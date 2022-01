Antirughe per il collo Il collo è una delle zone che subisce maggiormente il passare del tempo. Spesso, infatti, è segnato da sottili righe orizzontali, delle rughe, classici segni dell'invecchiamento dell'epidermide. Con l'avanzare degli anni, infatti, le rughe non compaiono soltanto ai lati degli occhi (le cosiddette zampe di gallina), intorno alla bocca, ma anche sul collo dove la pelle è meno elastica, meno resistente, e quindi più soggetta ad aggressioni. Le rughe del collo, che a volte compaiono precocemente, sono difficili da eliminare, ecco perché, come spesso accade, la migliore soluzione è prevenire. Come? Con dei prodotti antirughe per il collo, pensati quindi in maniera specifica per questa zona. Ecco una mini guida per orientarsi nella scelta della crema o olio per il collo migliore per noi.

Antirughe Collo: prodotti per rughe orizzontali Rughe orizzontali. Linee orizzontali. O, ancora, Collane di Venere. Tanti i modi per chiamare le rughe che, come linee, segnano orizzontalmente il collo. Spesso sono le prima a comparire, già in giovane età, per poi accentuarsi e approfondirsi con l'avanzare degli anni. Sono il segno di una pelle che invecchia, certamente, ma anche di una pelle poco idratata, non curata a dovere nel tempo. Per questo l'utilizzo di sieri e creme ad hoc può essere un valido aiuto.

Prodotti per camuffare le rughe Sappiamo bene che eliminare del tutto le rughe sul collo può rivelarsi difficile, per non dire impossibile. In questi casi un alleato importante sono quei prodotti in grado di camuffare le rughe, le sottili righe comparse su questa delicata parte del corpo.