Magari al momento state considerando l'idea di rivolgervi a un armocromista o a un consulente d'immagine esperto che vi sottoporrà a una seduta accurata e sì, senz'altro ve lo consigliamo. Però, se proprio non state nella pelle e volete iniziare a capire a quale gruppo appartenete, perché non provate a fare un armocromia test a casa ?

Avete sentito parlare a lungo di armocromia e, curiosando qui e lì sul web, avete imparato che per trovare la palette giusta per voi dovete necessariamente individuare la vostra stagione , basandovi sulla reazione che la vostra pelle ha quando viene accostata a drappi di specifici colori .

Per dare vita a questa suddivisione occorre prendere in considerazione le caratteristiche della pelle e l'equilibrio cromatico generale che si crea con gli occhi e con i capelli . Ogni stagione è caratterizzata da specifiche uniche, che vanno conosciute a fondo per scegliere le cromie che più ci valorizzano.

Messa a punto negli anni Ottanta da diverse consulenti di immagini (tra cui Carole Jackson, che ha scritto il libro Color Me Beautiful), l'armocromia si basa su una suddivisione delle persone in quattro gruppi d'appartenenza chiamati come le stagioni: Estate, Inverno, Primavera e Autunno.

Come sempre andiamo per ordine facendo una piccolissima digressione su cosa è l'armocromia. Chiamata anche analisi del colore o teoria del colore personale , questa disciplina ci consente di scoprire quali colori sono in armonia con la nostra bellezza naturale .

Se i fattori che abbiamo elencato sono in perfetto equilibrio tra loro si può parlare di stagione Assoluta o Pura . Se invece uno dei fattori predomina, si procede a un'ulteriore suddivisione in sottogruppi:

A definire le stagioni sono le combinazioni fra i fattori che abbiamo preso in esame, ed ecco quali sono per tutti e quattro i gruppi:

Drappi, luci naturali, luci artificiali, colori: l'armocromia è tutto fuorché un processo superficiale, perché per stabilire a quale stagione si appartiene occorre tenere in considerazione quattro fattori fondamentali , che sono:

Gli esperti di armocromia utilizzano dei drappi specifici per individuare le stagioni, a casa usa delle stoffe, delle pezze oppure degli indumenti di colori specifici per effettuare il test. Ogni volta che cambi colore osservati con estrema attenzione, notando se il viso si illumina maggiormente con una tonalità piuttosto che con un'altra.

Come fare l'armocromia test a casa?

Per fare il test a casa parti da un trucchetto molto semplice, osservando le vene del polso. Se sono di un colore verdastro significa che la tua pelle ha un sottotono caldo, se invece appaiono bluastre/violacee vuol dire che il sottotono è freddo.

Per osservare meglio il tuo sottotono, orientandoti fra stagioni calde (Autunno e Primavera) e fredde (Inverno ed Estate), guardati con attenzione allo specchio e valuta come reagisce la tua pelle al sole. Le pelli fredde sono di solito olivastre e sono portate ad arrossarsi, sia per uno sforzo fisico o emotivo che per via dell'esposizione al sole. Hanno inoltre una maggiore propensione ad avere le occhiaie. Le pelli calde, al contrario, si abbronzano facilmente e possono presentare delle lentiggini.

Di fronte allo specchio valuta con attenzione i tuoi colori naturali, sia degli occhi che dei capelli. Se hai capelli biondi o castani medi, pelle e occhi chiari, avrai di sicuro un valore chiaro. Se invece i capelli sono scuri (con un colore dal nero al castano) gli occhi verdi-marroni o neri e la pelle scura, probabilmente il tuo valore è scuro.

Hai ancora dubbi? Allora fai così: scattati una foto in bianco e nero, sempre con la luce naturale, poi valuta le componenti di grigio chiaro/bianco e di grigio scuro/nero. Se il primo è maggiore significa che hai valore chiaro, se invece prevale il secondo hai valore scuro. Nel primo caso fai parte delle stagioni Primavera ed Estate, nel secondo delle stagioni Autunno e Inverno.

La prima prova per capire il proprio sottotono della pelle è quello di sottoporre il viso a un drappo oro e subito dopo a un'altro color argento. Se si sta meglio con l'oro si ha sottotono caldo, viceversa se si sta meglio con l'argento si ha sottotono freddo.

Un altro test semplicissimo da fare a casa è quello dell'oro e dell'argento. Segui il tuo istinto, valutando, ad esempio, se appari al meglio con gioielli e accessori color oro oppure argento. Nel caso in cui non sia sufficiente usa dei fogli o dei drappi di questi colori. L'oro infatti indica l'esistenza di un sottotono caldo, mentre l'argento di un sottotono freddo.

Se tutto questo non vi basta, vi invitiamo anche a mettervi alla prova con il nostro Armocromia Test. Avere un'idea di base è fondamentale, perché la verità è che l'armocromia non è utile solo per scegliere l'outfit migliore, ma anche per avere un aspetto più giovane e sano.

Infatti, conoscere la nostra palette può esserci utile anche nella scelta dei colori del make up, in quella della nuance della chioma e persino nella scelta dello smalto. Come? Ve lo spieghiamo subito!