Cosa sono i beauty tools? I beauty tool antiage sono strumenti che contribuiscono efficacemente a raggiungere i propri obiettivi di bellezza e skincare. Contro l'invecchiamento cutaneo e i segni del tempo che passa troviamo strumenti preziosi come il rullo di giada, il ridoki, la nuvoletta di quarzo rosa, gli ice globes e i massaggiatori per il viso come la palla per lo yoga facciale.

Quali sono i beauty tool antiage? Rullo di giada o di quarzo rosa;

Ridoki;

Nuvoletta di quarzo rosa;

Ice globes;

Massaggiatori per il viso. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli strumenti di bellezza che si trovano sul mercato e che possono portare benefici concreti alla pelle.

Come si usa il rullo di giada? Il rullo di giada o di quarzo rosa, conosciuto anche come roller facciale, è un dispositivo con un manico e due estremità rotanti che permettono di massaggiare il contorno occhi e il contorno labbra (il lato più piccolo), ma anche il resto del viso e del corpo (con il lato più grande). La giada ha una storia radicata nel tempo e produce un massaggio fresco e distensivo, pensato per placare il cuore e calmare e rilassare l'organismo. Non solo: dopo l'applicazione dei prodotti skincare, il jade roller è perfetto per favorire l'assorbimento dei nutrienti contenuti nelle creme, nelle maschere e nei sieri. La giada, in quanto pietra dura, rimane fresca anche d'estate, creando un effetto tonificante e rinfrescante sulla pelle. L'uso del rullo di giada è davvero semplice: 5 minuti al mattino, dopo la routine di bellezza giorno

5 minuti alla sera, prima di coricarsi, dopo la skincare serale Basta effettuare movimenti precisi, leggeri e dal basso verso l'alto, così da contrastare la gravità, grande nemica della pelle che comincia a mostrare i primi cedimenti. Intorno alla zona occhi si eseguono movimenti circolari. Quando si passa alla fronte, il rullo deve scivolare dalle sopracciglia fino all'attaccatura dei capelli. Il passaggio del rullo dev'essere molto, molto lento, e ogni frizione dovrebbe durare 10-20 secondi.

Come si usa il ridoki? Il ridoki è un beauty tool antiage, ovvero uno strumento di bellezza caratterizzato da una testina zigrinata e da un corpo lungo. Ricorda vagamente un rasoio, ma chiaramente non taglia. A differenza del jade roller, ideale anche per le pelli giovani che hanno bisogno di sgonfiarsi, il ridoki è l'alleato numero uno di tutte coloro che vogliono intervenire sui primi effetti dell'invecchiamento. Come si usa il ridoki? È facilissimo: Si usa la sera, dopo la detersione del viso e la skincare idratante notte

Si applica il ridoki sul viso, esercitando una lieve pressione dal centro verso l'esterno, e sempre andando dal basso verso l'alto

Può essere usato sul viso, ma non sul contorno occhi Il ridoki ha una superficie leggermente borchiata, per questo bisogna esercitare una lieve pressione, così sta stimolare la circolazione sanguigna. Lievi rossori non sono preoccupanti e possono essere mitigati con l'applicazione, prima dell'uso del ridoki, di una crema molto nutriente. In questo modo il beauty tool scorrerà meglio.

Cosa sono e come si usano le nuvolette? Le nuvolette di quarzo rosa gua sha sono delle pietre levigate, spesso dalle forme molto morbide che ricordano proprio le nuvole, che si applicano sul viso come beauty tool effetto anti-age. Questo dispositivo mescola concetti olistici dalla cristalloterapia e l'efficacia dei prodotti cosmetici che andiamo ad applicare prima, per massimizzare trattamenti rigeneranti, tonificanti e rivitalizzanti. Nella medicina orientale cinese, il quarzo rosa è associato al cuore e alla circolazione, e un massaggio con queste nuvolette di pietra dura permette di favorire l'afflusso sanguigno alla pelle, drenando anche le tossine e andando a sgonfiare le occhiaie. È l'ideale anche per il resto del corpo. Le nuvolette di quarzo rosa sono molto belle a vedersi e davvero facili da utilizzare, anche tutti i giorni: Su una pelle pulita e detersa, applica la tua regolare skincare routine idratante.

Applica il gua sha su viso, collo, spalle, schiena o gambe

Con la nuvoletta in mano, effettua movimenti lunghi e fluidi e mantieni una leggera pressione: devi sentire la tensione ma non provare dolore.

Parti dalle aree centrali della zona interessata ed esegui frizioni verso l'esterno. Per approfondire: Massaggio Gua Sha per il viso: le tecniche

Cosa sono e come funzionano le Ice Globes? Economici e davvero efficaci, gli ice globes sono delle specie di bacchette con un manico in plastica e una sfera piena d'acqua. Una volta messi in freezer, quando l'acqua si è trasformata in ghiaccio, sono pronti per l'uso e per i massaggi facciali. Gli ice globes offrono tutti i benefici del freddo intenso localizzato sulla pelle, e decongestionano, sgonfiano e ridonano elasticità e turgidezza alla pelle del viso. Questi beauty tools riattivano la microcircolazione e contrastano le impurità, oltre ad essere adatti ad ogni tipo di pelle. Sono l'alleato comodo e pratico di tutte coloro che hanno bisogno di un trattamento d'urto per rinvigorire un viso stanco o spento dalla fatica. Su una pelle ben detersa, applica la tua regolare skincare routine idratante

Se preferisci, puoi applicare i prodotti direttamente sull'ice globe e massaggiarli fino a completo assorbimento

Esegui dei movimenti verso l'alto sulla fronte, mento e lungo le ossa mascellari.