Beauty routine viso in estate: come proteggersi dal sole?

Beauty routine viso in estate, cosa mettere sul viso? A ogni stagione corrispondono cure e attenzioni specifiche. E quando si parla di beauty routine viso in estate ci sono step e prodotti immancabili: detergenti delicati, sieri antiossidanti a base di Vitamina C e lenitivi, crema idratante e protezione solare con SPF alto e ad ampio spettro. Ma anche scrub, gommage maschere viso, da eseguire con regolarità e garantendo massimo benessere alla cute.

In che ordine va fatta la skincare in estate? Detersione;

Tonico;

Siero;

Crema contorno occhi;

Crema viso idratante;

Protezione solare. Tutti prodotti indispensabili per prendersi cura della pelle e per eseguire una beauty routine viso in estate mirata e ad azione profonda. Ma che devono essere applicati sulla pelle nel modo giusto e con accortezze specifiche, sia per il giorno che per la notte.

Come fare la skincare estiva della sera? Per la sera, invece, la beauty routine viso in estate si differenzia rispetto a quella della mattina, poiché deve garantire alla pelle di tornare al suo naturale livello di equilibrio dopo lo stress subito durante il giorno. La skincare serale, quindi, dovrebbe comporsi di una doppia detersione, il tonico, un siero viso lenitivo, la crema contorno occhi e una crema viso da scegliere in base al vostro tipo di pelle. La doppia detersione è utile per eliminare in modo profondo ogni traccia di impurità sulla cute. Per farla si utilizza un detergente a base di olio, utile a rimuovete il make-up e la protezione solare applicata durante il giorno, seguito da un detergente delicato a base di acqua necessario per liberare i pori e garantire il massimo livello di pulizia alla cute.

Scrub e le maschere nella beauty routine viso in estate: quali usare? Altro tassello immancabile nella beauty routine viso in estate è l'esfoliazione della cute. Durante i mesi estivi, l'ideale sarebbe fare lo scrub viso una o due volte alla settimana e inserendolo tra gli step della skincare serale, subito dopo la detersione del viso. Importante è utilizzare uno scrub delicato, meglio se formulato con materie prime naturali e di massima qualità, massaggiandolo con piccoli movimenti circolari e senza premere sulla cute, per non stressarla e/o aggredirla. E avendo cura di idratare bene la pelle per permetterle di riequilibrarsi e lenirsi post esfoliazione. Ottimo è anche il gommage, più delicato sulla cute poiché è realizzato con micro-granuli, molto più piccoli rispetto allo scrub classico, e che vengono uniti anche ad agenti idratanti, creme ed oli vegetali nutrienti. Per quanto riguarda le maschere viso, invece, sono perfette quelle in tessuto, da preferire con ingredienti rigeneranti e idratanti ma anche antiossidanti, lenitivi e rinfrescanti (come l'aloe vera, la centella asiatica, il burro di karitè, il tè verde o l'estratto di rosa).

Cosa non usare in estate per la skincare? Acido glicolico;

Acido salicilico;

Acido mandelico;

Retinolo. Da non usare all'interno della skincare e della beauty routine viso in estate, invece, sono tutti quei prodotti e componenti che possono "aggredire" la pelle o che mal tollerano l'esposizione ai raggi solari. Per esempio i prodotti a base di acidi come l'acido glicolico, l'acido salicilico o l'acido mandelico, poiché rendono la pelle più vulnerabile alle aggressioni esterne, aumentando il rischio di ipersensibilità cutanea, la formazione di macchie solari, di eczema, iperpigmentazione e scottature. Stessa cosa vale i sieri e le creme a base di derivati del retinolo, come quelle antirughe, oltre a tutti quei prodotti che contengono alcol e profumi.