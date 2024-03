Balsamo Labbra e burrocacao: differenze e similitudini Quando parliamo della cura estetica della nostra bocca parliamo di balsamo labbra e burrocacao: differenze e similitudini sono sottili ma importanti, e bisogna fare un distinguo. Soprattutto in inverno le nostre labbra sono afflitte da secchezza e spacchi che possono diventare molto dolorosi oltre che antiestetici. Dovremmo prenderci cura di loro tutto l'anno, con la corretta idratazione, e non lasciando mai casa il balsamo labbra, ma anche il burrocacao, perché ci sono utili entrambi. Se il primo svolge un'azione riparatrice, il secondo ha un'ottima capacità preventiva. Eppure, le labbra sono spesso dimenticate nella beauty routine quotidiana, ma è arrivato il momento di permettere al balsamo labbra e al burrocacao di entrare in azione. Prima di scandagliare differenze e similitudini, e di spiegarvi perché vanno usati ogni mese dell'anno e non solo in estate, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità.

Balsamo labbra: a cosa serve? Abbiamo creduto a lungo che il burrocacao fosse l'unica soluzione alle labbra secche. Ma negli ultimi anni un altro prodotto, perfetto per la beauty routine quotidiana a casa, ci ha permesso di risolvere problemi e inestetismi: il balsamo labbra. Esso serve per: Idratazione;

Morbidezza;

Azione riparatrice;

Azione emolliente. Il balsamo labbra ci permette di avere una bocca morbida e ben idratata. Questo perché è ricco di cere e oli naturali dalla profonda azione emolliente. La sua applicazione ci permette di non dover incorrere in secchezza, ferite sulle labbra, e nell'influenza di vento e freddo. Per approfondire: Come riuscire a non far invecchiare le labbra

A cosa serve il burrocacao? Quella del burrocacao è principalmente un'azione preventiva: lo mettiamo prima di uscire per evitare le screpolature. Ci serve a: Una protezione preventiva;

Idratazione;

Nutrimento. Ha un'azione nutritiva perché quando sentiamo che le nostre labbra sono già "in difficoltà" riesce a farle tornare in uno stato più polposo. Infatti, più che lenitivo come il balsamo labbra, il burrocacao è idratante e nutriente per questa delicata parte del nostro corpo. Le sue cere e le vitamine penetrano in profondità, donando elasticità alle labbra per prevenire le screpolature. Sarà poi il balsamo labbra a ripararle se necessario.

Perché balsamo labbra e burrocacao sono due prodotti diversi? Balsamo labbra e burrocacao hanno due funzioni simili, quindi non dobbiamo stupirci che spesso vengano considerati interscambiabili. La verità, però, è che le loro funzioni sono complementari. Infatti, se l'azione del balsamo labbra è prevalentemente riparatrice, quella del burrocacao è sostanzialmente preventiva. Infatti, il primo tende a ricompattare le labbra, agendo sulle screpolature e crepe già presenti, andandole a rimpolpare e lenire. Il balsamo lo possiamo inserire in una beauty routine più ampia, magari quella serale, una sana abitudine da ripetere ogni volta, indipendentemente dalla stagione. Quando parliamo di burrocacao ci riferiamo a un prodotto che applichiamo velocemente, prima di uscire o quando siamo già fuori. Ha un'azione immediata ma momentanea, non fa parte di una beauty routine articolata, e svolge una funzione riparatrice. Per questo siamo abituate ad usarlo solo quando fa freddo (ma sbagliamo). Le differenze le possiamo notare anche nella texture, nella composizione e negli ingredienti contenuti nei due prodotti per la cura delle labbra: oli naturali nel balsamo, vitamine nel burrocacao. Dunque, seppure la protezione delle nostre labbra e la loro idratazione è lo scopo di entrambi, la loro azione e le modalità d'uso e di applicazione sono ben diverse. Per questo il consiglio degli esperti beauty è di usare entrambi, per permettere alle labbra di restare morbide, curate e ben idratate. Per approfondire: Come cambiano le labbra con l'età?

Perché usare balsamo labbra e burrocacao tutto l’anno? Siamo abituate a pensare che le nostre labbra abbiano bisogno di questi prodotti solo in inverno, quando la secchezza dell'aria e il freddo le rendono screpolate. Eppure, non è così, e il nostro corpo lo sa bene: è necessario usare un balsamo labbra tutto l'anno perché è sempre necessario idratare questa parte del corpo. Così dicasi per il burrocacao, che le protegge dai fattori esterni. Anche una ricerca condotta dal Journal of Cosmetic Dermatology sottolinea l'importanza del loro utilizzo. Con le loro rispettive funzioni i due prodotti agiscono per il benessere delle nostre labbra non solo quando fa troppo freddo, ma anche quando il caldo estivo le priva di ogni naturale idratazione, quando il vento autunnale influisce sulle screpolature, e quando l'aria primaverile ricca di polline potrebbe creare delle reazioni allergiche. Il consiglio degli esperti è quello di usare in entrambi i casi uno stick retrattile, invece del barattolino: il siero che applicheremo andrà sulle labbra, e dunque sulla bocca, e evitare le contaminazioni con le dita sarebbe più sano. Per approfondire: Labbra: beauty routine contro l'invecchiamento e le rughe