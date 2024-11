Che cosa sono le rughe del coniglio? Le rughe del coniglio, dette anche bunny lines, sono delle rughe sottili verticali che si sviluppano ai lati del naso e si possono estendere fino alla parte superiore rendendo il viso più appesantito e invecchiato. Questi inestetismi sono dovuti a movimenti facciali che portano ad arricciare il naso, oltre ad altre cause come la perdita di elasticità della pelle. Per eliminarle bisogna ricorrere alla medicina estetica, ma identificando le cause se ne può rallentare la formazione.

Perché si chiamano rughe del coniglio? Si chiamano rughe del coniglio, o bunny lines, perché ricordano le pieghe nasali dei conigli quando arricciano il naso. Se si pensa ad un coniglio che arriccia il suo naso, probabilmente, ne viene fuori un'immagine tenera, ma diventa tutto più serio quando si parla di rughe sul viso, che lo rendono meno fresco e giovane. Per approfondire: Rughe a zampe di gallina: cosmetici e trattamenti per eliminarle

Quali sono le cause delle rughe del coniglio o bunny lines? Contrazione dei muscoli del naso;

Invecchiamento;

Indebolimento del muscolo traverso del naso;

Perdita di elasticità della pelle;

Esposizione ai raggi UV;

Pose facciali ripetitive;

Genetica. I muscoli traverso e multiforme del naso sono ancorati ai gioghi alveolari dei denti incisivi e alle aponeurosi controlaterali. La loro contrazione, per una risata o altri movimenti che fanno arricciare il naso, possono generare delle tensioni che portano alla manifestazione di rughe verticali ai lati del naso. Con il passare del tempo, inoltre, collagene ed elastina tendono a diminuire, portando alla formazione di solchi sulla pelle. Su questi segni dell'età gioca un ruolo fondamentale anche la genetica. Le rughe del coniglio non si presentano a tutti. Ci sono delle persone che non le avranno mai, altre che le manifesteranno solamente durante alcuni movimenti facciali. La predisposizione genetica influisce anche sulla profondità delle bunny lines.

Quali sono i sintomi delle rughe del coniglio? Nessun sintomo. Solitamente chi manifesta le rughe del coniglio non avverte alcun sintomo particolare. Al massimo si può provare una leggera sensazione di fastidio dovuta alla pelle che ha perso elasticità e si è accumulata nella zona interessata.

Come avviene la diagnosi delle bunny lines? Tramite il medico dermatologo o il medico di chirurgia estetica. Per diagnosticare le rughe del coniglio o bunny lines è necessario che il dermatologo o il chirurgo estetico effettuino una visita ispettiva. Durante l'esame, generalmente, appare evidente che sul viso del paziente si formano queste rughe quando arriccia il naso. Il medico specializzato sarà in grado di individuare la soluzione migliore in base alla gravità delle rughe e al tipo di pelle del paziente.

Come eliminare le bunny lines? Botox o trattamenti alternativi;

Trattamenti laser;

Fillers dermici;

Trattamenti a radiofrequenza;

Cure topiche (es: creme ad alto contenuto di acido ialuronico, rimpolpanti ed effetto filler). Partiamo col dire che la parola "eliminare" non è tecnicamente corretta: non esistono in medicina trattamenti che possano cancellare in maniera definitiva le rughe: è solo possibile prevenirle e, in alcuni casi, attenuarle. Per ridurre significativamente le rughe del coniglio attorno al naso potrebbe essere interessante ricorrere alla medicina estetica. Uno dei rimedi più comuni soluzione più comune contro le bunny lines sono le iniezioni di tossina botulinica. Il botox, infatti, rilassa i muscoli che portano alla formazione dei solchi sulla pelle, rendendoli meno profondi e quindi meno visibili. È un trattamento rapido e poco invasivo, ma di una certa importanza. Al giorno d'oggi sono disponibili una quantità di alternative "notox", ancora meno invasive e più sicure.

Le tecnologie del laser e della radiofrequenza stimolano la produzione di collagene, che aumenta l'elasticità della pelle, rendendo il viso più disteso e fresco. Anche i fillers riducono la visibilità delle bunny lines, perché riempiono le zone depresse della pelle. Per approfondire: Tipi di fillers: quali sono? Caratteristiche e differenze

Come si classificano le rughe del coniglio o bunny lines? Bunny lines dinamiche;

Bunny lines statiche. Le rughe del coniglio possono essere divise sostanzialmente in due tipologie in base alla profondità e alla grandezza delle zone interessate. Le bunny lines dinamiche sono quelle che compaiono quando si contraggono i muscoli mimici facciali, quindi con una risata o quando si avverte un cattivo odore e si tende ad arricciare il naso. Le bunny lines statiche, invece, sono evidenti sempre, a prescindere dalla contrazione dei muscoli mimici della faccia. Dal momento che rimangono fisse anche quando il viso è inespressivo, sono quelle più difficili da rimuovere.

Quali rischi ci sono nel trattamento delle rughe di coniglio? Arrossamento del naso;

Edema ai lati del naso;

Sensazione di fastidio;

Bruciore;

Reazioni allergiche. I principali rischi nel trattamento delle rughe del coniglio possono essere causate dalla tossina botulinica. Oltre alle complicazioni più comuni, come il rossore e l'edema, si possono presentare anche reazioni allergiche di entità media o grave. In ogni caso è bene riferire immediatamente al medico i primi fastidi, per evitare di incorrere in rischi maggiori.