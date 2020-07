I " trucchi " qui citati, sono stati in parte " rubati " al bodybuilding tradizionale . Daremo indicazioni alimentari e indicazioni comportamentali , spiegando come mangiare , integrare , bere e come allenarsi negli ultimi 7 giorni .

Quanto riporteremo è adatto sia ai fotomodelli che alle fotomodelle , ma anche a chi, semplicemente, vuole farsi un servizio fotografico che mostri il meglio di sé , come ricordo per gli anni futuri o come biglietto da visita .

Questo articolo, concepito per tutti gli amanti dell' estetica maschile e dell' estetica femminile che intendono produrre un proprio book fotografico , ha lo scopo di fornire le indicazioni dell' ultima settimana per giungere preparati al fatidico giorno degli scatti.

Composit e Z-CARD

Dal book si estrarrà il materiale per il Composit o Z-CARD 12x17 cm – un beauty in bianco e nero come immagine principale, un costume, un autunno-inverno e un primavera-estate (e/o un'immagine artistica) come foto secondarie. Sulla Z-CARD ci sarà stampato il nome, il numero di cellulare o e-mail, altezza, peso, colore dei capelli, colore degli occhi, percentuale di grasso corporeo (quest'ultimo solo per modelli/e fitness), seno-vita-fianchi (per le ragazze). La Z-CARD è praticamente un biglietto da visita.

Il book potrà eventualmente essere spedito ai model management, assieme al curriculum, per posta cartacea o e-mail (molto più economica). Per gli aspiranti professionisti, "umiltà" è la parola d'ordine. Atteggiarsi con superbia non paga mai, figuriamoci in una realtà nella quale la bellezza non è un valore aggiunto, ma la normalità.