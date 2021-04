Autoabbronzante: Come Funziona? Guida a Scelta e Applicazione

Per questo motivo, le scottature solari tendono a verificarsi soprattutto alle prime esposizioni, quando la pelle ha accumulato ancora poco pigmento, quindi dispone di poca protezione naturale nei confronti delle radiazioni ultraviolette. Il meccanismo attuato dalla superficie cutanea per difendersi dal sole è chiamato melanogenesi .

L'abbronzatura è una naturale reazione protettiva della pelle ai raggi UV : esporsi al sole rende l'incarnato più scuro a causa dell' attivazione della melanina , il pigmento prodotto dai melanociti che conferisce il colorito alla nostra pelle. La melanina funziona fisiologicamente come un filtro che, diffondendosi negli strati cutanei superiori, impedisce che i raggi ultravioletti provochino danni alla pelle e, di norma, necessita di qualche giorno per distribuirsi in modo uniforme.

L' autoabbronzante è prodotto cosmetico formulato per conferire alla pelle un aspetto abbronzato moderatamente persistente, ma senza ricorrere all'esposizione alle radiazioni ultraviolette (UV). Per tale motivo, è noto anche come abbronzante senza sole .

Gli intensificatori (o attivatori) di abbronzatura sono creme, oli e balsami che contengono sostanze in grado di favorire la produzione la melanina (pigmento responsabile dell'abbronzatura). Gli intensificatori di abbronzatura, di solito, contengono tirosina (precursore della melanina), sostanza che rende più disponibile la melanina prodotta dalla pelle e ottimizza la stimolazione dei raggi solari. Tra gli ingredienti rientrano spesso anche sostanze in grado di aiutare la melanina nella fotoprotezione, come il betacarotene . Gli intensificatori di abbronzatura non contengono generalmente filtri solari , pertanto è importante continuare a proteggersi con un fotoprotettore e non esporsi troppo al sole, evitando soprattutto le ore più calde della giornata.

In considerazione di questo meccanismo d'azione, il termine "autoabbronzante" non è del tutto corretto: il prodotto agisce indipendentemente dalle radiazioni UV e non attiva la melanogenesi , ma interviene a livello superficiale, legandosi agli aminoacidi presenti nella cheratina. Ciò innesca la reazione di Maillard (per intenderci, la stessa all'origine della crosticina marrone che si forma quando si cuoce una bistecca). Questa serie di reazioni di condensazione porta alla formazione di intermedi colorati ( melanoidine ).

L'autoabbronzante non agisce sulla melanina e non interviene nella sua produzione, ma, semplicemente, l'abbronzatura "senza sole" è possibile grazie alla presenza di sostanze, come il diidrossiacetone ( DHA ), capaci di reagire con le proteine di superficie della pelle e formare complessi colorati (dall'ocra al bruno ).

Gli autoabbronzanti di ultima generazione sono ideati pigmentare gradualmente la pelle, con una palette di nuance che vira dal dorato all'ambrato, fino al bronzeo. Questi prodotti sono da applicare di una volta, a distanza di qualche giorno, per ottenere un colorito sempre più scuro. Le formule più recenti, inoltre, non sporcano i vestiti e si attenuano senza lasciare macchie .

Il meccanismo di pigmentazione dell'autoabbronzante non coinvolge la melanina, quindi la colorazione ottenuta attraverso la sua applicazione non protegge dalle radiazioni UV. Pertanto, durante l'esposizione al sole si consiglia l'utilizzo di una protezione solare adeguata al proprio fototipo , salvo l'autoabbronzante non riporti espressamente anche l'indicazione dell'SPF ( Fattore di Protezione Solare ).

L'autoabbronzante non è indicato se la pelle è problematica o presenta punti neri , brufoli , ferite o acne . Attenzione anche nel caso si stiano medicinali o, nel sesso femminile, siano in corso le mestruazioni : entrambi sono fattori che possono influire negativamente sul risultato cromatico finale.

Un'applicazione errata dell'autoabbronzante marca eccessivamente i tratti ed evidenza rughe ed altre imperfezioni; nonostante le formule si siano nel tempo evolute per evitare simili effetti collaterali, non rispettare le istruzioni d'uso possono determinare la formazione di macchie e sfumature color carota.

Il DHA è una molecola di sintesi. La scoperta della sua potenziale applicazione in ambito cosmetico è avvenuta quasi per caso, negli anni ΄50 dello scorso secolo, durante studi riguardanti i dolcificanti per diabetici . Dopo vari assaggi, i ricercatori si sono accorti della presenza di ombreggiature ambrate intorno alla bocca.

