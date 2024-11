Il Black Friday è il momento giusto per farsi un regalo ed investire nella cura della pelle, soprattutto per le donne over 40 che vogliono mantenere un aspetto radioso e combattere i segni del tempo. Ma come scegliere la crema giusta tra le tante proposte? Abbiamo dato uno sguardo alle creme antirughe in offerta e ne abbiamo selezionate 5 che secondo noi sono efficaci, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e hanno uno sconto interessante.

Come cambia la pelle dopo i 40 anni? Con il passare degli anni, la pelle subisce cambiamenti molto importanti. Dopo i 40, il corpo produce meno collagene, una proteina fondamentale per mantenere la pelle elastica e soda. Secondo studi dermatologici, si perde circa l'1% di collagene ogni anno dopo i 20 anni, ma questa riduzione accelera con il tempo. La diminuzione di collagene, insieme a una riduzione della produzione di elastina, rende la pelle più sottile, meno tonica e incline alla formazione di rughe. Inoltre, la barriera cutanea diventa meno efficiente, che che porta ad una maggiore perdita di idratazione e alla comparsa di secchezza. A questa età, diventano più visibili anche le macchie scure causate dall'esposizione ai raggi UV nel corso degli anni. Per approfondire: Quali sono i migliori sieri anti macchie sul viso?

Quali ingredienti devono contenere le creme antiage per questa età? Se abbiamo passato i 40, quindi, non è sufficiente usare una semplice crema idratante, ma dobbiamo scegliere prodotti specifici che contengano ingredienti che affrontano sia i segni visibili dell'invecchiamento sia le cause profonde. Ecco quali dobbiamo cercare in etichetta: Acido Ialuronico: lo conosciamo bene per la sua capacità di trattenere l'acqua e anche dopo i 40 aiuta a mantenere la pelle idratata e a ridurre la visibilità delle rughe

lo conosciamo bene per la sua capacità di trattenere l'acqua e anche dopo i 40 aiuta a mantenere la pelle idratata e a ridurre la visibilità delle rughe Retinolo e Retinoidi: sono i derivati della vitamina A che stimolano il ricambio cellulare e aumentano la produzione di collagene

sono i derivati della vitamina A che stimolano il ricambio cellulare e aumentano la produzione di collagene Vitamina C : parliamo di potente antiossidante che illumina il tono della pelle, combatte i danni dei radicali liberi e riduce l'aspetto delle macchie scure

: parliamo di potente antiossidante che illumina il tono della pelle, combatte i danni dei radicali liberi e riduce l'aspetto delle macchie scure Peptidi : sono composti che stimolano la produzione di collagene e rendono la pelle più compatta ed elastica

: sono composti che stimolano la produzione di collagene e rendono la pelle più compatta ed elastica Niacinamide: una forma di vitamina B3 che migliora l'idratazione, uniforma il tono della pelle e riduce i rossori. Inoltre in molte formulazioni troviamo: Ceramidi : lipidi naturali rafforzano la barriera cutanea, aiutano a prevenire la perdita di acqua e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne

: lipidi naturali rafforzano la barriera cutanea, aiutano a prevenire la perdita di acqua e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne Estratti vegetali: come tè verde, curcuma e aloe vera che svolgono un'azione antiossidante e lenitiva

come tè verde, curcuma e aloe vera che svolgono un'azione antiossidante e lenitiva Acidi esfolianti : come acido glicolico e lattico che rimuovono le cellule morte, migliorando la texture della pelle e stimolando il rinnovamento cellulare

: come acido glicolico e lattico che rimuovono le cellule morte, migliorando la texture della pelle e stimolando il rinnovamento cellulare Oli nutrienti: olio di argan, jojoba e burro di karité nutrono in profondità e combattono la secchezza. Non dobbiamo mai dimenticare l'importanza dei filtri solari (SPF) che sono spesso contenuti nelle creme antiage e che proteggono la pelle da ulteriori danni causati dal sole.

Le migliori creme antirughe in offerta per il Blak Friday Revolution Pro, Miracle Cream Korff Perfect Matt NC Crema Viso Anti-Età Collistar Rigenera Crema Anti-rughe Levigante Crema Viso Antirughe Acido ialuronico con Retinolo e Collagene L'ORÉAL Attiva Antirughe 55+ Crema Viso Donna Antirughe Scopriamo nel dettaglio cosa contengono e come agiscono.

Revolution Pro, Miracle Cream Revolution Pro, Miracle Cream, crema viso idratante e abbellente, riduce il colorito spento, formula leggera, contiene acido ialuronico e niacinamide, 50ml da € 20,03 Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto Questa crema viso idrata la pelle sin dal primo utilizzo e rinvigorisce la base per una pelle più liscia e dall'aspetto più giovane

Aiuta a migliorare e ringiovanire le carnagioni stanche e opache. Ha una formula leggera con ingredienti idratanti: la niacinamide agisce sul tono irregolare della pelle, la vitamina C migliora l'incarnato e l'acido ialuronico aiuta l'idratazione della pelle. Peptidi, olio di camelina e burro di karitè aiutano a mantenere la pelle liscia e soda. Cosa ci piace Il profumo leggermente di rosa. A cosa fare attenzione Per alcune può risultare troppo pesante e untuosa.

Korff Perfect Matt NC Crema Viso Anti-Età Korff Perfect Matt NC Crema Viso Anti-Età, Opacizzante Anti-Imperfezioni, Idratante e Rivitalizzante, Effetto Opacizzante, 50 ml da € 36,75 € 46,00 -25% Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto Questa offre un'efficace azione antiaging, riducendo le imperfezioni cutanee. La pelle risulta idratata, rivitalizzata, più morbida, visibilmente compatta e rimpolpata grazie all'azione combinata degli ingredienti potenti presenti nella crema. Ha un effetto opacizzante e riequilibrante, per una pelle dall'aspetto fresco e mat. Contiene Niacinamide ed Acido Ialuronico a 4 pesi molecolari in elevata concentrazione, ristrutturando la pelle in profondità e aumentando significativamente le riserve idriche cutanee. Cosa ci piace E' stata sviluppata sulla base di raccomandazioni di medici estetici e dermatologi. All'interno della confezione c'è una mini paletta per prelevare la crema. A cosa fare attenzione Non contiene filtro solare.