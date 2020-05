Le rughe del collo, che a volte compaiono precocemente, sono difficili da eliminare, ecco perché, come spesso accade, la migliore soluzione è prevenire. Come? Con dei prodotti antirughe per il collo, pensati quindi in maniera specifica per questa zona. Ecco una mini guida per orientarsi nella scelta della crema o olio per il collo migliore per noi.

Antirughe Collo: prodotti per rughe orizzontali

Rughe orizzontali. Linee orizzontali. O, ancora, Collane di Venere. Tanti i modi per chiamare le rughe che, come linee, segnano orizzontalmente il collo. Spesso sono le prima a comparire, già in giovane età, per poi accentuarsi e approfondirsi con l'avanzare degli anni. Sono il segno di una pelle che invecchia, certamente, ma anche di una pelle poco idratata, non curata a dovere nel tempo. Per questo l'utilizzo di sieri e creme ad hoc può essere un valido aiuto.

Uno dei prodotti da provare è un antirughe per il collo davvero particolare realizzato da Blumbody. Non si tratta, infatti, di una crema o di un olio, ma di un patch in silicone da applicare sulla parte interessata e lasciar agire durante la notte. E' un trattamento per nulla invasivo che aiuta a ridurre visibilmente le linee orizzontali delle rughe.

Ecco alcuni prodotti per le rughe orizzontali del collo da tenere a mente: