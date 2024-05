I molteplici principi attivi di questa sostanza, infatti, agiscono nel profondo e vanno ad accarezzare e a stimolare con delicatezza ogni parte del capello , dalla cuticola fino al midollo, senza per altro trascurare il cuoio capelluto e i bulbi piliferi . Ve ne parleremo molto dettagliatamente tra pochissimo, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di cosmesi, bellezza, estetica e benessere .

Ognuno di questi liquidi conta su precisi principi attivi i e composizioni proteiche, che possono variare anche in base alle condizioni ambientali, di allevamento e alla stimolazione. Dopo essere prelevate, chiaramente, le sostanze vengono sottoposte a diversi processi di disinfezione e raffinamento, studiati però per non alternarne i benefici.

Anche se, come abbiamo detto, le componenti contenute nella bava di lumaca possono variare in base a diversi fattori (leggere le specifiche di produzione e l' INCI è sempre una buona idea), in linea di massima questo ingrediente cosmetico contiene sempre:

Tutti questi benefici sono stati comprovati in moltissimi casi, ma attenzione: ricordatevi che a fare la differenza sono anche la tipologia di pelle e il tipo di capelli, per cui i risultati possono variare da persona a persona.

Precisando che gli studi sulla bava di lumaca sono ancora in corso e che l'attenzione verso questo ingrediente si è intensificata negli ultimi anni, pubblicazioni come Snail extract for skin: A review of uses, projections, and limitations hanno attestato che questa sostanza ha proprietà:

A questi benefici si aggiungono idratazione e nutrizione , che implicano anche un aumento di lucentezza. Ricordatevi però che il modo migliore per capire se la bava di lumaca è una buona soluzione per voi è rivolgersi a un dermatologo o a un tricologo, che dopo uno specifico esame (il tricogramma ) saprà dirvi quali sono le reali necessità della vostra capigliatura.

Se la panoramica delle proprietà generali della bava di lumaca è promettente, potreste rimanere davvero sorprese di quali (e quanti) possono essere i benefici specifici per la chioma . Non è un caso che molte aziende produttrici di prodotti per capelli stiano tenendo in sempre più alta considerazione questo ingrediente, perché pare che il suo uso possa:

Lo shampoo alla bava di lumaca è rigenerante , rinforzante ed è perfetto per avere una chioma sana e in salute. Inoltre, spesso è arricchito con altre sostanze utili come l' acido ialuronico o il pantenolo , che idratano e nutrono la capigliatura.

I prodotti alla bava di lumaca per capelli sono sempre più presenti in commercio e, in particolare, si possono trovare presso negozi di cosmetica bio o ecologica. Il più facile da usare è lo shampoo , che va scelto selezionando ovviamente la formulazione più adatta al proprio tipo di capello.

Non solo. Agisce anche come uno scrub, eliminando le cellule morte residue e stimolando i bulbi piliferi. La maschera può anche essere abbinata a un siero : la sua formulazione concentrata migliora l'aspetto e la salute dei capelli , rendendoli più forti, flessibili e luminosi.

Altrettanto semplice da usare, nonché utile, è la maschera alla bava di lumaca (qui la frequenza di applicazione varia non solo in base alla necessità ma anche in base all'età ). Questa maschera è benefica perché può essere applicata anche sul cuoio capelluto fornendo idratazione, svolgendo un'azione seboregolarizzante e ripristinando la morbidezza e la lucentezza delle ciocche.

Con cosa combinare la bava di lumaca

La bava di lumaca ha moltissime proprietà benefiche per i capelli, senza dubbio. Ma, come tutti i cosmetici, da sola non basta: occorre dunque sapere con cosa combinarla per intensificare gli effetti sulla chioma e renderla ancora più efficace. In generale, un buon consiglio è quello di non associare la bava di lumaca a ingredienti chimici.

Solfati, parabeni, siliconi, DMDM ​​idantoina e ftalati, comunemente presenti in shampoo e balsami, oltre a essere degli ingredienti abbastanza contestati possono anche ridurre i benefici della sostanza estratta dalle chiocciole. Una buona idea, invece, è associarla a oli ed estratti naturali, in particolare a tutti gli oli per capelli.

È anche consigliabile ricordare di seguire una dieta per capelli sani, fare regolarmente un scrub al cuoio capelluto e non eccedere con prodotti o strumenti di styling, che possono danneggiare la chioma nonostante tutti gli sforzi fatti per mantenerla sempre sana e in salute.