Se la filosofia hygge riguarda in generale il modo in cui ci si dovrebbe approcciare alla vita, la skincare hygge punta su purezza ed essenzialità.

Secondo la filosofia nordica hygge il segreto per la felicità sta nel rinunciare ai ritmi frenetici, dedicandosi dei momenti di pace, fatti di armonia e di coccole. Da questo punto di vista la skincare diventa un rituale di bellezza e un attimo in cui prendersi cura totalmente della pelle e rilassarsi lontano da tutto e da tutti.

Fra gli ingredienti più efficaci, infine, troviamo l'acqua glaciale, limpida, incontaminata e ricca di ossigeno, ideale per rinfrescare e ripulire in profondità la pelle.

In particolare la routine di idratazione andrebbe curata quando il clima cambia, scegliendo un buon siero opacizzante accompagnato da una crema con antiossidanti . Da non dimenticare pure la protezione solare, fondamentale per avere una pelle sana. La crema solare va applicata, secondo la skincare hygge, ogni mattina sul viso e sul collo.

La beauty routine scandinava parte prima di tutto dall'idratazione. Per avere un' epidermide radiosa e luminosa è essenziale mantenere i livelli di idratazione alti e curare la barriera cutanea. Questo avviene grazie a maschere in tessuto, sieri per il viso e oli detergenti.

I migliori prodotti per una beauty routine scandinava

I prodotti della beauty routine scandinava seguono la filosofia hygge, puntando sull'essenzialità e la semplicità. I brand da scegliere per la skincare scandinava, non a caso, sono tutti attenti all'ambienti e puntano su confezioni realizzate con materiali ecosostenibili e riciclati.

Per seguire la beauty routine scandinava scegli un detergente purificante ed esfoliante a base di acido salicilico, con una potente azione antiage. Usalo come primo prodotto appena ti svegli per pulire l'epidermide a fondo, eliminando il sebo in eccesso e liberando i pori dalle impurità.

Un trattamento che permette di proteggere la pelle dagli agenti atmosferici, eliminare la grana irregolare e idratare in profondità. La crema giorno, invece, dovrebbe avere una formulazione vegana e una protezione solare di almeno SPF 15. Sceglila con vitamina C e dei pigmenti riflettenti per rendere la pelle luminosa.

Infine scegli un siero antiossidante e naturale, ottimo per idratare in profondità e utile per lenire, calmando le infiammazioni. Opta per una formulazione con cetriolo e alghe, adatta a tutti i tipi di epidermide.