Generalità Shutterstock L'alopecia, ovvero la perdita di capelli localizzata o diffusa, è un fenomeno che interessa ampie fasce di popolazione, sia maschile che femminile Nella forma più comune e diffusa, la caduta dei capelli è correlata all'azione degli ormoni androgeni su un terreno geneticamente predisposto; in questi casi, si parla più correttamente di alopecia androgenetica. Secondo recenti stime, l'alopecia androgenetica interessa 18 milioni di italiani e 4 milioni di italiane, tanto che all'età di 50 anni almeno la metà degli uomini ed il 30% delle donne è affetto da problemi più o meno gravi di calvizie correlati all'alopecia androgenetica. Nella donna, la perdita di capelli, seppur in genere più attenuata rispetto all'uomo, comporta spesso ripercussioni psicologiche ben più drammatiche e devastanti, legate alla percezione di un danno considerevole alla propria immagine. Fortunatamente, il trattamento dell'alopecia androgenetica femminile offre maggiori e più efficaci opportunità terapeutiche, con una minore incidenza di effetti collaterali.

Sintomi e Caratteristiche La componente ereditaria è un'altra caratteristica distintiva dell'alopecia androgenetica; di conseguenza, è molto più probabile accusare il problema quando si è già reso manifesto in maniera evidente in genitori, nonni, zii o fratelli. L'alopecia androgenetica femminile si distingue da quella maschile per una comparsa più tardiva del diradamento, che si nota generalmente per la prima volta tra i 30 ed i 40 anni, e per la sua diversa localizzazione. Infatti, mentre nell'uomo i problemi di calvizie interessano la zona fronto-occipitale, nella donna coinvolgono una regione più diffusa, in modo particolare il vertice o comunque le zone dietro la linea fronto-temporale. Un altro tratto distintivo è la maggiore gradualità con cui l'alopecia femminile si manifesta rispetto a quanto accade nell'uomo. Clinicamente, l'alopecia androgenetica della donna si manifesta spesso passando progressivamente per tre fasi di gravità crescente, descritte perfettamente dalla Scala di Ludwig.

Il diradamento interessa l'area del vertice ed in minor misura le zone parietali, risparmiando sempre una banda frontale di capelli.

Inoltre, a differenza del maschio, le zone più colpite dall'alopecia conservano sempre un numero non trascurabile di capelli terminali (miniaturizzati). Cos'è la Scala di Ludwig? La scala di Ludwig è uno strumento di riferimento per diagnosticare e descrivere l'evoluzione e le caratteristiche della perdita di capelli nella popolazione femminile, strumento di riferimento che consente anche la pianificazione precisa di un eventuale trattamento. La scala di Ludwig riconosce 3 diversi stadi di perdita di capelli in base alla severità e alle caratteristiche del fenomeno: Stadio 1 : la perdita di capelli è di grado lieve, tanto che potrebbe anche non notarsi. La caduta dei capelli riguarda la zona superiore della testa; raramente, coinvolge anche la zona anteriore.

In genere, è maggiormente visibile nelle donne che hanno la riga in mezzo.

È da segnalare che sono possibili 4 distinti sottolivelli, in cui la perdita di capelli è gradatamente più severa.

: la perdita di capelli è di grado lieve, tanto che potrebbe anche non notarsi. La caduta dei capelli riguarda la zona superiore della testa; raramente, coinvolge anche la zona anteriore. In genere, è maggiormente visibile nelle donne che hanno la riga in mezzo. È da segnalare che sono possibili 4 distinti sottolivelli, in cui la perdita di capelli è gradatamente più severa. Stadio 2 : la perdita di capelli è da considerarsi moderata. In questa fase, è visibile un diradamento dei capelli e una diminuzione significativa del loro volume, il tutto sempre nella zona apicale della testa.

La zona di interesse si sta ampliando sempre più.

Anche in questo caso, sono possibili 2 distinti sottolivelli, in cui la perdita di capelli è gradualmente più evidente.

: la perdita di capelli è da considerarsi moderata. In questa fase, è visibile un diradamento dei capelli e una diminuzione significativa del loro volume, il tutto sempre nella zona apicale della testa. La zona di interesse si sta ampliando sempre più. Anche in questo caso, sono possibili 2 distinti sottolivelli, in cui la perdita di capelli è gradualmente più evidente. Stadio 3: il fenomeno di caduta è nella sua fase più severa. L'area colpita è sempre la stessa e il diradamento è ormai impossibile da coprire con un cambio di acconciatura.

Diagnosi Alopecia Androgenetica Femminile: come riconoscerla? Nella donna, la precocità della diagnosi e dell'intervento terapeutico risulta quanto mai importante per arrestare il processo di involuzione dei follicoli, facendo riacquisire ai capelli l'originale splendore prima che il problema diventi irreversibile. L'esame cardine per la diagnosi di alopecia femminile è il tricogramma, naturalmente affiancato all'immancabile anamnesi e alla valutazione del quadro clinico. Si valuteranno in particolare la familiarità dell'alopecia, l'assunzione di pillole anticoncezionali o cortisonici, l'eventuale utilizzo di steroidi anabolizzanti e la regolarità del ciclo mestruale, ricercando possibili segni di iperandrogenismo (abbassamento della voce, peluria diffusa in zone tipicamente maschili, obesità, acne ecc.). Per confermare od escludere quanto emerge dai dati anamnestici e dall'esame obiettivo, è necessario procedere a screening laboratoristici endocrinologici, durante i quali lo specialista valuterà le concentrazioni ematiche di androgeni, cortisolo, ormoni tiroidei, TSH, SHBG, estrogeni, progesterone e gonadotropine (LH, FSH), anche in rapporto alle varie fasi del ciclo mestruale. Solo in questo modo sarà possibile intervenire farmacologicamente sul delicato equilibrio ormonale della donna, migliorando l'efficacia terapeutica del trattamento e minimizzando gli effetti collaterali.