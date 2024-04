Letteralmente tradotto come inversione dell'invecchiamento , l'age reversal si propone come un nuovo modo di approcciarsi alla cura della pelle basato su avanzate scoperte scientifiche e tecnologie cosmetiche. Non si limita a mascherare rughe e altri inestetismi dovuti all'età: punta ambiziosamente a cambiare le regole, permettendoci di "tornare indietro" rinnovando la pelle a livello cellulare.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di age reversal ? È presto detto: si tratta di un approccio alla skincare nuovo e rivoluzionario che prende il via da studi e scoperte scientifiche nell'ambito della biologia e della cosmetica, tra cui More evidence that aging might be reversible , condotto dalla Harvard University, e Discovery of Chemical Means to Reverse Aging and Restore Cellular Function pubblicato sulla rivista scientifica PubMed.

Queste sostanze vengono generalmente combinate per creare delle formulazioni altamente attive , dei boost potenti la cui applicazione costante permette in effetti di restituire alla pelle il suo aspetto giovane e tonico. Adesso li conosceremo uno per uno, scoprendo sfruttarli al meglio per un effetto age reversal .

L'age reversal dunque punta a invertire gli effetti dell'invecchiamento cutaneo e, come vi abbiamo anticipato, lo fa sfruttando alcuni ingredienti da sempre ritenuti efficaci per restituire alla pelle tutto ciò che perde nel corso del tempo. Parliamo di:

L'acido ialuronico è una sostanza che viene prodotta naturalmente dall'organismo per proteggere e idratare i tessuti. Si tratta dunque di una delle componenti principali del tessuto connettivo e della cosiddetta sostanza amorfa, un gel in cui sono immerse fibre di elastina e collagene . Conferisce dunque alla pelle elasticità e compattezza.

Per questa ragione, viene usato il collagene idrolizzato, ovvero quello ottenuto sottoponendo il collagene all' idrolisi , processo che consente di ridurlo in peptidi. I prodotti con collagene idrolizzato e peptidi di collagene sono essenziali per l'age reversal, e per una migliore efficacia andrebbero combinati con il già citato acido ialuronico.

Il collagene è una proteina fondamentale per il benessere dell'organismo. Si tratta infatti di un elemento strutturale primario per tendini, ossa, cartilagini, legamenti e ovviamente pelle. Proprio per questo viene utilizzato come trattamento anti-aging cutaneo .

Per sfruttare al meglio il potere anti-age del retinolo è necessario effettuare prima una doppia detersione. Il secondo step consiste nell'applicare poche gocce di prodotto su collo e viso, evitando con cura il contorno occhi e le labbra . Il prodotto si asciuga in fretta, dopodiché sarà fondamentale idratare la pelle usando una crema ricca e soffice, possibilmente a base di peptidi di collagene o acido ialuronico.

Il retinolo è un derivato della vitamina A e, come per l'acido ialuronico, si trova naturalmente nella nostra pelle. Favorisce il rinnovamento cellulare, permette di ridurre le rughe, ma anche di stimolare la produzione del collagene e dell'elastina.

La niacinamide – conosciuta anche come vitamina B3 - è una sostanza anti-age dalle mille proprietà, utilizzata per creare sieri ottimi per ridurre le macchie cutanee e contrastare l'invecchiamento cutaneo.

Superati i venticinque anni infatti la pelle inizia a perdere la sua capacità di neutralizzare i radicali liberi . Quest'ultimi sono composti che si accumulano nei tessuti causando dei danni, come rughe o segni. La vitamina C permette di bloccare lo stress ossidativo, contrastando i radicali liberi. Le creme e i sieri inoltre permettono di contrastare l' invecchiamento precoce foto-indotto, ossia provocato dagli effetti dei raggi UV .

La vitamina C è un potente antiossidante in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi, fra i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Per questo viene utilizzata per creare sieri, creme, maschere e oli per il viso con un'azione anti-age.

Infine, il resvetarolo è un altro composto che può fare la differenza nell'age reversal. Si trova naturalmente in alimenti come i mirtilli , le noci o l'uva rossa ed è stato definito come la "molecola della longevità".

Come applicare i prodotti dell'age reversal?

Per applicare al meglio i boost e far agire efficacemente le sostanze su cui si basa l'age reversal, sarebbe utile applicare la filosofia della skincare layering, ovvero la stratificazione dei cosmetici. In sostanza, i prodotti vanno applicati uno alla volta e sovrapposti, ma non in modo casuale: l'ordine di applicazione va gestito in base a principi attivi, texture e tempo d'azione.

Dopo la detersione, dunque, i primi prodotti da applicare dovrebbero essere quelli più ricchi di principi attivi ma al contempo con una texture più leggera e con un tempo d'azione più immediato (sieri e fiale, per intenderci). Lozioni gelatinose, oleose e creme vanno applicate in seguito. Infine, ogni prodotto va massaggiato e non solo "spalmato", e a ognuno va lasciato il tempo di agire: niente fretta!