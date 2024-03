Prima di procedere, tuttavia, è opportuno precisare un concetto: i cosmetici autorizzati ad essere immessi in commercio che rispettano la normativa europea attualmente in vigore sono da considerarsi sicuri , poiché formulati rispettando rigorosi criteri di qualità e sicurezza. Tuttavia, un uso improprio di tali prodotti o la combinazione errata di più cosmetici può portare alla comparsa di effetti indesiderati come, ad esempio, irritazioni cutanee, arrossamento, infiammazione, ecc. Da qui, l'importanza di conoscere caratteristiche e proprietà degli attivi presenti nei prodotti che si utilizzano per la propria skincare.

In alcuni casi, tuttavia, si potrebbe voler ricorrere all'uso di prodotti non necessariamente appartenenti ala stessa linea di cosmetici. In simili situazioni, pertanto, è opportuno conoscere gli ingredienti attivi contenuti in ogni prodotto per sapere come abbinarli fra loro e quali sono, invece, le combinazioni assolutamente da evitare. In questo articolo verranno quindi presi in considerazione gli ingredienti attivi maggiormente diffusi e cercheremo di analizzare quali possono essere utilizzati insieme e quali no.

I produttori, spesso e volentieri, mettono a punto specifiche gamme composte da diversi prodotti appositamente formulati per poter essere utilizzati insieme, in modo da proporre una linea di skincare completa per il trattamento di determinate tipologie cutanee o problematiche.

Alcuni ingredienti, inoltre, possiedono proprietà multiple che possono variare anche in funzione della concentrazione cui vengono impiegati. Ad ogni modo, entrando un po' più nello specifico, fra queste classi di ingredienti attivi, ve ne sono alcuni maggiormente noti e utilizzati che verranno quindi presi in considerazione in questo articolo. Più precisamente, stiamo parlando di:

Come accennato, sono davvero molti gli ingredienti oggi disponibili per la propria skincare. Se si tiene conto della continua ricerca in ambito cosmetico, inoltre, l'elenco degli attivi che abbiamo a disposizione per prenderci cura della nostra pelle aumenta esponenzialmente. Fra le principali classi di ingredienti attivi ritroviamo quelli con:

Combinazioni di attivi: sì o no?

Quali combinazioni di attivi sono possibili? Quali combinazioni è bene evitare?

Come abbiamo visto, sono molteplici gli ingredienti attivi che possono essere incorporati in un cosmetico al fine di rispondere a diverse necessità ed esigenze. Alcuni di questi ingredienti, inoltre, possono esercitare effetti diversi in funzione delle concentrazioni cui vengono utilizzati (come, ad esempio, nel caso della niacinamide), oppure possono essere in grado di esercitare molteplici effetti.

Poiché ogni prodotto è appositamente studiato e formulato per uno specifico uso e difficilmente presenta al suo interno un singolo ingrediente attivo, fare una netta distinzione fra quali combinazioni di attivi possono essere fatte e quali, invece, è meglio evitare potrebbe risultare piuttosto difficile. Potrebbe risultare più semplice, invece, ragionare in termini di classi o tipologie di ingredienti.

Prima di fare ciò, tuttavia, è necessario precisare che quando si decide di utilizzare un qualsiasi tipo di cosmetico, è bene attenersi alle istruzioni per il corretto impiego che, di norma, vengono riportate dal produttore direttamente sul recipiente o sulla confezione del prodotto stesso.

Idratanti e fortificanti la barriera cutanea

Gli ingredienti con azione idratante - come l'acido ialuronico - e gli ingredienti con azione protettiva nei confronti della barriera cutanea - come le ceramidi - possono essere utilizzati in combinazione con altri attivi senza troppi problemi od esclusioni grazie alla loro capacità di fornire alla pelle idratazione e protezione.

Niacinamide

La niacinamide è un altro ingrediente che, entro certe concentrazioni, si può combinare con numerosi altri attivi, ma sempre con un occhio di riguardo alle indicazioni (e alle eventuali restrizioni d'uso) riportate dal produttore del cosmetico che la contiene e che si intende utilizzare .

Retinolo

Il retinolo, invece, può essere utilizzato in concomitanza ad ingredienti idratanti o restituivi della pelle, ma va usato con cautela in combinazione alla niacinamide (in funzione della concentrazione di quest'ultima e di quanto riportato sull'etichetta del prodotto che si vuole impiegare). La combinazione con ingredienti ad azione esfoliante (come AHA e BHA) è assolutamente da evitare ; mentre per quel che riguarda l'uso concomitante della vitamina C, le opinioni a riguardo sono contrastanti. Ad ogni modo, in linea generale, se ne sconsiglia l'uso .

Esfolianti

Anche gli attivi esfolianti come AHA e BHA necessitano qualche accortezza nell'ambito della skincare. Se si usano prodotti di questo tipo, infatti, vanno evitati i prodotti a base di retinolo . Sconsigliato anche l'uso della vitamina C e cautela nell'impiego della niacinamide; generalmente, quest'ultima non dovrebbe dare problemi, ma dipende sempre dalla sua concentrazione e dal tipo di prodotto utilizzato.

Via libera, invece, all'uso di attivi idratanti (acido ialuronico, ceramidi, ecc.) e nutrienti dopo aver esfoliato la pelle con AHA e BHA.

Ingredienti anti-age

I peptidi ad azione antietà vengono spesso utilizzati in combinazione con attivi idratanti, niacinamide, ceramidi, antiossidanti, ecc. Talvolta, questi ingredienti sono già presenti in combinazione fra loro all'interno di prodotti cosmetici antiage.

Schiarenti e depigmentanti