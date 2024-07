Burro di karité: come usarlo nella skincare?

Infine, per via di tutte le proprietà già indicate, questo ingrediente ha proprietà anti-age: contrasta l' invecchiamento precoce , rallenta il naturale processo di invecchiamento cutaneo e stimola la produzione di collagene ed elastina .

Lo studio Effects of Topical and Dietary Use of Shea Butter on Animals ha anche dimostrato le sue proprietà antinfiammatorie. Quando viene applicato sulla pelle, infatti, il burro di karité stimola le citochine e altre cellule infiammatorie, minimizzando rossori e gonfiori.

È anche emolliente , ma non rende unta la pelle. La sua combinazione di acido linoleico e acido oleico è estremamente bilanciata, cosa che lo rende facile da assorbire, senza lasciare tracce lucide. Ma non è tutto qui, perché grazie al suo alto contenuto di vitamina E , il burro di karité è anche un potente antiossidante che protegge dagli attacchi esterni che la pelle riceve ogni giorno.

La prima e più nota azione che il burro di karitè svolge sulla pelle è quella idratante . Specie in forma pura, questo ingrediente ha un elevatissimo contenuto di acidi linoleico, oleico, stearico e palmitico, che contribuiscono a ripristinare in modo naturale la barriera filmolipidica della pelle, trattenendo l'umidità e riducendo il rischio di secchezza.

Per cominciare a utilizzarlo sarebbe meglio fare delle piccole prove alla sera, prima di andare a dormire, perché al mattino gli acidi grassi e gli oli possono rendere un pizzico più difficile l'applicazione del make up finché non si trova la quantità giusta per la propria pelle.

In alternativa, il burro di karité si può applicare puro sulla pelle, ma davvero in quantità ridotte: basta metterne una piccola dose sulla punta dell'indice e poi applicare, avendo cura di stendere accuratamente ed evitando il contorno occhi .

Il modo più semplice e raccomandato per usare il burro di karitè sul il viso è acquistare un prodotto dermatologicamente testato (possibilmente dietro consulto medico) che lo veda presente in buona percentuale nel suo codice Inci . Questi cosmetici possono essere applicati in ogni area del viso e aiutano ad attenuare i segni del tempo, restituendo elasticità.

Per quanto riguarda la sua presenza in forma di prodotti cosmetici, non c'è che l'imbarazzo della scelta: si va dai semplici bagnoschiuma agli oli per il corpo super nutrienti e idratanti. In questo caso le modalità di applicazione variano in base alle indicazioni, che sono generalmente riportate sulle confezioni.

Anche in questo caso è fondamentale non eccedere e massaggiare, per far penetrare meglio tutte le sostanze benefiche contenute nel burro. Il momento migliore per l'applicazione sul corpo è alla sera, dopo la doccia e prima di andare a letto: durante la notte, infatti, il nostro corpo lo assorbe e lo metabolizza più facilmente.

Anche per il resto del corpo abbiamo due opzioni: il burro di karité si può utilizzare in forma pura, calibrando le quantità all'area dove andrà applicato. Per le braccia basterà un cucchiaino e mezzo, mentre per le gambe si possono usare due cucchiaini pieni (uno per gamba).

Come abbiamo visto, il burro di karité si può usare sia sul viso che sul corpo , tenendo presente che non si deve mai esagerare con le quantità e che ogni area va trattata con la giusta delicatezza.

Quali prodotti sono a base di burro di karitè?

Per via delle sue molteplici proprietà e grazie al fatto che tende a rispettare anche le pelli più sensibili, il burro di karité è presente in moltissimi cosmetici. Ciò significa che è facile da integrare nella nostra beauty routine, perché risponde a praticamente tutte le esigenze della nostra pelle.

I detergenti viso al burro di karitè, per esempio, si distinguono per le formulazioni delicate e al contempo idratanti e consentono una pulizia del viso profonda ma non aggressiva. Lo stesso vale per i bagnoschiumi che utilizzano questo burro come ingrediente principale: la loro texture è setosa e si lava con facilità, cosa che permette di utilizzarla in ogni parte del corpo.

Non solo: il burro di karitè è anche utilizzato per moltissimi struccanti, compresi quelli bifasici che hanno bisogno di una parte oleosa per rimuovere più velocemente ed efficacemente i residui di make up. Inoltre, è presente anche in sieri concentrati e creme idratanti, spesso in combinazione con altri ingredienti essenziali per la pelle, come l'acido ialuronico.

Infine, è presente in commercio anche in formato di burro vero e proprio, che ha spesso diverse funzioni: può struccare, idratare, lenire o essere utilizzato come maschera una volta a settimana.