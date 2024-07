Cosa sono i sottogruppi dell'armocromia? I sottogruppi dell'armocromia sono delle ulteriori categorie nelle quali vengono suddivise le stagioni armocromatiche. Sono determinati dalla combinazione e dall'equilibrio fra sottotono, valore, intensità e contrasto e rispondono all'esigenza di individuare correttamente tutte le sfumature del mix Pelle-Occhi-Capelli di ogni persona.

Quanti sono i sottogruppi dell'armocromia? A ognuna delle stagioni corrispondono quattro sottogruppi, dunque sono in tutto sedici. Per capire come funzionano occorre pensare che da quando la teoria dell'armocromia si è diffusa, molte consulenti d'immagine hanno ritenuto troppo generico il sistema basato solo su Estate, Inverno, Primavera e Autunno. In seguito a ulteriori analisi e studi, gli esperti in materia hanno dunque dato per buone le caratteristiche delle stagioni canoniche, che prendono il nome di Assolute o Pure, ma hanno anche individuato tre varianti ulteriori per ogni stagione.

Quali sono i 16 sottogruppi dell'armocromia? Primavera: Assoluta o pura , Light , Warm , Bright ;

, , , ; Estate: Assoluta o pura , Light , Cool , Soft ;

, , , ; Autunno: Assoluto o puro , Deep , Warm , Soft ;

, , , ; Inverno: Assoluto o puro, Deep, Cool, Bright. Come abbiamo detto, dunque, ogni stagione ha la propria declinazione Assoluta, che generalmente vede sottotono, valore, intensità e contrasto ben equilibrati, ma ha anche delle ulteriori declinazioni. Queste declinazioni sono legate al fatto che uno dei valori fra quelli citati diventa dominante: potrebbe essere il contrasto, così come potrebbe essere l'intensità. La caratteristica più spiccata determinerà il sottogruppo.

Come determinare a che sottogruppo si appartiene? Prendendo in considerazione sottotono, valore, intensità e contrasto. Definiti i fattori in questione è possibile capire la propria stagione e il proprio sottogruppo. Come abbiamo già detto, in particolare, per capire a quale sottogruppo si appartiene occorre determinare quale fattore spicca sugli altri. Ad esempio, una Primavera con contrasto e intensità molto alto sarà con ogni probabilità una Primavera Bright. Oppure, un Autunno con colori molto caldi, ad esempio capelli ramati e occhi nocciola, apparterrà al sottogruppo Warm. Di fatto i sottogruppi servono ad ampliare ulteriormente il ventaglio di opzioni che ci riserva l'armocromia, definendo con ancor più accortezza le varie caratteristiche di una persona. Per approfondire: Armocromia test: come scoprire stagione e sottotono

Come capire qual è il proprio sottogruppo? Rivolgendosi a una consulente d'immagine;

Facendo dei test online. Per capire qual è il nostro sottogruppo una delle cose migliori da fare è rivolgersi a un esperto o un'esperta di armocromia e prenotare una seduta. Durante l'analisi (che dura dai venti ai trenta minuti), l'armocromista non solo individua con certezza la nostra stagione d'appartenenza, ma riesce anche a capire qual è la nostra caratteristica predominante, indirizzandoci. In alternativa è possibile fare un test a casa da sole per individuare la nostra stagione, facendo focus sulla tonalità della pelle, sul suo sottotono e su come risponde a fianco di precisi colori o gioielli. Va precisato che l'individuazione del sottogruppo può essere leggermente più difficoltosa rispetto a quella della stagione, perché spesso i fattori sono predominanti in maniera anche leggera, cosa che può confondere se non si ha un occhio allenato.

Quali sono le caratteristiche dei sottogruppi? Considerando che i sottogruppi nascono proprio per "fotografare" quelle che sono le più diverse caratteristiche che si possono riscontrare all'interno di una stagione, non è possibile individuare delle caratteristiche comuni fra quelli delle varie stagioni. Per essere più chiare, nonostante Autunno e Inverno abbiano entrambe un sottogruppo Deep, il sottogruppo autunnale sarà legato a un mix Pelle-Occhi-Capelli caldo e avvolgente, del tutto diverso da quello freddo e brillante del sottogruppo autunnale. Lo stesso vale per gli altri sottogruppi. In compenso, è possibile tenere presente dei capisaldi: una persona che appartiene alla Primavera non potrà mai contare su un contrasto basso, quindi non può esistere una persona Primavera Soft. L'Autunno è caratterizzato sempre da tonalità calde e per questo motivo ha sotto di sé il sottogruppo Warm, e non può avere quello Cool. L'argomento sembra molto complesso, ma in realtà, una volta comprese le caratteristiche generali di una stagione, è facile anche ricordare i 16 sottogruppi.