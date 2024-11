Il colore ha un potere straordinario sulla bellezza. Spesso non ne conosciamo tutte le sue sfumature e quanto possa essere di aiuto nel farci sentire meglio, non solo fuori ma anche dentro. La scelta del colore significa energia, emozione, identità. Le giuste tonalità, abbinate correttamente possono darci luce a 360 gradi. Il colore poi, non è solo estetica: può aiutarci nell'autostima, nelle relazioni, può influenzare anche il modo con cui le persone ci percepiscono. Scoprire il potere del colore può dunque essere di grande aiuto. Ho chiesto per questo articolo la consulenza di un grande esperto di colore, di armocromia, il consulente d'immagine Ferdinando Schetty, noto sui social come Ferschetty. Non si tratta solo di scegliere una maglia che si abbini ai nostri occhi, ma di scoprire come i colori possano influire sul nostro benessere a 360 gradi e quindi anche sulla bellezza. Il colore, infatti, non è solo apparenza va ben oltre il semplice abbinamento cromatico, per diventare una guida verso la scoperta di sé. Per approfondire: Come conoscere la tua armocromia: test per scoprire stagione e sottotono

Cosa sono le stagioni dei colori? Ogni persona ha una propria "stagione" di colori: primavera, estate, autunno o inverno. Queste palette di colori possono esaltare la bellezza naturale, al tempo stesso influenzare il nostro stato d'animo, donarci energia o serenità, e persino rafforzare la nostra autostima. Basta osservarsi allo specchio con un colore giusto e uno no per notare immediatamente la differenza. Il mondo, per fortuna, non è in bianco e nero e anche se spesso non ci facciamo così caso: i colori ci circondano e sono importanti. Con le varie armonie, ma anche le disarmonie vanno a influenzare la nostra psiche. Spesso la nostra immagine rispecchia anche il nostro animo. Ciò significa che osservarci allo specchio con colori o comunque con un look che non ci rispecchia può influire anche sulla nostra bellezza. Ecco perché è importante scoprire quale è la nostra personale palette di colori. Che non è uguale per tutti. Imparando ad usare il colore giusto non solo potremo valorizzarci di più. Questo sarà, inoltre, un modo per prenderci cura del nostro benessere mentale e del nostro umore. L'uso del colore può aiutare ad aumentare l'autostima, a sentirsi più sicuri di sé. Il processo può essere lungo. Chi, ad esempio, si è vestito per una vita in total black, ma desidera cambiare la sua immagine, dovrà prima capire il motivo per il quale ha sempre scelto il nero come colore predominante del suo guardaroba. Iniziare ad introdurre il colore non è così semplice.

Che potere ha il colore? Ci sono colori che favoriscono il relax e riducono lo stress, altri che stimolano energia e vitalità. A livello psicologico ci sono colori vitaminici che danno energia come il rosso, l'arancione e il giallo perché rappresentano luce, calore e potenza. Infatti, non sono colori che vengono utilizzati in ambienti in cui bisogna "rilassarsi". Al contrario, le sfumature di blu o verdi più bluastri danno una sensazione di accoglienza e calma visiva, favoriscono il relax e allentano le tensioni. Quando il nostro occhio percepisce armonia, aiuta la mente a rilassarsi, così come ci insegna la cromoterapia.

Armocromia anche nei cosmetici e negli accessori? Si può integrare l'armocromia nella routine quotidiana, ad esempio nella scelta dei colori di cosmetici e accessori, per migliorare il proprio benessere. Il colore ci rende più luminosi. Il colore è importante non solo nella scelta dei vestiti, ma in tutte le cose che indossiamo o applichiamo sul viso, come anche le tonalità nel make-up. Scegliere i toni più giusti fa la differenza e ci rende anche più belli.