che si utilizzano sono ancora quelli "storici" come la finasteride ed il minoxidil.