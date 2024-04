Armocromia primavera over 40: quali sono i tuoi colori? Se non avete mai sentito parlare di armocromia, dovete sapere che è la teoria del colore divenuta famosissima grazie alla tua capacità di esaltare la bellezza intrinseca di ogni donna attraverso la scelta dei colori che indossano. Un colore cambia il look e anche la giornata: l'armocromia ha un potere sconfinato sull'autostima e sulla capacità di tirare fuori la nostra bellezza naturale. Questa teoria si basa sulla suddivisione delle persone di quattro categorie che sono state denominate come le stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. In questo articolo parliamo dell'armocromia primavera per le donne over 40, cercando di indirizzare ognuna verso la palette di colori che possa conferirle una marcia in più non solo nella scelta dei look, ma anche nel trucco, nella scelta del colore delle unghie o magari dei capelli. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Che cos’è l’armocromia? L'armocromia è uno studio dei colori e delle tonalità che ci permette di capire quali sono le gradazioni che più si adattano al nostro incarnato, agli occhi e ai nostri capelli. Negli ultimi anni dell'armocromia si è parlato diffusamente, ma le sue origini risalgono agli anni Ottanta e, da allora, è cambiato davvero poco. I pilastri di questa teoria del colore sono quattro: Sottotono : il colore di base che si trova sotto l'epidermide, diverso da quello del nostro incarnato. In sostanza è la temperatura del nostro colore, che può essere caldo, freddo o neutro;

: il colore di base che si trova sotto l'epidermide, diverso da quello del nostro incarnato. In sostanza è la temperatura del nostro colore, che può essere caldo, freddo o neutro; Valore: prende in esame sia il tono che il sottotono della pelle, stabilendo se nel complesso restituiscono una sensazione di luminosità o di oscurità;

prende in esame sia il tono che il sottotono della pelle, stabilendo se nel complesso restituiscono una sensazione di luminosità o di oscurità; Intensità : si riferisce alla pelle nel complesso e stabilisce la vividezza dei suoi colori naturali;

: si riferisce alla pelle nel complesso e stabilisce la vividezza dei suoi colori naturali; Contrasto: riguardante il rapporto cromatico tra pelle, occhi e capelli. Più sono simili, meno contrasto ci sarà. Combinando questi elementi, è possibile individuare la propria stagione e andare così a trovare un tracciato di tutte le caratteristiche che possono essere esaltate attraverso una determinata palette di colori scelta appositamente. Le caratteristiche cromatiche di una persona non cambiano drasticamente con l'avanzare degli anni. Tuttavia, dopo i 40 anni o anche più avanti, potrebbero subentrare nelle piccole variazioni al sottotono, al valore o all'intensità. In linea generale, le esperte di armocromia ritengono che con il passare del tempo si tenda infatti a "raffredarsi".

Armocromia: come scoprire a che stagione si appartiene La combinazione di sottotono, valore, intensità e contrasto ci aiuta a individuare la stagione a cui apparteniamo. Potremmo decidere di fare da sole questo test, ma per essere davvero sicure, è sempre una buona idea contattare il centro estetico di fiducia e fissare un appuntamento con un armocromista qualificato, il quale eseguirà il test insieme a noi. Per chi vuole farsi un'idea, intanto, è possibile mettersi alla prova con l'Armocromia Test e scoprire se si appartiene davvero alla primavera. Se è così, in linea di massima dovreste ritrovarvi in questa combinazione: Sottotono caldo;

Valore chiaro (o alto);

Contrasto alto o altissimo;

Intensità alta o altissima. Se i fattori che abbiamo elencato sono in perfetto equilibrio tra loro si può parlare di stagione Assoluta o Pura. In questo caso, parliamo di Primavera Pura, o True Spring. Se invece uno dei fattori predomina, si procede a un'ulteriore suddivisione in sottogruppi.

Come capire che tipo di primavera? Come accade per tutte le stagioni, la primavera può essere di diversi tipi. Determinare a quale sottogruppo apparteniamo ci aiuta ad applicare il modello armocromatico alle nostre caratteristiche naturali, mettendole così in risalto. Siamo tutte diverse, e la teoria armocromatica ne tiene sempre conto. Per capire quale tipo di primavera siamo, dobbiamo: Analizzare i nostri colori nell'insieme : le persone che appartengono alla stagione primavera sono caratterizzate da colori luminosi, caldi e chiari.

