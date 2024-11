Quali sono gli errori più frequenti in armocromia? Confondere tono e sottotono, tenere in considerazione i capelli tinti, non usare una luce naturale e non tenere in considerazione intensità e brillantezza sono gli errori più comuni in cui potremmo incorrere nel momento in cui decidiamo di seguire la teoria dell'armocromia.

Non individuare il tono della propria pelle Il primo errore comune riguarda il concetto alla base di un'analisi del colore, l'individuazione del tono. Per chi non lo sapesse si tratta de valore cromatico della pelle, meglio noto come fototipo, ovvero del livello di chiarezza o profondità della tonalità della nostra cute che può variare dal chiarissimo allo scurissimo. Conoscere il nostro fototipo è importante anche dal punto di vista prettamente dermatologico, perché definisce la sensibilità individuale agli effetti infiammatori dei raggi ultravioletti, e in armocromia è decisamente un elemento che permette di capire se i colori più chiari o più scuri si integrano meglio con le caratteristiche della persona.

Non individuare il sottotono della nostra pelle Tono e sottotono sono due cose diverse, per questo il secondo errore comune è quello di non individuare proprio il sottotono. Spesso ci si limita all'aspetto più superficiale dell'incarnato, cosa che può portare a sbagliare palette. Invece, il sottotono rappresenta la temperatura del colore della pelle e può essere caldo, freddo o neutro. Per individuare il sottotono ci sono diversi modi: prima di tutto si dovrebbero osservare le vene sull'avambraccio e sul polso. Se sono verdastre significa che il sottotono è caldo, mentre se appaiono blu vuol dire che il sottotono è freddo. Il colore delle vene potrebbe non bastare, dunque per avere un'ulteriore conferma puoi utilizzare altri metodi. Puoi per esempio accostare un capo rosso fragola e un capo corallo al viso. Se il primo ti valorizza vuol dire che hai un sottotono freddo, se stai meglio con il secondo invece hai un sottotono caldo. Un altro metodo molto utilizzato è quello dell'oro e dell'argento. Seleziona dal tuo portagioie due gioielli in questi materiali e accostali alla pelle: se l'argento ti illumina vuol dire che hai un sottotono freddo, se invece la tua carnagione viene esaltata dall'oro significa che hai un sottotono caldo.

Non tenere in considerazione intensità e brillantezza Altri due fattori molto importanti sono l'intensità e la brillantezza dei colori. L'intensità indica se sono più adatti colori intensi e accesi o sfumature più tenui. Chi ha un'alta intensità, per esempio, si valorizza con colori accesi (primavera e inverno), mentre chi ha un'intensità più bassa apparirà più armonico con toni morbidi e polverosi (estate e autunno). Infine, la brillantezza è la capacità di un colore di riflettere la luce. Alcuni individui hanno una combinazione di pelle e occhi più "brillante," che si armonizza meglio con colori luminosi e chiari, mentre altri risultano valorizzati da colori opachi e profondi.

Tenere in considerazione il colore non naturale dei capelli Se i primi errori hanno a che fare con la non valutazione di alcuni elementi, un errore frequente e importante si colloca all'estremo opposto: dare importanza a un colore di capelli non naturale. Per una corretta analisi, infatti, va tenuto in considerazione solo il colore naturale. Se la vostra chioma è tinta utilizzate un panno bianco: permette di valutare meglio il colore e il tono della carnagione, evitando che colori intensi o freddi nei capelli sovrastino la pelle e diano indicazioni fuorvianti sul sottotono. Per approfondire: Armocromia e schiaritura dei capelli: quale fare?

Non tenere conto del livello di contrasto Ogni stagione è caratterizzata da un certo livello di contrasto tra pelle, occhi e capelli. Se i colori della palette creano un contrasto troppo marcato o troppo tenue rispetto ai colori naturali, questo potrebbe indicare che la stagione assegnata non è accurata. Occhi, capelli e sottotono dovrebbero armonizzarsi con i colori della palette. Se alcuni colori della palette contrastano troppo con occhi o capelli, è possibile che la stagione individuata non sia quella corretta, o che vada rivisto il gruppo e sottogruppo.