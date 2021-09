Caduta Capelli: Prodotti Migliori da Provare in Autunno

Caduta Capelli: Identikit del Problema La perdita quotidiana di un certo numero di capelli (da 50 a 100) va considerata normale: terminato il loro ciclo vitale, questi vengono rimpiazzati subito da nuovi fusti. Altrettanto fisiologico è l'intensificarsi della caduta dei capelli nel corso di periodi stressanti o durante la stagione autunnale. Se rimane entro certi limiti, questo fenomeno non deve preoccupare, in quanto, il più delle volte, si risolve spontaneamente. In alcune circostanze, però, è possibile accorgersi che la caduta dei capelli è quantitativamente superiore rispetto alla norma e tende a perdurare nel tempo. Per contrastare la perdita dei capelli, in base alla specifica causa scatenante, si può ricorrere a varie soluzioni: dai trattamenti cosmetici specifici (shampoo, lozioni e fiale) agli integratori alimentati da assumere per bocca, fino ai farmaci prescritti dal dermatologo ed alle terapie locali calibrate sulle necessità del paziente.

Come Prevenire o Rallentare la Caduta dei Capelli La caduta dei capelli può essere contrastata, innanzitutto, eliminando quanto più possibile i fattori predisponenti "evitabili", come il fumo, l'alimentazione scorretta, i trattamenti tricologici troppo aggressivi o l'assunzione di farmaci non indispensabili. Nelle situazioni di intenso stress, nei cambi di stagione, dopo il parto o quando si effettua una dieta, può essere utile un trattamento preventivo con cosmetici e integratori specifici che promuovono la permanenza del capello in anagen (fase di crescita), quindi ritardano l'entrata del follicolo nel periodo di riposo funzionale. In questo modo, la caduta può essere evitata o perlomeno ridotta sia in termini quantitativi, che di durata.

Prodotti Anticaduta per l’Autunno: A Cosa Servono Shampoo, balsamo, sieri e fiale anticaduta coadiuvano le strategie messe a punto per limitare o arrestare il diradamento della capigliatura. Nonostante non abbiano il potere di bloccare la perdita eccessiva dei capelli, questi prodotti cosmetici-funzionali supportano l'effetto dei principi attivi presenti nei trattamenti cosmetici o farmacologici indicati dal medico. Basti pensare che sempre più spesso sono disponibili sul mercato detergenti e prodotti topici anticaduta da utilizzare in combinazione: i cosmetici coadiuvanti richiamano all'interno della loro formula le sostanze funzionali che caratterizzano i trattamenti veri e propri e "preparano" il cuoio capelluto agli step successivi. Per garantire un'azione anticaduta, shampoo, balsamo e fiale devono: Mantenere in buono stato i capelli ed il cuoio capelluto : gli shampoo anticaduta migliorano la corposità della chioma e proteggono i fusti dagli agenti esterni aggressivi che potrebbero contribuire alla loro perdita;

: gli shampoo anticaduta migliorano la corposità della chioma e proteggono i fusti dagli agenti esterni aggressivi che potrebbero contribuire alla loro perdita; Prolungare la vita del capello , aumentando l'apporto di nutrienti, vitamine ed oligoelementi a livello del follicolo pilo-sebaceo;

, aumentando l'apporto di nutrienti, vitamine ed oligoelementi a livello del follicolo pilo-sebaceo; Preparare il cuoio capelluto per renderlo più ricettivo ai trattamenti anticaduta successivi alla detersione;

