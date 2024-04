Uno dei modi per rimanere giovani fuori è combattere i segni del tempo rallentando il loro insorgere o evitando che diventino via via più profondi. Per farlo esistono diversi metodi, ma non tutti sanno che tra questi c'è anche l' agopuntura contro le rughe , una delle tendenze degli ultimi anni. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Il nostro corpo è destinato a invecchiare: si tratta di una realtà, di un processo incontrovertibile che dobbiamo sicuramente accettare. Accettarlo però non significa non fare nulla, anzi. Al contrario, significa iniziare a supportare il nostro benessere dando al nostro organismo ciò che gli manca, procedendo in armonia per rimanere in forma il più a lungo possibile, sia dentro che fuori.

Seguendo questo schema sarebbero diversi gli effetti positivi, per il corpo e per la mente, dei quali si potrebbe beneficiare sottoponendosi a una seduta di agopuntura. Anche la pelle può trarne giovamento. In particolare, l' agopuntura contro le rughe del viso sarebbe utilissima per distenderlo e smorzare i segni del tempo, al punto da rappresentare una valida alternativa a botox e filler .

A differenza della medicina scientifica contemporanea, che si focalizza sulle variazioni biologiche e chimiche dell'organismo, quella cinese crede che ogni essere vivente possegga dell'energia che si propaga nell'organismo e oltre tramite canali energetici , chiamati anche meridiani. Questa energia sarebbe soggetta a variazioni che possono generare malesseri e patologie sia fisiche sia psicologiche. L'agopuntura punta a capire le cause dei cambiamenti e a interviene sui campi energetici per ripristinare l'equilibrio originale.

L'agopuntura è una pratica terapeutica tipica della medicina tradizionale cinese , che affonda le proprie origini diversi secoli fa e che oggi è molto in voga anche in Occidente. Anche se fornire una datazione ufficiale precisa della sua nascita è impossibile, le prime testimonianze dell'agopuntura si trovano nel Canone di Medicina Interna dell'Imperatore, un testo realizzato tra il 305 e il 204 a.C.

A questo punto, non dovremmo fare altro che rimanere sdraiate per un tempo variabile che va da 10 a 20 minuti. Secondo la filosofia cinese le punture fatte dagli aghi agiscono sui flussi di energia del corpo , risolvendo determinate problematiche, comprese quelle innescate dall'invecchiamento cutaneo.

L'agopuntura va effettuata da un esperto qualificato e non può assolutamente essere fatta in casa o affidata alle mani di persone prive della conoscenza della materia. Prima di fissare una seduta, l'agopunturista parla con noi e definisce quali sono i nostri obiettivi, facendo anche delle domande sulla salute generale. Il giorno dell'appuntamento, invece, l'esperto procede così:

L'agopuntura contro le rughe funziona?

Proprio per via del suo effetto contro le dinamiche innescate dall'invecchiamento cutaneo, l'agopuntura può funzionare contro le rughe. Certo, non è possibile dire con certezza che sia risolutiva per tutti, perché la sua efficacia varia anche in base all'età, allo stato di invecchiamento della pelle e alla nostra routine di skincare.

Tuttavia, diversi studi (tra cui Non-Traditional and Non-Invasive Approaches in Facial Rejuvenation: A Brief Review e Effect of Facial Cosmetic Acupuncture on Facial Elasticity) annoverano questa pratica fra i rimedi validi da usare quando si comincia a combattere contro i primi segni del tempo e contro le rughe d'espressione non marcate.

Negli ultimi anni la tecnica di agopuntura che permette di intervenire in questo modo sul viso ha preso un nome preciso: si chiama aculifting e consiste in un metodo dolce e per nulla invasivo di applicazione degli aghi sui muscoli pellicciai o mimici.