: le persone che appartengono alla stagione primavera sono caratterizzate da colori luminosi, caldi e chiari. Analizzare la pelle : le persone di tipo primaverile hanno generalmente una carnagione chiara e luminosa, e che con il sole diventa dorata. È molto probabile che compaiano delle lentiggini sul viso e sul corpo.

: le persone di tipo primaverile hanno generalmente una carnagione chiara e luminosa, e che con il sole diventa dorata. È molto probabile che compaiano delle lentiggini sul viso e sul corpo. Analizzare gli occhi : l'iride è un fattore primaverile primario. Si rientra nella primavera quando gli occhi sono brillanti e trasparenti, verdi, azzurro verdi o ambrati.

Analizzare i capelli: le primavere tendono ad avere capelli nei toni di del biondo miele e del rosso. Detto ciò, non facciamoci spaventare da tutte queste regole, questi valori e queste cromie: quello che conta quando ci vestiamo, ci trucchiamo o di coloriamo i capelli è sempre guardarsi allo specchio e piacersi. Quando ti guardi e sei felice, allora, tutte le regole dell'armocromia perdono il loro valore.

Quali sono i sottogruppi della primavera? In armocromia ogni stagione è suddivisa in sottocategorie, che si differenziano per la prevalenza di un determinato fattore rispetto a un altro. Lo stesso vale per la primavera: se tutti i fattori che determinano l'armocromia sono in perfetto equilibrio si può parlare di stagione Assoluta o Pura. Se invece uno dei fattori predomina, abbiamo: Primavera light (Light Spring) : sottotono caldo e intensità elevata, con carnagione, capelli e pelle chiari;

: sottotono caldo e intensità elevata, con carnagione, capelli e pelle chiari; Primavera warm (Warm spring) : sottotono caldo, tono chiaro e intensità e contrasto alti;

: sottotono caldo, tono chiaro e intensità e contrasto alti; Primavera brillante (Bright Spring, o Clear Spring): intensità dominante unita a sottotono caldo e valore medio-chiaro. Una primavera che somiglia un po' a un inverno.

Quali colori di smalto stanno bene a donne over 40, stagione primavera? I colori smalto ideali per una donna primavera sono i colori cosiddetti "sorbetto", o magari vitaminici, per esempio: Rosa salmone

Rosso fragola

Arancione

Giallo paglierino

Rosso corallo

Rosa ciclamino

Colori pastello Contestualmente all'ambiente di lavoro e al momento, è possibile giocare anche con le nail art scegliendo decorazioni nelle tonalità dell'oro o con sfumature madreperla e arcobaleno. Applicazioni sobrie ed eleganti, infatti, si armonizzano alla perfezione anche alle mani di una donna over 40. Se siamo in dubbio si come fare ma vogliamo osare, chiediamo consiglio alla nostra onicotecnica di fiducia.

Quale colore di capelli sta bene alle donne over 40, stagione Primavera? Le donne over 40 con una stagione primavera dovrebbero prediligere colori di capelli capaci di mettere in risalto il contrasto con la pelle e gli occhi. Indipendentemente dal sottogruppo, dunque, è buona regola discutere con il parrucchiere di una possibile introduzione di riflessi caldi e solari. Essendo una stagione molto variegata, la primavera richiede che le donne, anche dopo una certa età, scelgano un colore capace di valorizzare la dominante del sottogruppo. Biondo ramato e caldo

Rosso capace di esaltare il sottotono naturale

Biondo dorato

Via libera alle sfumature, ma non ai colpi di sole Per quanto riguarda i castani, invece, bisogna scegliere sempre una base chiara o comunque delicata, pensata per ammorbidire e dare sfumatura ai lineamenti del viso, così da non creare una specie di contrasto. I colori da evitare per la stagione primavera over 40? Di sicuro, il nero corvino o il nero, in generale, in tutte le sue sfumature.