ai trattamenti anticaduta successivi alla detersione; Ridurre localmente la produzione di metaboliti del testosterone (come l'ormone diidrotestosterone, DHT). Shampoo Anticaduta Lo shampoo anticaduta è un detergente che, pur essendo formulato per l'igiene della chioma e del cuoio capelluto, coadiuva i trattamenti per contrastare il diradamento grazie alla presenza di ingredienti attivi contro la perdita dei capelli e, allo stesso tempo, rinforza e migliora la vitalità della fibra capillare. L'obiettivo principale dello shampoo anticaduta è, infatti, quello di fornire le sostanze nutritive fondamentali per il benessere della capigliatura: per garantire un'azione trattante, il prodotto deve mantenere in buono stato i capelli ed il cuoio capelluto, senza indebolirli o sfibrarli. La formula deve rispettare, poi, i fisiologici valori di pH e la costituzione del mantello idro-lipidico, senza indurre alterazioni o provocare irritazioni. Lo shampoo anticaduta rappresenta, inoltre, un ottimo alleato per restituire densità e consistenza ad una chioma indebolita da circostanze occasionali e limitate (es. periodi particolarmente stressanti, cambi di stagione ecc.). Chiaramente, per i limiti cosmetici di uno shampoo, anche il migliore prodotto di questa categoria non può arrestare del tutto la caduta eccessiva dei capelli, ma può essere di supporto nel rallentarne il decorso e, se utilizzato con la giusta frequenza, può aiutare a rafforzare i capelli fini o rovinati. Balsamo Anticaduta e Maschere per Capelli Per massimizzare l'efficacia dello shampoo, il programma di cure intensive per limitare la caduta dei capelli e rinvigorire la chioma prevede l'uso regolare di balsami o maschere complementari. La combinazione di queste strategie permette, infatti, un intervento deciso e mirato contro il diradamento. Nello specifico, il balsamo apporta idratazione e districa, proprio perché apporta elementi protettivi e nutrienti al fusto; la maschera restituisce corpo e vitalità ai capelli fragilizzati, apportando principi attivi concentrati. Miele, pappa reale, propoli, oli vegetali e vitamine riparano con dolcezza le carenze della fibra, rendendola più forte ed elastica. Il tempo di applicazione, generalmente di almeno un minuto per il balsamo e di circa cinque-dieci minuti per la maschera, dovrebbe rispettare le indicazioni del produttore, in modo tale da lasciare agire gli ingredienti funzionali. Sieri Anticaduta e Creme Leave-in Per rigenerare i capelli particolarmente stressati, è possibile completare la routine di cura con un trattamento intensivo, sotto forma di siero o crema da distribuire sulle lunghezze. Queste formule risanano la struttura del capello, rendendola più compatta, grazie alla presenza di ingredienti come cellule staminali vegetali, ceramidi, cheratina e vitamina E. Fiale Anticaduta e Lozioni Le lozioni e le fiale anticaduta sono soluzioni cosmetiche indicate per rivitalizzare e rinforzare le chiome particolarmente deboli o stressate. Le loro formule sono arricchite con sostanze nutritive necessarie per stimolare la fisiologica attività del follicolo e rinforzare il fusto dei capelli. Tra i principali ingredienti utilizzati rientrano: estratti vegetali, vitamine (B6, PP e pantenolo), sali minerali e oligoelementi (come zinco, ferro e rame), aminoacidi e complessi molecolari energizzanti. Un buon trattamento anticaduta sotto forma di fiale o lozioni migliora, quindi, lo stato della chioma nei periodi di maggiore stress, rendendoli più corposi e facendoli "apparire" visivamente più sani. Generalmente, questi trattamenti vanno applicati con una leggera pressione sulle radici, dopo aver lavato i capelli e prima di procedere all'asciugatura. Se viene abbinato un massaggio allo scalpo, poi, il prodotto può risultare più performante, in quanto viene stimolata la microcircolazione e viene favorito l'assorbimento delle sostanze funzionali.

Caduta dei Capelli: Consigli per l’Autunno Non usare acqua troppo calda per lavare la capigliatura e shampoo aggressivi: in generale, per la detersione è meglio optare per prodotti di qualità, adatti al proprio tipo di capello e cuoio capelluto. L'aria del phon non deve essere troppo calda, poiché si rischierebbe di danneggiare l'integrità della fibra capillare;

Evitare – per quanto possibile – le fonti di stress: il consiglio sempre valido è quello di imparare una qualunque tecnica di rilassamento ed attuarla ogni volta che ci si sente particolarmente tesi o stressati. La più semplice consiste nell'inspirare e nell'espirare profondamente per almeno un minuto. A tale scopo, utile è anche praticare ginnastica o attività fisiche per scaricare la tensione accumulata nel corso della giornata;

Mangiare cibi sani ricchi di proteine (come, ad esempio, il pesce), vitamine B e PP ed evitare diete sbilanciate o sregolate. Al bisogno, ricorrere ad un integratore alimentare specifico per rinforzare e mantenere sani i capelli, a base di sostanze come aminoacidi (metionina e cistina), vitamine (soprattutto quelle del gruppo B), minerali (zinco, ferro, rame e selenio);

Moderare il consumo di alcolici e non fumare;

Dormire almeno 7-8 ore a notte;

Proteggere i capelli da sole, sale del mare o cloro della piscina con prodotti destinati allo scopo.