Quale Scegliere e Come Applicare

La scelta della versione di autoabbronzante deve tenere in considerazione la tonalità dell'incarnato di partenza: sbagliare formula, significa rischiare un colore troppo intenso e aranciato.

Come Scegliere in base alla Carnagione di Partenza

Gli autoabbronzanti sono proposti in più versioni, specifiche per pelli chiare e scure. Questo dettaglio va considerato per evitare una pigmentazione innaturale e poco performante dal punto estetico.

Texture e Tipologie di Autoabbronzante

Le classiche tipologie di autoabbronzante sono quelle in crema e spray: si applicano sulla pelle asciutta, dopo averla esfoliata con scrub sotto la doccia. Le versioni in crema vanno stese in modo uniforme con movimenti ampi e circolari, senza esagerare con le quantità, sfumando su piedi e mani. Le creme autoabbronzanti garantiscono un'idratazione extra e durano più a lungo degli spray, ma si asciugano più lentamente. Le/i meno esperte/i possono usare un guanto di spugna professionali (nota: ne esistono di specifici per l'applicazione dell'autoabbronzante). Sul viso, la crema si applica procedendo verso l'esterno.

Gli spray vanno nebulizzati a circa 25-30 cm di distanza; questa texture di autoabbronzante è indicata per un risultato immediato e un'asciugatura veloce, ma è bene non sceglierla se la pelle è secca.

Esistono anche le salviette autoabbronzanti: questa soluzione è molto pratica e consigliata soprattutto al ritorno dalle vacanze per ravvivare velocemente l'abbronzatura.

Applicazione: Cosa NON Fare (con Rimedi)

NON applicare l'autoabbronzante sulla pelle disidratata o tendente alla secchezza . Le parti ispessite o secche (come gomiti, ginocchia e caviglie) tendono ad assorbire una quantità maggiore di DHA, virando così all'arancione. Per prevenire simile effetto indesiderato, esfoliare la pelle, insistendo soprattutto sulle zone più secche, ed applicare la crema idratante come consueto, prima di procedere con l'autoabbronzante.

. Le parti ispessite o secche (come gomiti, ginocchia e caviglie) tendono ad assorbire una quantità maggiore di DHA, virando così all'arancione. Per prevenire simile effetto indesiderato, esfoliare la pelle, insistendo soprattutto sulle zone più secche, ed applicare la crema idratante come consueto, prima di procedere con l'autoabbronzante. NON usare la giusta quantità : usare troppo prodotto o distribuirne meno del necessario influenzano il risultato estetico finale con il rischio di avere striature e macchie. Per rimediare agli eccessi e schiarire la pelle di qualche tonalità, è consigliabile cospargere il corpo con dell'olio per bambini e lasciare in posa per 10 minuti, quindi fare una doccia calda ed esfoliare. Nel caso si sia usato troppo poco autoabbronzante per paura di commettere errori, è meglio optare per una lozione ad abbronzatura graduale, così da tenere meglio sotto controllo la pigmentazione.

: usare troppo prodotto o distribuirne meno del necessario influenzano il risultato estetico finale con il rischio di avere striature e macchie. Per rimediare agli eccessi e schiarire la pelle di qualche tonalità, è consigliabile cospargere il corpo con dell'olio per bambini e lasciare in posa per 10 minuti, quindi fare una doccia calda ed esfoliare. Nel caso si sia usato troppo poco autoabbronzante per paura di commettere errori, è meglio optare per una lozione ad abbronzatura graduale, così da tenere meglio sotto controllo la pigmentazione. NON applicare solo nelle parti esposte, per evitare che lo "stacco" di colore fra le due parti sia troppo evidente (es. décolleté e viso). Per lo stesso principio, anche la schiena non va trascurata: esistono spray direzionabili a 360° che raggiungono anche le zone "difficili".

Come Mantenere il Colorito nel tempo

Una volta conquistato il colorito perfetto, la giusta routine di bellezza gioca un ruolo fondamentale nel preservarne l'intensità. Si inizia sotto la doccia, scegliendo detergenti ricchi di una sostanze nutrienti ed emollienti per evitare che la pelle, lavaggio dopo lavaggio, si desquami. Poi, è utile abbondare con un idratante, da applicare e massaggiare fino a completo assorbimento.

Una volta alla settimana, può essere utile ricorrere ad uno scrub delicato. L'esfoliazione, infatti, toglie l'opacità data dalle cellule morte sulla superficie della cute, e restituisce uniformità e luminosità alla pelle.

