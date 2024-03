Bava di Lumaca nei Cosmetici: cos'è, proprietà e benefici

Una delle tendenze, nel settore della cosmesi, attinge da estratti naturali provenienti dal mondo animale. Tra gli " attivi speciali ", si è diffuso un particolare interesse nell'utilizzo della bava di lumaca , un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti che si ricava da un invertebrato comune nei nostri giardini: la lumaca Helix aspersa . Questa specie produce una secrezione mucosa composta da varie sostanze, di cui alcune di grande interesse cosmetico, come l'allantoina, l' acido glicolico , l' elastina , il collagene ed alcune vitamine , proteine e peptidi . Gli studiosi si sono chiesti se queste ed altre sostanze protettive e rigeneranti, che rivestono il corpo dell'animale, potessero essere sfruttate per le loro potenzialità nel trattamento della pelle .

Helix aspersa

L'Helix aspersa Müller è la specie di Gasteropode terrestre più utilizzata per trarre vantaggio dalla sua secrezione ("bava di lumaca"), oltre che per scopi culinari: la pratica di allevamento delle lumache è conosciuta come elicicoltura.

L'Helix aspersa produce due particolari tipi bava:

Una bava traslucida e non appiccicosa permette alla lumaca di muoversi e scivolare.

e permette alla lumaca di muoversi e scivolare. Il secondo fluido, più viscoso ed elastico, le permette di aderire anche su superfici irregolari.

Questi due fluidi sono chiaramente diversi per la loro caratteristica composizione proteica. L'Helix aspersa rilascia diversi tipi di muco in base alla natura della stimolazione della coclea (conchiglia o chiocciola). In condizioni normali la secrezione è viscosa (appiccicosa), ma quando la stimolazione è continua e violenta, la lumaca rilascia un muco chiaro e schiumoso.

Nel caso dell'Helix aspersa, la bava "estratta" è composta da prodotti sintetizzati da vari tipi di ghiandole secretorie ( mucose, proteiniche e salivali).

Oltre che in relazione alle condizioni ambientali, il muco della lumaca varia per aspetto e quantità anche in base all'età dell'animale e alle fonti alimentari usate. Questi fattori determinano presumibilmente le proprietà e la composizione del muco e, pertanto, le proprietà di un prodotto cosmetico realizzato con esso.

Utilizzo dell'Helix aspersa nella storia

L'Helix aspersa è conosciuta in letteratura fin dall'antichità per l'utilizzo alimentare e anche come rimedio terapeutico. Dalla Grecia antica al Medioevo, la bava di lumaca è stata tradizionalmente usata in medicina per problemi di stomaco, come ulcere peptiche e gastriti, cicatrizzare ferite e arrestare le emorragie e, sotto forma di sciroppo, per calmare la tosse, sciogliere il catarro e facilitarne l'eliminazione.

La scoperta dell'ingrediente cosmetico

Nel 1980, in Cile, la famiglia Bascunan allevava lumache destinate al mercato culinario francese. I lavoratori impiegati nell'elicicoltura si resero conto che le loro mani erano incredibilmente morbide e che i tagli presenti su di esse guarivano molto rapidamente, senza andare incontro ad infezioni o a cicatrici. Questa considerazione spinse gli studiosi a iniziare la caratterizzazione del mucopolisaccaride delle lumache, per comprendere quale meccanismo permetteva la veloce rimarginazione delle ferite. Dopo 15 anni di ricerche, la secrezione delle Helix aspersa fu utilizzata per creare una prima crema alla quale fu attribuito il nome di Elicina®. Il brevetto fu depositato a Ginevra e nel 1995 l'Elicina® fu introdotta nel mercato. Oggi, il prodotto è commercializzato in diversi Paesi, con il claim di rigenerante dei tessuti.