È un ingrediente naturale che da almeno una decina d'anni fa molto parlare di sé, per via dei suoi notevoli benefici nella skincare. Se fa così bene alla pelle , dunque, nasce spontanea una domanda: si può mettere la bava di lumaca alle unghie ? Rispondendo subito e in maniera sintetica, sì: questa sostanza prodotta dalle chiocciole può dare a tutta la struttura ungueale una marcia in più.

Ogni sostanza, dopo essere prelevata, viene sottoposta a una serie di processi che vanno dalla disinfezione al raffinamento . Tutti i processi sono realizzati in laboratorio e in condizioni sterili, con lo scopo di non alterare i benefici del prodotto originale.

Queste secrezioni vengono estratte generalmente da una specifica categoria di chiocciole, le Helix Aspersa , che vantano diverse sottospecie di lumache di terra . La composizione dei liquidi che le lumache secernono possono variare sia in base alla sottospecie che in base alle condizioni ambientali, di allevamento e alla stimolazione (che non dovrebbe mai essere violenta).

Andiamo per ordine, specificando per prima cosa che parlare di "bava" è molto riduttivo. Il prodotto ha preso questo nome perché è più facilmente comprensibile e riconducibile al gasteropode, ma in realtà il fluido che utilizziamo per la skincare è un composto che riunisce al suo interno una serie di secrezioni , chiamati mucopolisaccaridi. Si tratta di:

Come abbiamo accennato, le sostanze che la lumaca secerne contengono dei principi attivi e delle componenti che ne hanno attestato e confermato le capacità benefiche. Il principale è l' allantoina , composto organico che oltre a essere idratante ha anche delle proprietà guaritive, rigenerative (come dimostra lo studio Efficacy of Snail Mucin in Wound Healing ) e antinfiammatorie .

A cosa serve il gel alla bava di lumaca: gli effetti benefici

Anche se gli studi sulle proprietà della bava di lumaca sono ancora in corso, ricerche approfondite come Snails and Skin: A Systematic Review on the Effects of Snail-based Products on Skin Health affermano che questa sostanza ha proprietà:

Idratanti : grazie ai polisaccaridi ad alto peso molecolare la bava di lumaca trattiene l'umidità nella pelle e la idrata;

: grazie ai polisaccaridi ad alto peso molecolare la bava di lumaca trattiene l'umidità nella pelle e la idrata; Rigeneranti : per via della presenza della succitata allantoina, la bava di lumaca accelera la crescita epidermica e rigenera le cellule;

: per via della presenza della succitata allantoina, la bava di lumaca accelera la crescita epidermica e rigenera le cellule; Antiossidanti : la bava di lumaca può anche essere ricca di antiossidanti, come la vitamina E e il beta-carotene, che aiutano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi;

: la bava di lumaca può anche essere ricca di antiossidanti, come la vitamina E e il beta-carotene, che aiutano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi; Antibatteriche e antinfiammatorie: alcune ricerche suggeriscono che la bava di lumaca possa avere proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, utili nel trattamento dell'acne e delle irritazioni cutanee.

Non solo: studi come Mucus secreted by snails has an anti-aging effect on skin confermano anche che il suo uso costante contribuisce a contrastare i segni del tempo e a ridurli in modo anche evidente.