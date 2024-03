Se vuoi saperne di più sulla beauty wellness anti smog , continua a leggere. Prima però ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità in materia di bellezza e benessere .

L' inquinamento agisce sulla pelle in molti modi differenti, causandone l' invecchiamento precoce . Non dobbiamo pensare solo alle particelle di smog , ma anche a come le stesse influenzano l'ambiente in cui viviamo, causando sbalzi di temperatura e tanti altri fattori che colpiscono l'organo più grande e più esposto del corpo umano.

L’effetto dell’inquinamento sulla pelle

Secondo la ricerca "Effects of Air Pollution on Cellular Senescence and Skin Aging", ogni giorno la pelle del tuo corpo è esposta a fattori ambientali diversi, come l'inquinamento dell'aria e i raggi ultravioletti, resi più forti dall'assottigliamento dello strato di ozono. L'inquinamento è considerato un rischio ambientale serio per la pelle del corpo ed è uno dei primari fattori di invecchiamento. È anche promotore di arrossamenti, infiammazioni e, in generale, favorisce la comparsa di disturbi vari della pelle.

La ricerca spiega anche che allo stato dell'arte, cosmesi e terapie non sono in grado di fornire una risposta esaustiva su come contrastare efficacemente gli effetti dello smog sulla pelle. Nella parte conclusiva, però, fa il punto su quello che è possibile fare per rallentare gli effetti della senescenza cellulare, mitigando così l'invecchiamento cutaneo.

Secondo l'OMS, la il 91% della popolazione respira ogni giorno aria inquinata, e la pelle è una delle primarie vittime di questa grave situazione ambientale.

