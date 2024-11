Che benefici apporta l'argilla nella skincare? L'argilla nella skincare può essere un utile alleata. Aiuta infatti a purificare, combattere punti neri, acne e pori dilatati, ma può essere ottima anche per riequilibrare la pelle, riattivare il microcircolo ed esfoliare delicatamente.

Cosa fa l'argilla sul viso? Purifica;

Contrasta la produzione di sebo;

Combatte punti neri e brufoli;

Riequilibra la pelle;

Rimineralizza;

Assorbe le tossine accumulate;

Riattiva il microcircolo. L'argilla a contatto con l'acqua forma una massa viscosa e densa che in pochi minuti tende a solidificarsi. In questo modo vengono assorbite le impurità e il sebo in eccesso sulla pelle. L'argilla dunque tende a purificare la pelle del viso. A questo ingrediente base poi si possono aggiungere altri elementi per ottenere un effetto astringente, lenitivo oppure purificante in base alle singole necessità.

Come scegliere l'argilla migliore per la pelle del viso? Argilla verde indicata per pelle grassa;

Argilla rosa ottima per pelle spenta;

Argilla bianca utile per pelle sensibile. L'argilla verde è indicata per le pelli particolarmente grasse e con un'alta produzione sebacea. Questo ingrediente infatti ha un'azione disintossicante e purificante. Aiuta a normalizzare la produzione di sebo, soprattutto se associata all'acido salicilico, all'acido piruvico e al carbone vegetale, comportandosi come un efficace antibatterico. L'argilla rosa è ottima in caso di pelle spenta, consente infatti di favorire la rigenerazione dell'epidermide, migliorano l'incarnato e la grana della pelle. Infine l'argilla bianca è utile in caso di pelle reattiva e sensibile. Questa tipologia di argilla svolge un'azione esfoliante leggera ed è ricca di calcio.

Quale argilla usare per i brufoli? Verde;

Rosa;

Bianca;

Rossa. L'argilla è dotata di un potere assorbente che gli consente di combattere la produzione eccessiva di sebo, agendo contro punti neri e brufoli. Questo grazie alla sua composizione a base di minerali come il magnesio, il ferro e il calcio. La maschera all'argilla verde permette di combattere pori dilatati e brufoli, purificando la pelle grassa. Ha un potere astringente e antinfiammatorio, ma non è adatta per le pelli sensibili. In questo caso infatti sarebbe meglio usare l'argilla rosa che possiede un alto contenuto di ossido di ferro e silice. Permette di eliminare le impurità, ma non secca la pelle, per questo è perfetta pure per le pelli che sono soggette a couperose. L'argilla rossa è indicata per chi soffre di brufoli a 40 anni. Ha un'azione illuminante e purificante, inoltre favorisce il rinnovamento cellulare, contrastando in modo efficace le rughe. Infine l'argilla bianca è ottima per chi ha i brufoli, ma anche la pelle secca e sensibile. Questa tipologia di argilla, chiamata anche caolino, svolge un'azione esfoliante e favorisce la rigenerazione della pelle, eliminando le imperfezioni senza causare arrossamenti o irritazioni.

Che differenza c'è tra argilla bianca e argilla verde? L'argilla bianca è più pura;

L'argilla verde ha più ferro;

L'argilla bianca è delicata;

L'argilla bianca è considerata come l'argilla più pura. Ha un alto contenuto di biossido di silicio e ossido di alluminio. Il suo basso contenuto di ferro però la rende più delicata. L'argilla verde invece è ricca di ossidi e metalli, fra cui zinco, rame e zolfo. Ha un alto potere purificante, assorbente e antibatterico.

Quanto tempo tenere l'argilla in faccia? Dieci minuti. Non è necessario che l'argilla si secchi completamente sul viso. La maschera all'argilla infatti ha un tempo di posa massimo di dieci minuti. Questo periodo è sufficiente per far agire il prodotto sulla pelle, rendendola più bella.

Quante volte a settimana posso fare la maschera all’argilla? Una volta a settimana se hai una pelle mista;

Una volta a settimana se hai una pelle grassa;

Una volta a settimana se hai una pelle normale;

Ogni dieci giorni se hai una pelle sensibile;

Una volta a settimana se hai una pelle normale;

Ogni dieci giorni se hai una pelle sensibile;

Ogni dieci giorni se hai una pelle secca.