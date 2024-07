Armocromia e capelli: come scegliere il colore giusto? Per scegliere la tinta capelli perfetta in base all'armocromia occorre tenere in considerazione il colore naturale (quello di partenza) della nostra chioma, il tono e il sottotono della pelle e il colore degli occhi. L'armocromia, infatti, è una disciplina che si basa interamente sulle cromie del mix Pelle-Occhi-Capelli. Secondo i principi armocromatici, le combinazioni più fredde spesso si adattano ai biondi cenere, ai marroni freddi o al nero corvino, mentre quelle più calde sono esaltate da sfumature dorate, caramellate o ramate. A ogni stagione, in ogni caso, corrispondono una serie di nuance in palette da tenere in considerazione.

Come faccio a sapere che colore di capelli mi sta bene? Considerando la tonalità della pelle;

Considerando il colore degli occhi;

Tenendo presente qual è il colore naturale della chioma;

Conoscendo la propria stagione armocromatica. La tonalità della pelle è uno degli aspetti più importanti nella scelta della tinta per capelli. Il colore corretto infatti ha la capacità di farla apparire ancora più bella, mentre il colore sbagliato potrebbe renderla opaca o, addirittura, sottolinearne i difetti (comprese rughe e linee sottili). Occorre dunque fare un'analisi del proprio incarnato, individuandone anche il sottotono (o temperatura), il valore (la sua luminosità) l'intensità (ovvero la vividezza dei suoi colori naturali). Subito dopo, bisognerà osservare il colore dei propri occhi e tenere presente qual è il colore naturale dei capelli. Analizzandoli, avremmo anche un'idea del contrasto che distingue il nostro mix: più sono simili, meno contrasto ci sarà. Tutti questi fattori portano in realtà alla definizione della nostra stagione armocromatica: sapendo a quale si appartiene la scelta diventa sicuramente più semplice.

Come faccio a sapere che stagione sono? Con una consulenza da un'esperta;

Sfruttando i test online. Sottotono, valore, intensità e contrasto sono i fattori che gli armocromisti tengono in considerazione per determinare la stagione a cui apparteniamo. Le strade per essere certe di quale sia il nostro gruppo, sostanzialmente, sono due: o rivolgersi a un esperto o un'esperta della materia e prenotare una seduta, o fare un test a casa da sole. I test fai da te sono molto efficaci, a patto che le condizioni siano quelle ideali. Occorre essere completamente struccate, posizionarsi davanti a uno specchio in una stanza ben illuminata (possibilmente con luce naturale) e usare tessuti e gioielli per vedere come risponde la nostra pelle. Per approfondire: Test armocromia, si può fare a casa da sole? Ecco come

Quali sono le stagioni dell'armocromia? Primavera : sottotono caldo, valore chiaro, intensità e contrasto alti;

: sottotono caldo, valore chiaro, intensità e contrasto alti; Autunno : sottotono caldo, valore scuro e intensità e contrasto bassi;

: sottotono caldo, valore scuro e intensità e contrasto bassi; Estate : sottotono freddo, valore chiaro, contrasto e intensità bassi;

: sottotono freddo, valore chiaro, contrasto e intensità bassi; Inverno: sottotono freddo, valore scuro, contrasto e intensità alti. A ognuna delle stagioni corrispondono una serie di colori per capelli in grado di valorizzare ogni fattore caratterizzante, restituendo un'immagine luminosa che per certi versi è anche in grado di ringiovanirci.

Che colore di capelli sta bene alla stagione Autunno? Castani caldi;

Toni rossi e ramati;

Biondi dorati e miele;

Nero intenso e castano scuro. Quando si sceglie un colore di capelli per completare la palette autunnale, è essenziale considerare le caratteristiche calde, ricche e tenui della tavolozza. L'obiettivo è esaltare le tue caratteristiche naturali e creare un look coerente che si allinei con il calore e la profondità dei colori autunnali. Per approfondire: Armocromia Autunno over 40: quali colori stanno bene?

Che colore di capelli sta bene alla stagione Inverno? Nero;

Castano;

Castano scuro;

Castano cenere;

Castano mogano. Le winter hanno la pelle in tonalità fredde. I colori dei capelli che stanno meglio sui tipi invernali sono colori appunto freddi come il nero, il castano scuro, il castano classico o il castano cenere, mogano. I colori caldi dei capelli non sono consigliati per una winter, specialmente sopra i 40 anni.

Che colori di capelli stanno bene alla stagione Primavera? Biondo;

Biondo ramato;

Castano chiaro;

Rosso. Quando si parla di spring non si deve necessariamente pensare a tinte chiare, ma si può puntare anche a qualcosa di più deciso. Questa stagione racchiude persone con un incarnato luminoso. Possiamo dunque scegliere un biondo, il castano chiaro o il rosso. Non dobbiamo, però, escludere dei sottotoni caldi, rispettando e valorizzando il contrasto tra pelle, occhi e capelli, e la brillantezza tipica di una palette spring anche dopo i 40 anni. Da escludere i colori scuri.

Quali colori di capelli devono scegliere le Estate? Biondo in ogni sfumatura;

Biondo cenere;

Castano. Se secondo l'armocromia la tua palette è estiva, hai un sottotono freddo della pelle. Le varie sfumature e tonalità di biondo sono molto adatte, in particolare il biondo cenere, dorato o sabbia. E, ovviamente, il castano che, come abbiamo visto, nelle sue sfumature si adatta a tutte le palette, anche quando si sono superati i 40 anni.