Armocromia capelli, un alleato per sembrare più giovani Quando si tratta di attenuare i segni del tempo e di rallentarne il decorso vale tutto. E se c'è una cosa che aiuta davvero a regalare qualche anno di meno, questa è la cura della nostra chioma. Tagli e acconciature, infatti, giocano un ruolo fondamentale se si vuole sembrare più giovani, così come l'armocromia capelli. L'armocromia, infatti, è una tipologia di analisi che ci aiuta a valorizzare al meglio i nostri colori naturali e ad enfatizzare i nostri punti di forza: optando per un colore ad hoc l'effetto ringiovanimento è garantito. Prima di capire come sfruttare l'armocromia capelli, però, non dimenticatevi di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere!

Cos’è l’armocromia? Ma che cos'è davvero l'armocromia? Per capirlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro, tornando negli anni Ottanta. Proprio in quegli anni la consulente di immagine e stilista statunitense Carole Jackson ha scritto un libro chiamato Color Me Beautiful, che spiega tutti i segreti di un sistema per individuare i colori che meglio si adattano alle caratteristiche individuali delle persone, basandosi sul colore della pelle, degli occhi e dei capelli. Questo sistema, l'armocromia appunto, parte dal presupposto ogni individuo ha una palette di colori che gli si addice meglio. La palette viene individuata grazie a un mix di analisi delle caratteristiche fisiche e di test del colore e, una volta letta e interpretata, deve essere sfruttata, applicando tutte le cromie per garantire un effetto fresco e luminoso. Chiaramente ciò vale anche per i capelli: una volta trovate le tonalità più adatte a noi dovremmo focalizzarci su quelle, senza cedere alle mode del momento. Perché no, una nuance non vale l'altra. Per approfondire: Tinte per Capelli Migliori: guida alla scelta e consigli per l’uso

Le regole base dell'armocromia applicata ai capelli Partiamo quindi col dire che, quando si parla di armocromia capelli, ci sono delle vere e proprie regole da seguire. Primo step è quello di analizzare la tonalità della pelle. Un passo utile a capire quali colori possano abbinarsi alla perfezione alla cute senza che si generino contrasti o effetti innaturali e poco gradevoli. La domanda da porsi, quindi, è una: a quale stagione si appartiene? Per scoprirlo ci si avvale di un test armocromatico che richiede tempo e una buona tecnica. Un test che consiste nell'osservazione della pelle, le sue sfumature, il colore delle vene, quello degli occhi e perfino la base dei capelli.

Il sottotono della pelle: come individuarlo Ognuno di questi elementi deve essere analizzato per capire se si ha una tonalità "calda, ovvero che presenta tracce di rosso, oro o rame, oppure fredda, in cui sono presenti il blu, il verde, il nero o il grigio. Una volta identificata la tonalità, si va ad accostare al volto un tessuto "caldo" per esempio dorato, o "freddo" come l'argento. L'oro tende a far brillare le carnagioni calde mentre impallidisce e opacizza quelle fredde. Al contrario, invece, l'argento spegne le pelli calde, ma illumina e rende radiose quelle fredde. Uno step che va a definire il proprio sottotono e che apre la strada ad altri tre fattori da valutare: Il proprio valore , ovvero quanto il proprio complesso cromatico si avvicina al chiaro o allo scuro;

, ovvero quanto il proprio complesso cromatico si avvicina al chiaro o allo scuro; Il contrasto, che si identifica accostando occhi, capelli e cute ;

che si identifica accostando occhi, capelli e cute La brillantezza, ovvero il grado di brillantezza dei propri colori naturali. Una volta individuato il sottotono freddo o caldo della propria pelle e queste ulteriori caratteristiche, ecco che si ritorna alla domanda iniziale: capire a quale stagione si appartiene.

Le stagioni dell’armocromia Scegliere il colore che meglio si addice alla propria stagione di appartenenza, infatti, è fondamentale per valorizzare la chioma e l'incarnato, garantendosi un aspetto più giovane e fresco. Nell'armocromia esistono 4 stagioni diverse: inverno, primavera, estate e autunno, ognuna con le proprie caratteristiche cromatiche e sfumature: All' inverno appartengono i sottotoni freddi, con un'intensità di colori alta e un valore cromatico tendenzialmente scuro. I capelli delle donne inverno sono scuri mentre la pelle è lattiginosa, quasi lunare.

appartengono i sottotoni freddi, con un'intensità di colori alta e un valore cromatico tendenzialmente scuro. I capelli delle donne inverno sono scuri mentre la pelle è lattiginosa, quasi lunare. La primavera include incarnati dal sottotono caldo, con intensità alta e valore chiaro. In questa stagione rientrano coloro che hanno la pelle luminosa, la chioma bionda simile al miele e gli occhi chiari.

include incarnati dal sottotono caldo, con intensità alta e valore chiaro. In questa stagione rientrano coloro che hanno la pelle luminosa, la chioma bionda simile al miele e gli occhi chiari. Nel gruppo dell' estate rientrano coloro che hanno un sottotono freddo, con un valore cromatico chiaro e di bassa intensità. Una stagione che include cromie chiare, sia nella carnagione che nei capelli. Ma anche dei castani di tonalità media e occhi chiari o nocciola.

rientrano coloro che hanno un sottotono freddo, con un valore cromatico chiaro e di bassa intensità. Una stagione che include cromie chiare, sia nella carnagione che nei capelli. Ma anche dei castani di tonalità media e occhi chiari o nocciola. Infine, nella stagione autunnale, a spiccare è il sottotono caldo con intensità bassa e valore cromatico scuro. Una categoria che include le pelli ambrate e le capigliature more e rosse. Ma anche le chiome biondo miele e dorate con occhi castani e nocciola. Per approfondire: Trattamenti anti age per capelli

I colori per ogni stagione Ed eccoci entrare nel vivo dell'haircromia, arrivando a dare una risposta alla domanda che tutti ci stiamo facendo: quali sono i colori che fanno sembrare più giovani? Tutto sta nel saper assecondare la propria stagione di appartenenza, sfruttando a pieno l'armocromia capelli e le indicazioni che vi vengono fornite.

Armocromia capelli biondi I capelli biondi, come detto, sono diffusissimi tra le donne primavera/estate. Per l'estate, le nuance da preferire sono quelle che passano dal biondo molto chiaro (compreso il platino) a quello perlato, ma anche ai biondi dalle sfumature sabbia o dorate. Così come le nuance più particolari come il lilla o il rosa. Per la primavera invece sono ottime le sfumature calde, come quelle dei biondi chiarissimi o vaniglia, dello champagne e fino al miele o al grano. Ma si può osare anche con colori come il rosso, non adatto alle capigliature delle donne estate.

Armocromia capelli castani Se il vostro incarnato rientra nelle stagioni dell'inverno o dell'autunno i colori su cui virare sono quelli castani. Freddi, profondi e molto scuri per la donna inverno, con sfumature dorate e tendenti al cioccolato o al colore delle castagne per le donne autunno. Per queste ultime, poi, benissimo anche le sfumature mogano o rosse/ramate.

Il rosso e il nero nell’armocromia capelli Le nuance rosse sono le più difficili da portare ma grazie all'armocromia tutto diventa fattibile. In caso di carnagioni chiare e calde le sfumature su cui puntare sono quelle aranciate, fragola, i rossi cannella e spaziati. Se si hanno colori freddi, invece, meglio optare per cromie che virano al mirtillo, al vin brulè o ai rossi più profondi. E per il nero? L'unica stagione che lo regge davvero bene è l'inverno, anche se arricchito con sfumature blu o violacee.