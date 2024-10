Cosa sono gli antiossidanti per il viso? Gli antiossidanti possono apportare benefici alla pelle prevenendo o rallentando l'invecchiamento e il danno cellulare. Si trovano negli alimenti, negli integratori e nei prodotti per la cura della pelle, come creme e sieri. Gli antiossidanti possono essere sostanze sintetiche o naturali. Sono presenti nella frutta, nella verdura e offrono alla pelle vitamine (A, C e E in particolare) e minerali.

A cosa serve l'antiossidante viso? A proteggere la pelle dai danni dei raggi UV;

A prevenire e rallentare l'invecchiamento cutaneo;

A migliorare la struttura e l'aspetto della pelle;

A combattere i radicali liberi. Gli antiossidanti aiutano a proteggere le cellule della pelle dai danni e dall'invecchiamento e possono migliorare la struttura e l'aspetto della cute. Le persone possono consumarli nella loro dieta o applicarli sulla pelle utilizzando prodotti per curarla. Una ricerca pubblicata su MDPI Open Access Journal ci spiega che gli antiossidanti sono composti che inibiscono l'ossidazione. L'ossidazione è una reazione chimica che può produrre radicali liberi, portando così a reazioni a catena che possono danneggiare le cellule degli organismi e della pelle. I radicali liberi sono nemici della pelle poiché la loro circolazione nell'organismo alla ricerca di un altro elettrone con il quale formare una coppia stabile, danneggia le membrane cellulari, le proteine e il DNA. Per approfondire: Invecchiamento cutaneo: quando inizia?

Qual è il più potente antiossidante naturale? La Vitamina C;

La provitamina A dell'astaxantina. La Vitamina C, o acido ascorbico, viene considerata l'antiossidante più potente in natura. Essa ha un ruolo attivo nel nostro sistema immunitario: protegge le cellule dall'ossidazione, e quindi aiuta la pelle del viso a mantenersi giovane, ha una funzione di co-fattore essenziale nella sintesi di proteine e ormoni e, infine, ha un ruolo determinante nel metabolismo energetico. La Vitamina C è, dunque, anche il più indicato antiossidante per la pelle del viso, poiché è in grado di generare collagene, e il suo acido ascorbico è un ingrediente indispensabile per la cura della nostra pelle e per prevenire l'invecchiamento precoce. Se invece parliamo di un antiossidante prodotto dal nostro corpo il più potente è l'astaxantina, cioè un carotene, derivante dalla provitamina A. Stiamo parlando di un principio attivo che ha la capacità di diffondersi rapidamente soprattutto nei tessuti ad alta concentrazione grassa: tessuto adiposo, sistema nervoso centrale, sistema tegumentario (pelle), polmoni. Per approfondire: A che età l'invecchiamento accelera e perché?

In che prodotti sono presenti gli antiossidanti? Frutta;

Verdura;

Bacche;

Bevande;

Cacao;

Erbe e spezie. Gli antiossidanti sono presenti in una vasta gamma di alimenti. Le migliori fonti alimentari di antiossidanti sono la frutta, come melograni, mele, limoni e frutta secca, e le verdure, come cavoli, broccoli, peperoncini, olive, barbabietole e peperoni. Altri alimenti sono le bacche, come uva spina, mirtilli, more e mirtilli, bevande, quali caffè, tè verde e vino rosso, ma anche cacao, cioccolato, erbe e spezie.

Creme e sieri con antiossidanti: perché sono importanti? Contengono retinolo e carotenoidi;

Prevengono o rallentano l'invecchiamento cutaneo;

Proteggono la pelle dai raggi del sole;

Hanno un effetto esfoliante che libera dalle cellule morte;

Contengono elastina e collagene;

Contrastano l'azione dei radicali liberi;

Aiutano a rigenerare la pelle del viso;

Riducono i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo;

Illuminano l'incarnato. Molte creme e sieri antiaging hanno funzioni antiossidanti grazie alla Vitamina A, che contiene retinolo e carotenoidi. Se da un lato il retinolo assume le caratteristiche di un lieve esfoliante, ovvero rimuovendo le cellule morte dalla pelle del viso e agevolando la sintesi (importantissima) di collagene ed elastina, i carotenoidi proteggono la pelle dalla luce solare. L'azione di questi prodotti beauty è quindi da un lato quello di integrare sostanze e vitamine che non abbiamo assunto in altri modi (anche se si consiglia di iniziare sempre da una dieta corretta per vitamine e minerali), dall'altro quello di proteggere, e dall'altro ancora di donare elasticità, freschezza e luminosità al viso. Sempre più creme e sieri hanno rinunciato all'uso di grassi animali e sono al 100% naturali.

Quali sono i migliori integratori con azione antiossidante? Vitamina C;

Quercetina;

Biotina;

Spirulina;

Melatonina;

Curcumina. Per aiutare l'azione antiossidante i migliori integratori sono quelli di Vitamina C, l'integratore di Quercetina, la Biotina, la Spirulina, e altri ancora. La loro azione contro la degenerazione delle cellule si riflette su tutto l'organismo, non solo sulla pelle del viso. Gli integratori intervengono contro la produzione eccessiva di radicali liberi, in condizioni quali invecchiamento, elevato impegno metabolico, inquinamento atmosferico, radiazioni ultraviolette, agenti chimici e stress. Dobbiamo tenere a mente che esistono numerosi tipi di radicali liberi, e che ogni antiossidante è in grado di esercitare la propria azione di contrasto su pochi specifici radicali. Quindi chiediamo un consiglio in farmacia prima dell'acquisto, seguendo le indicazioni del medico. Gli ingredienti funzionali contenuti negli integratori antiossidanti vengono in gran parte ottenuti direttamente (per estrazione) o indirettamente (per semisintesi) da specie vegetali. Prima di assumere un integratore, seppur naturale, consulta il tuo medico curante.