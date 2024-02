Afte in bocca: cosa sono, cause, sintomi e cura

Cosa sono Cosa sono le afte in bocca Le afte sono delle lesioni piccole, ma piuttosto fastidiose, che insorgono all'interno della bocca: in termini medici, si parla di stomatite aftosa. Durante il loro decorso, che spesso si protrae per almeno una settimana, le afte evolvono in ulcere, provocando bruciore e dolore, a tratti anche molto intenso, che aumenta tipicamente mentre si mangia, si parla oppure ci si lava i denti. Le afte in bocca possono interessare individui di qualunque fascia di età. Nel caso in cui queste lesioni si ripetano con una certa regolarità, è opportuno riflettere sui possibili fattori scatenanti, che in genere consistono in intolleranze alimentari o allergie, in carenze nutrizionali (ad esempio: carenza di ferro, acido folico, vitamina B3) oppure in condizioni di elevato stress. Shutterstock

Sintomi Afte sintomi: come si riconoscono Le afte si presentano come ulcerazioni di forma tondeggiante o ovale, con fondo di colore bianco-giallastro e contorno rosso acceso. Le dimensioni di queste lesioni possono variare, ma generalmente non superano 1 centimetro di diametro. Le afte coinvolgono i tessuti molli del cavo orale; ad essere interessate possono essere: pareti delle guance, interno delle labbra, gengive, base della bocca, superficie o lati della lingua e palato. A prescindere dalla sede d'insorgenza, le afte comportano la stessa combinazione di sintomi: Bruciore : la presentazione iniziale avviene tipicamente con una fastidiosa sensazione urente, concentrata in un punto ben preciso della bocca ed esacerbata quando si mangia o si beve. Di solito, il bruciore precede di un paio di giorni la comparsa di altri segni come l'insorgenza di una vescicola rotondeggiante dalla superficie prima rossastra e lucida, poi biancastra; ciò può portare a confondere le afte con altre forme di stomatite o problemi del cavo orale.

Arrossamento della mucosa orale : successivamente, l'area interessata dalla formazione dell'afta in bocca apparirà irritata e tenderà ad arrossarsi e gonfiarsi; al contempo, incrementa la sensazione di dolore che non si manifesterà solo mentre si mangia, ma pure quando non si ha nulla in bocca (ad esempio, mentre si parla).

Formazione dell'ulcera: nell'area arrossata comparirà, alla fine, un'ulcera di dimensioni variabili da pochi millimetri a poco più di un centimetro. A queste manifestazioni, possono aggiungersi ulteriori segni secondari: Perdite di sangue;

Alitosi;

Sanguinamento delle gengive;

Aumento nella secrezione salivare. In alcuni casi, compaiono anche sintomi generali, come febbre ed ingrossamento dei linfonodi. Tipi di afte: quali sono i principali? Le afte possono manifestarsi come lesioni singole e localizzate (afte minori e maggiori) o possono essere più di una, talvolta con coinvolgimento diffuso della mucosa orale (afte erpetiformi). Più nel dettaglio, a seconda della manifestazione clinica, le afte in bocca possono essere distinte in tre diverse forme: Afte minori (note anche come stomatite aftosa minor ): si tratta della variante più diffusa. Facilmente riconoscibili, le afte minori hanno un diametro inferiore ad un centimetro e guariscono in circa una settimana, senza lasciare esiti cicatriziali.

Afte maggiori (o stomatite aftosa major ): si distinguono dalla precedente forma per il dolore intenso che provocano e per le dimensioni che, in questo caso, possono superare 1 centimetro di diametro. Una volta guarite, le afte maggiori possono lasciare delle piccole cicatrici.

Afte erpetiformi: sono le afte meno diffuse, ma le più aggressive; si presentano come ulcere della grandezza di pochi millimetri, ma si diffondono in tutta la bocca, provocando sintomi dolorosi molto intensi. Le afte erpetiformi impiegano circa due settimane per guarire.

Quanto durano? Afte: dopo quanto guariscono? Le afte sono ulcere della mucosa orale e, come tali, necessitano di tempo per rimarginarsi. La guarigione delle afte può variare, infatti, da pochi giorni fino a due settimane: ciò significa che il disagio associato a queste lesioni rappresenta una costante per questo periodo. Chiaramente, molto dipende dalla tipologia di lesione – minore, maggiore oppure erpetiforme – e dalla grandezza delle ulcere, ma si tratta comunque di una condizione con cui convivere non senza le conseguenze del caso. Oltre ad associarsi a questi sintomi fastidiosi, le afte tendono a ripresentarsi ripetutamente nel tempo. La durata del disturbo è variabile, in quanto dipende dalle cause scatenanti. In linea molto generale, le lesioni meno gravi associate all'infiammazione si risolvono entro 1-2 settimane, mentre la risoluzione delle afte complicate o più severe può richiedere oltre un mese. Attenzione! Le afte in bocca non devono essere confuse con le ulcere labiali provocate dall'herpes simplex. Le vescicole che compaiono per infezione del virus erpetico sono localizzate all'esterno della cavità orale (intorno alle labbra, sul mento o all'interno delle narici) e sono contagiose. Le afte non possono essere invece trasmesse.

Quando preoccuparsi? Afte in bocca: quando preoccuparsi? Qualora le afte in bocca non tendessero a risolversi, il fastidio diventasse difficile da tollerare o comparissero sintomi più gravi come la febbre, è opportuno rivolgersi al medico di famiglia o al farmacista di fiducia.

Trattamento Come curare un’afta in bocca Saper riconoscere facilmente le afte quando si manifestano, permette di intervenire prontamente: prima si adottano le adeguate misure per controllarne i sintomi, minore sarà il fastidio da dover fronteggiare. A tal proposito, è bene osservare che non vale la pena subire queste lesioni, considerandole come se fossero inevitabili: esistono dei prodotti specifici (come collutori, spray e pomate gel) che non solo aiutano a lenire il dolore, ma rivestono la zona infiammata con un film protettivo che rende più tollerabile il decorso dell'afta fino alla sua guarigione. Oltre a quest'approccio mirato, la corretta igiene orale e una maggiore attenzione all'alimentazione contribuiscono ad accelerare il recupero. In particolare, dopo ogni pasto, si dovranno lavare i denti con cura, per almeno due minuti, spazzolando delicatamente con uno spazzolino di durezza media, per evitare microtraumi a gengive e mucosa della bocca. Farmaci Prima di iniziare una terapia, occorre ricordare che è fondamentale individuare la specifica causa che ha provocato l'insorgenza delle afte in bocca. Un'afta in bocca viene trattata, generalmente, con farmaci che consentono di alleviare i sintomi associati all'affezione: Farmaci antisettici , utili per disinfettare la cavità orale;

, utili per disinfettare la cavità orale; Antibiotici , antimicotici o antivirali , in caso di infezione, previo consiglio del medico;

, , in caso di infezione, previo consiglio del medico; Anestetici e antidolorifici, per alleviare la sensazione di dolore correlata alla presenza della lesione. A livello generale, il trattamento è rivolto alla specifica causa, mentre localmente prevede applicazioni di farmaci corticosteroidei (quindi sulla lesione che provoca dolore), coadiuvate dall'utilizzo di collutori antisettici. Altre opzioni terapeutiche A seconda della causa, altri trattamenti destinati a curare la stomatite prevedono l'utilizzo a livello locale di: Anestetici : sucralfato, lidocaina;

: sucralfato, lidocaina; Medicamenti protettivi o di barriera ;

; Farmaci anti-infiammatori : desametasone, triamcinolone;

: desametasone, triamcinolone; Cauterizzazione fisica o chimica.