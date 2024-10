Caduta dei capelli Si dice che l'autunno è la stagione della caduta delle foglie, delle castagne e dei capelli. Un processo fisiologico, ma che può essere più intenso per alcune persone. Lo stress ossidativo estivo può acuire la fragilità del capello. Cosa possiamo fare per prenderci cura della nostra chioma a 360 gradi? Ne ho parlato con la dottoressa Beatrice Zantedeschi, biologa nutrizionista e farmacista. I capelli vanno curati sia dall'interno con una corretta alimentazione, ma anche con una corretta beauty routine.

Quando fare uso di integratori per la perdita dei capelli? L'integrazione, soprattutto nella stagione autunnale e invernale, può essere di supporto per la salute del capello, specie in periodi di stress, dopo un importante perdita di peso, durante alcune cure farmacologiche, in periodi di forte stress o anche quando l'alimentazione non è corretta. È bene chiedere il consulto di un esperto, evitando il fai da te per scegliere l'integratore più adatto alle proprie necessità.

Quale beauty routine seguire a casa? Oltre all'utilizzo di integratori alimentari e altri rimedi come lozioni o cosmetici specifici per la caduta dei capelli, ci sono tutta una serie di accorgimenti che può essere utile seguire per rallentarne la perdita: seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, per evitare la carenza di nutrienti funzionali alla salute dei capelli come le vitamine, amminoacidi e sali minerali.

per evitare la carenza di nutrienti funzionali alla salute dei capelli come le vitamine, amminoacidi e sali minerali. utilizzare uno shampoo delicato e adatto alla propria tipologia di capelli e alle condizioni del cuoio capelluto (secco, grasso, reattivo, se presenti dermatiti…).

e adatto alla propria tipologia di capelli e alle condizioni del cuoio capelluto (secco, grasso, reattivo, se presenti dermatiti…). limitare lavaggi troppo frequenti e aggressivi, l'utilizzo della piastra o del phon troppo forte e ravvicinato.

l'utilizzo della piastra o del phon troppo forte e ravvicinato. controllare sempre che tinte, lacche, detergenti, maschere o lozioni che si utilizzano siano dermatologicamente testati e contengano ingredienti di qualità.

utilizzare maschere e impacchi nutrienti che vadano a nutrire il capello anche dall'esterno.

che vadano a nutrire il capello anche dall'esterno. farsi suggerire eventuali cosmetici da applicare sul cuoio capelluto che contrastino la caduta dei capelli e stimolino la circolazione, l'afflusso di sangue ai follicoli e una corretta ossigenazione.