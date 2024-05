AHA, BHA e PHA sono acronimi frequentemente utilizzati in ambito cosmetico in quanto identificano ingredienti utilizzati per le loro proprietà esfolianti. Ma cosa sono realmente questi prodotti? Quali sono e a cosa servono? Quali differenze ci sono? Scopriamolo.

Come si può facilmente intuire, il loro compito - in quanto agenti esfolianti - è quello di promuovere il ricambio cellulare e il rinnovamento cutaneo , contribuendo a conferire alla pelle un aspetto più luminoso e rendere l' incarnato più uniforme .

Gli alfa-idrossiacidi sono acidi idrosolubili , ossia solubili in acqua. In ambito cosmetico possono essere incorporati come ingredienti (alle opportune concentrazioni) in diversi tipi di prodotti, oppure possono essere utilizzati per l'esecuzione di peeling .

Analogamente agli altri esfolianti, anche i BHA e l'acido salicilico promuovono il ricambio e il rinnovamento cellulare ma, viste le loro caratteristiche, risultano essere particolarmente indicati in presenza di pelli impure, pelli grasse e/o a tendenza acneica , a livello delle quali liberano i pori dal sebo in eccesso. L'acido salicilico può rivelarsi utile anche nell'attenuare piccole discromie cutanee. Lo si può trovare, pertanto, all'interno di svariati prodotti per il viso, così come può essere impiegato per effettuare peeling. Infine, questo BHA trova impiego anche all'interno di prodotti cosmetici destinati alla detersione del cuoio capelluto (shampoo) per combattere l'eventuale eccessiva produzione di sebo.

AHA e BHA: cosmetici o farmaci?

Come abbiamo detto, gli alfa- e i beta-idrossiacidi sono sostanze esfolianti largamente impiegate in cosmesi. Tuttavia, alle opportune concentrazioni, alcuni alfa-idrossiacidi, così come l'acido salicilico, possono rientrare nella composizione di veri e propri farmaci con indicazioni terapeutiche diverse in funzione del tipo di idrossiacido impiegato e della sua concentrazione. In questo caso, pertanto, si parla più correttamente di principi attivi per il cui uso è sempre opportuno il consulto preventivo con il proprio medico, anche se si tratta di farmaci acquistabili senza obbligo di presentazione di ricetta medica.

A questo proposito è doverosa una precisazione sulla differenza fra cosmetici e farmaci.

Quando si parla di prodotto cosmetico, infatti - come espressamente indicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute - si intende "qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei".

Un farmaco o, più correttamente, un medicinale è invece da considerarsi come una "sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane" o come una "sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica".