È meglio asciugare i capelli all’aria o con il phon? È meglio asciugare i capelli con il phon. Nonostante si possa pensare che un metodo più naturale sia più salutare per i nostri capelli, non è così. Asciugare i capelli con il phon alla giusta distanza e sempre in movimento permette ai capelli di asciugarsi meglio, di non lasciare zone umide e, dunque, non causare stress al capello.

Quali sono i benefici del phon? Capelli più lisci e morbidi;

Maggiore lucentezza;

Riduce l'umidità del cuoio capelluto;

Adatto ad ogni tipo di capello;

Possibilità di modellare i capelli. Asciugare i capelli con il phon dona ai capelli un aspetto liscio e morbido. Un asciugacapelli abbellisce il tuo aspetto generale adornando i tuoi capelli con una perfetta lucentezza. Il phon ci permette di combattere l'umidità del cuoio capelluto, rendendolo più sano e evitando irritazioni, e aiuta a sigillare le cuticole dei capelli. Il suo utilizzo è indispensabile se vogliamo scegliere noi la nostra acconciatura, e ci permette di modellare il capello più agilmente.

Quando il phon rovina i capelli? Quando usato troppo spesso;

Quando non lo si usa alla giusta distanza;

Quando la temperatura è troppo alta. Come dimostrato dagli studi condotti da Annals of Dermatology e pubblicati dalla National Library Of Medicine le superfici dei capelli tendono a danneggiarsi maggiormente con l'aumentare della temperatura. È sconsigliato usare una temperatura che superi quella media, intorno ai 120°, anche se alcuni phon arrivano a 200°. Nonostante gli studi dimostrino che la temperatura non danneggi la corteggia, a farlo è l'uso prolungato e troppo frequente del phon. Ricordate, infine, che il phon va tenuto ad una certa distanza dal cuoio capelluto per non danneggiarlo, di almeno 15 o 20 cm. Per approfondire: Come proteggere i capelli durante l'asciugatura?

Cosa succede se uso il phon tutti i giorni? Gli asciugacapelli, se usati quotidianamente, causano gravi danni ai capelli e alla loro salute a causa del calore emesso dagli stessi. Non stiamo dicendo, dunque, di lasciare i capelli bagnati, ma di diminuire la frequenza con la quale laviamo i capelli stessi, per evitare ulteriori danni. Nel complesso, è fondamentale utilizzare un eccellente asciugacapelli con impostazioni di temperatura calda regolabili, tenerlo a una distanza di sicurezza dai capelli e utilizzare uno spray termoprotettore per ridurre al minimo i danni. Nonostante questi accorgimenti, non è comunque consigliabile usare il phon tutti i giorni.

Che succede se asciugo i capelli all'aria? Si spezzano più facilmente;

Sono più deboli;

Si danneggia la corteggia;

Posso essere colpito da hygral fatigue. È stato dimostrato che se si asciugano i capelli all'aria si spezzano di più perché trattengono più umidità e, inoltre, influenzando la corteccia, le punte vengono danneggiate e i capelli potrebbero smettere di crescere. Mantenere i capelli bagnati per lunghi periodi di tempo (ad esempio, durante la notte o asciugarli all'aria regolarmente) può causare anche l'hygral fatigue, un grave eccesso di idratazione dei capelli (utile nella quantità giusta), che porta ad un forte indebolimento di essi.

Quale il modo migliore per asciugare i capelli? Prepara i capelli prima di usare il phon;

Usa prodotti per proteggere i tuoi capelli;

Evita l'impostazione di calore più forte;

Asciuga i capelli in sezioni;

Usa gli strumenti giusti per l'asciugacapelli;

Usa il phon giusto;

Asciuga completamente i capelli. Quando devi utilizzare un asciugacapelli, evitare di usarlo con i capelli completamente bagnati. I capelli bagnati gocciolanti hanno maggiori probabilità di incresparsi sotto il calore improvviso del phon. Se hai poco tempo, tampona delicatamente i capelli con un asciugamano per accelerare il processo prima di utilizzarlo. Proteggi i tuoi capelli dall'eccessiva esposizione al calore, con creme ideate per proteggere i capelli dai danni del calore e ridurre l'effetto crespo Evita di utilizzare l'impostazione di temperatura elevata sull'asciugacapelli e sulla piastra. Quando si ha poco tempo, sembra che la soluzione più ovvia sia impostare questi accessori al massimo della temperatura. Ma questo potrebbe rendere i tuoi capelli opachi e crespi, oltre a indebolirli. È importante conoscere il modo corretto di asciugare i capelli quando si usa l'asciugacapelli. Separa i capelli in sezioni e procedi. Muovi l'asciugacapelli con un movimento ampio per evitare di seccare una zona particolare e i capelli stessi, partendo dall'attaccatura. Non utilizzare accessori non forniti con l'asciugacapelli che stai utilizzando. Ogni strumento ha le sue specifiche e caratteristiche. Gli ugelli forniti con il tuo phon funzionano al meglio. Il mancato utilizzo dell'ugello e della spazzola corretti spesso fa sì che i capelli sembrino opachi. Ancora più importante, usa il phon giusto. Alcuni asciugacapelli non ti danno il controllo preciso di cui hai bisogno per mantenere i capelli sani. Una volta che inizi ad asciugarti i capelli, devi impegnarti. Se i tuoi capelli sembrano crespi e piatti, l'asciugacapelli non ha rimosso tutta l'umidità in eccesso. Per ottenere i migliori risultati, prenditi qualche minuto in più. Asciugare bene e completamente i capelli è l'abitudine più sana. Per approfondire: Massaggio dei capelli: a cosa serve? Benefici e tecniche

Cosa rovina di più i capelli: il phon o la piastra? L'asciugatura con il phon è in realtà meno dannosa per i capelli rispetto a una piastra riscaldata perché, anziché concentrare il calore su un punto, l'asciugacapelli mantiene l'aria riscaldata in movimento. Inoltre, le tue ciocche delicate potrebbero riscaldarsi con l'asciugacapelli e l'aria emessa, ma non entrano mai in contatto con una superficie bollente. Questo però solo se si rispettano le condizioni già elencante: temperatura media, movimento continuo, distanza di sicurezza e uso non eccessivo del phon. Per approfondire: Perché è importante pulire la piastra per capelli e ogni quanto farlo?