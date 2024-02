Alopecia androgenetica: cos'è, cause, primi sintomi e soluzioni

L'alopecia androgenetica è determinato da fattori ormonali e genetici . Gli ormoni androgeni (maschili) rappresentano, in particolare il motivo principale per lo sviluppo della condizione; questi agiscono sui follicoli piliferi trasformandoli e rendendoli sempre più piccoli e superficiali. I fattori genetici influenzano, invece, l'età di comparsa e la gravità dell'alopecia.

Occorre precisare che, diversamente da quanto talvolta si crede, gli uomini affetti da alopecia androgenetica non hanno livelli di androgeni nel sangue più alti rispetto ai loro coetanei, ma semplicemente sono più sensibili agli effetti di questi ormoni (l'alopecia androgenetica maschile non si associa, quindi, a problemi ormonali). Nella donna, la calvizie può essere conseguenza di un eccesso di ormoni maschili, ma, il più delle volte, è conseguenza di un'eccessiva sensibilità del capello a livelli di androgeni normali.

La trasformazione del testosterone in DHT è regolata da un enzima, chiamato 5-alfa-reduttasi , la cui attività determina la maggiore o minore predisposizione del follicolo all'alopecia androgenetica (in altre parole, i follicoli predisposti producono maggiori quantità di DHT rispetto a quelli che non sono colpiti dalla malattia).

L'ormone più importante nello sviluppo dell'alopecia androgenetica è il diidrotestosterone (DHT) , prodotto localmente nel follicolo pilo-sebaceo del capello a partire dal testosterone (ormone androgeno prettamente maschile, ma presente, in minore entità, anche nelle donne), che arriva in tale sede attraverso i vasi sanguigni . Ricordiamo brevemente che, nell'uomo, il testosterone viene secreto soprattutto dalle cellule interstiziali dei testicoli , mentre nelle donne la secrezione di ormoni androgeni deriva dalle ovaie e dal corticosurrene.

Come si può dedurre dal nome, l'alopecia androgenetica dipende da due cause concomitanti:

Quali trattamenti sono efficaci?

Cosa fare per rallentare o curare l’Alopecia androgenetica

Il trattamento dell'alopecia androgenetica ha l'obiettivo di rallentare il fenomeno, arrestare la caduta e favorire la ricrescita di nuovi capelli.

La calvizie può essere affrontata sia per via farmacologica, che per via chirurgica.

Gli attuali trattamenti dell'alopecia androgenetica consistono in:

Finasteride : inibitore della 5-alfa reduttasi di tipo II (quindi blocca la conversione del testosterone a diidrotestosterone ed è utile per la calvizie di tipo maschile); viene somministrato per via orale.

: inibitore della 5-alfa reduttasi di tipo II (quindi blocca la conversione del testosterone a diidrotestosterone ed è utile per la calvizie di tipo maschile); viene somministrato per via orale. Minoxidil: vasodilatatore per uso topico, che stimola la produzione di VEGF (vascular endothelial growth factor), prolunga la fase anagen ed ingrandisce gradualmente i follicoli miniaturizzati.

Inoltre, può essere utile un trattamento con lozioni che contengono piccole quantità di cortisonici o principi attivi che stimolano la ripresa dell'anagen, fra questi ricordiamo il l'Aminexil.

I farmaci ormono-modulatori, come contraccettivi orali o spironolattone, possono essere utili per l'alopecia di tipo femminile associata ad iperandrogenismo. L'uso di integratori contenenti oligoelementi e aminoacidi può essere utile, tenendo però presente che non debbono contenere Vitamina A che, al contrario, ha un effetto negativo sulla caduta.

Chiaramente, le cure contro l'alopecia androgenetica richiedono una certa costanza, ad esempio, con applicazioni locali e/o assunzioni di preparati per bocca giornalmente, stabilita in base alla responsività soggettiva. Quando il fenomeno è sotto controllo si può invece ampliare l'intervallo tra un'applicazione e l'altra a 2-3 giorni.

L'alternativa di tipo chirurgico alla terapia medica è l'autotrapianto di capelli.

L'intervento, se effettuato da chirurghi competenti, aggiornati sempre sulle nuove tecniche, con un'esperienza provata e con alle spalle diversi interventi chirurgici, si associa quasi sempre ad ottimi risultati.

