I cambiamenti ormonali condizionano la bellezza della pelle. Intorno ai 45 anni la produzione di ormoni femminili inizia a calare, insieme ai livelli di estrogeni . La pelle è più secca, perde tono, è più fragile e più soggetta a prurito , infiammazioni, arrossamenti, dermatiti . La pelle tende a invecchiare più precocemente, se la trascuriamo. Cambiano i contorni, la grana, si perde elasticità, la pelle appare spenta e poco luminosa. Iniziano ad essere più evidenti i segni di espressione. Le rughe possono comparire o si accentuano quelle già esistenti. È bene sottolineare che le rughe non sono tutte uguali. Possono essere dovute a: - un crono invecchiamento (dovuto a un fisiologico invecchiamento, per l'avanzare dell'età. Solitamente è più o meno marcato in base alla genetica, all'ereditarietà). - un foto-invecchiamento (causato dai danni solari)

La beauty routine over 45: i passaggi da seguire

Primo passaggio fondamentale, la detersione

Il primo gesto fondamentale per una pelle bella e sana, in equilibrio, è una detersione delicata ed efficace. Una detersione sbagliata, aggressiva, non affine della pelle può danneggiarla e contribuire al suo invecchiamento. La pelle produce un suo fattore naturale di idratazione (detto NMF- Natural Moisturizing Factor), sebo, cheratina e pH in base agli agenti atmosferici e all'ambiente. E lo fa in modo perfetto, se è in equilibrio.

Una detersione corretta deve eliminare lo "sporco", senza portare via ciò che la pelle ha prodotto per il suo benessere! Una reale detersione fisiologica deve eliminare solo ciò che non va bene, senza togliere tutto indistintamente. Qualsiasi detersione che non rispetti il naturale equilibrio della pelle è sbagliata, perché causa un disequilibrio che impedisce alla cute di difendersi nel modo ottimale da stress ossidativo e invecchiamento precoce. Non va eliminata la naturale barriera idrolipidica. Se la danneggiamo la pelle reagirà con rossori e/o brufoletti.

Cosa fare?

Utilizzare un detergente delicato, naturale, che rispetti il fragile equilibrio del pH e dei grassi della cute; Durante la detersione eseguire manovre delicate, circolari, su viso e collo, senza trascurare nessuna zona, non strofinare. Sciacquare abbondantemente, in maniera accurata, fino a sentire la pelle del tutto priva di residui. La pelle si asciuga tamponandola delicatamente. Evitare procedure di detersione elaborate, meglio un solo prodotto. Non esagerare con le quantità nel cosmetico: se è buono ne basta poco. Per essere sicura che la pelle sia ben detersa, passa sopra un dischetto umido. Questo dovrà risultare bianco. Nebulizzare acqua termale che ha un potere lenitivo e addolcente. Non solo: sarà utile per accogliere meglio l'idratante. In alternativa gli idrolati, per esempio a base di fiordaliso, che ha un potere decongestionante.

Secondo passaggio, la corretta idratazione

Cosa vuol dire realmente idratare? Prima cosa rispettare il nostro fattore naturale di idratazione della pelle. È importante scegliere formule cosmetiche con ingredienti in grado di ristabilire la naturale capacità della pelle di trattenere acqua.

Le creme ideali contengono: acidi grassi essenziali, fattore naturale di idratazione ricostituito, mucillagini, Vitamina E ed estratti antiossidanti per potenziare le naturali difese della pelle nei confronti dell'ambiente.

Se la pelle è mista, più secca in certe zone e più grassa in altre, si può optare per questa soluzione. Scegliere una crema per pelli normali e aggiungere alla routine e quindi alla crema un altro prodotto che aiuti a nutrire la parte più secca, un prodotto ricco di acidi grassi essenziali alla tua routine.

Terzo passaggio, l’esfoliazione: quando farla?

L'esfoliazione in menopausa deve essere sempre estremamente delicata. È importante che il prodotto utilizzato non contenga granuli troppo spessi e duri, ma che a contatto con la pelle si dissolvano unendosi solo alla cheratina in eccesso. Sullo strato superficiale della pelle ci sono delle piccole scaglie invisibili a occhio nudo che tendono a sfaldarsi, l'obiettivo di una corretta esfoliazione è quello di rimuovere solo la parte più superficiale di queste.

Un'alternativa allo scrub delicato di tipo meccanico è l'esfoliazione di tipo chimico.

Non mi riferisco al peeling chimico, ma a prodotti cosmetici che contengano una piccola percentuale (2/3%) di acidi derivati dalla frutta, il più indicato per una pelle matura è l'acido mandelico (2/3 %). Il pH del prodotto deve essere leggermente più basso del pH della pelle (intorno a 4). Si può fare una volta a settimana o due, ma aggiungendo acidi grassi essenziali. Consiglio di aggiungere gli acidi grassi essenziali quasi sempre, dato che con la menopausa la pelle diventa più secca, sensibile e sottile.

In estate, invece, attenzione alla troppa esfoliazione. È un errore portar via eccessiva cheratina: questa è il nostro filtro fisico, filtra addirittura oltre il 70% dei raggi UVB. È un po' come togliere il filtro fisico alla nostra pelle. È importante rimodulare e normalizzare il turnover della cheratina, perché in estate (proprio per difendersi) la pelle ne sintetizza di più, quindi tende ad ispessire un po' la superficie. Lo fa per difendersi perché diventa davvero il nostro prezioso alleato, ma questo può rendere anche i segnetti sul viso più evidenti. È bene usare scrub che rimodulino il turnover cellulare, senza indebolire la barriera. Possono essere arricchiti per esempio di jojoba idrogenata, aloe e bicarbonato. Aggiungere sempre acidi grassi essenziali allo scrub o applicarli subito dopo. L'esfoliazione chimica meglio evitarla nei mesi estivi.

