Beauty routine ayurvedica in menopausa: quali benefici?

La beauty routine ayurvedica in menopausa apporta numerosi benefici. Consente infatti di trovare il giusto equilibrio fra corpo e mente, regalando, grazie a prodotti e ingredienti naturali, una pelle radiosa , capelli splendidi e unghie più forti .

Alla base di questa routine c'è l'importanza del forte legame fra corpo e mente che si traduce in un percorso che ha come obiettivo quello di trovare un equilibrio grazie all'uso dei prodotti giusti.

In aggiunta prevede persino la cura del proprio benessere mentale. Praticando yoga, meditando e camminando per creare armonia interiore e scaricare lo stress.

La beauty routine ayurvedica prevede prima di tutto l'uso di oli per realizzare massaggi su viso e corpo. L' olio di mandorle , l' olio di Argan e l' olio di cocco si possono usare da soli oppure insieme, eseguendo dei movimenti circolari .

Grazie agli ingredienti naturali aiuta a mantenere non solo il corpo, ma anche la mente più giovani. Ciò è dovuto al fatto che il trattamento prevede uno stile di vita sano ed equilibrato, basato su un' alimentazione sana , attività fisica e relax.

La beauty routine ayurvedica in menopausa vanta numerosi vantaggi, aiutando a raggiungere un ottimo equilibrio psicofisico. Consente di rassodare la pelle e contrastare la comparsa delle rughe e dei segni del tempo.

Si tratta di un momento molto delicato nella vita di una donna, per questo è essenziale cercare di trovare un equilibrio, armonizzando viso, corpo e mente.

Cosa serve per la beauty routine ayurvedica?

La filosofia ayurveda prevede che ogni elemento sia connesso agli altri nel mondo. Per questo i prodotti utili per questa beauty routine sono ricchi di ingredienti naturali come erbe, legno, fiori, foglie e oli essenziali.

Gli ingredienti dunque sono biologici e purissimi, cruelty free e in contenitori riciclabili, con un packaging sostenibile.