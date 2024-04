Il botox per capelli è un trattamento a base di proteine , amminoacidi e vitamine ( pantenolo , B6 e D) che agiscono per rendere la chioma più idratata, lucente e sana. Si può eseguire in due modi, a caldo oppure a freddo :

Come si fa il botox ai capelli?

Come si realizza il trattamento professionale? I passaggi sono in realtà molto semplici, perché l'intera procedura è molto simile all'applicazione di una maschera per capelli e segue questi passaggi:

Lavaggio dei capelli;

Applicazione del botox;

Massaggio;

Posa;

Risciacquo;

Asciugatura.

Per prima cosa il parrucchiere esegue il lavaggio, usando uno shampoo alcalino per aprire le cuticole e rimuovere le impurità. I capelli in seguito vengono tamponati, eliminando l'acqua in eccesso. Il professionista applica poi la crema botox su ogni ciocca, restando sempre a un centimetro di distanza dalla radice.

Completata l'applicazione, il prodotto viene massaggiato per favorire la penetrazione in profondità e lasciato per mezz'ora in posa. In seguito, la chioma viene risciacquata usando l'acqua fredda per richiudere le cuticole. A questo punto i capelli vengono asciugati a media temperatura (niente calore eccessivo) e viene passata una piastra in ceramica per renderli morbidi e luminosi.

La piastra è ottima non solo per migliorare la piega, ma anche per sigillare al meglio le squame e far sì che il trattamento botox arrivi ad ogni strato del capello.