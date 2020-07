Sono comunque gli uomini ad averne maggior la "necessità estetica" e, per fortuna anche una superiore dote anatomica (intesa come separazione dei gruppi muscolari riferiti alla parete addominale ) nonché metabolica ( maggior tolleranza a basse percentuali di grasso corporeo ).

Muscoli Addominali

Importanza dei retti addominali o retti dell’addome

Il muscolo che dà l'aspetto "a scacchi" all'addome è il cosiddetto retto addominale, o meglio, i due retti dell'addome – uno per lato, speculari medialmente.

Questo aspetto caratteristico è dovuto alle tipiche iscrizioni tendinee, delle quali tre-quattro trasversali e una verticale, che lo separa dal retto controlaterale. Per intenderci, ogni retto dell'addome ha 3, 4 o 5 scacchetti (dipende anche dalla variazione genetica individuale) collocati verticalmente; in orizzontale invece, forma una coppia con quelli del retto opposto.

Il retto addominale è comunque un muscolo unico. Non esistono addominali superiori e inferiori. Sostenere l'opposto è insensato dal punto di vista anatomico, tanto quanto dire bicipite superiore e bicipite inferiore.

Esteticamente parlando, e in piccola parte anche dal punto di vista funzionale, il discorso cambia. La porzione superiore ha una conformazione, una composizione tessutale e un'attitudine di sviluppo diversa da quella inferiore. Inoltre, eseguire il crunch dritto o il crunch inverso comporta uno stimolo localizzato differentemente, ma il muscolo allenato è sempre lo stesso.

A cosa servono queste iscrizioni tendinee? Soprattutto a conferire resistenza contro la spinta verso l'esterno dei visceri. Se questo muscolo non fosse attraversato da resistenti tessuti connettivali ricchi di fibre di collagene, questi tenderebbero ad erniare verso l'esterno – anche per causa dell'aumento di volume o di pressione interna, che si verifica in gravidanza o durante sforzi intensi eseguendo manovra di Valsalva (trattenendo il fiato in massima inspirazione).

Retto addominale e diastasi Per diastasi si intende la fessurazione del tessuto connettivo costituente la linea alba. Può avvenire nei soggetti predisposti geneticamente, nei maschi con maggior frequenza in caso di obesità o in terza età, e nelle femmine soprattutto in seguito a gravidanze. La minor predisposizione femminile ad avere un bell'addome dipende, quindi, anche da un'eventuale gravidanza. A prescindere dall'aumento di peso, dalle smagliature ecc, questa può separare la linea alba (oltre che per aumento di volume e pressione interni, anche per l'azione di certi ormoni che determinano la lassità di cartilagini e connettivi) e provocando la suddetta diastasi addominale. Se da un lato l'allenamento pre-gravidico del core, quindi oltre che del pavimento pelvico anche del cingolo addominale, è un fattore protettivo dalle complicazioni anatomo-funzionali post-gravidiche, dall'altro eseguirlo precocemente o in condizioni di diastasi conclamata può risultare un comportamento errato.

Questo muscolo, essendo di media costituito al 50 % di fibre bianche e 50 % di fibre rosse, si allena bene alternando sedute con ripetizioni più basse a sedute con ripetizioni più alte (serie con sovraccarico a 10 ripetizioni e serie a 20 ripetizioni); ciò detto, a scopo puramente estetico, l'allenamento da prediligere è senza dubbio quello di principio ipertrofico.

La "qualità" estetica dei retti addominali si ottiene, come per gli altri muscoli, tramite una ragionevole ipertrofia – con allenamenti intensi che coinvolgano il maggior numero di fibre, con massima enfasi della curvatura del rachide durante la flessione del busto sul bacino (curvare più possibile il dorso, senza far leva sulle gambe) – ed una elevata definizione (con bilancio energetico negativo, indotto da dieta ipocalorica dimagrante e maggior consumo energetico dovuto ad attività aerobica "lipolitica".

È comunque logico che anche la genetica ha un ruolo importante. Non ci stiamo nascondendo dietro a un filo d'erba ma, se l'obbiettivo è elevato – percentuali di definizione da fitness-model – l'epidermide dev'essere sottile e la sensibilità del pannicolo adiposo all'azione degli ormoni catabolici elevata.

Non basta comunque modellare solo i retti dell'addome; si deve agire anche sugli obliqui e sul trasverso.

Importanza degli obliqui dell’addome

Gli obliqui, avendo discreta facilità ad ipertrofizzare, quindi ad allargare il punto vita, devono essere allenati con maggiori ripetizioni in movimenti di twisting (torsione del busto) a carico naturale; l'intensità può essere eventualmente incrementata poco alla volta per ottenere maggior trofismo. Flessioni laterali al cavo e su panca specifica con manubrio, così come le torsioni intense durante il crunch, sono da evitare nell'uomo quanto nella donna che tendono ad avere un punto vita muscolarmente ampio.

Importanza dei trasversi dell’addome

Un tono ben calibrato del trasverso dell'addome è essenziale a mantenere piatto l'addome per enfasi dell'azione contenitiva sui visceri.

Non solo, pare che un trasverso tonico contrasti la dilatazione dello stomaco, enfatizzando il senso di sazietà. Trattandosi di un muscolo dall'importante funzione espiratoria, può essere sollecitato quindi effettuando un paio di secondi di espirazione forzata in fase di massima contrazione durante il crunch. In alternativa, i più esperti possono focalizzarsi su un esercizio chiamato vacuum – complesso ma efficacissimo.

Riassumendo

In sintesi, il muscolo che dà l'immagine a scacchi dell'addome è il retto addominale, che va allenato con massima intensità.

Per ridurre il girovita bisogna sì dare tono agli obliqui ma evitandone l'eccessiva ipertrofia; il twist con bastone "mette d'accordo tutti".

Per appiattire l'addome, inoltre, bisogna tonificare bene il trasverso eseguendo espirazioni forzate di circa due secondi nella fase di massima contrazione del crunch; un'alternativa eccellente è il vacuum. Questo porta, in alcuni soggetti – soprattutto in sovrappeso – anche ad effetto blandamente anoressante.

A questi punti, per ottenere addominali scolpiti, andrà aggiunta attività aerobica in fascia "lipolitica" in associazione a relativa dieta ipocalorica dimagrante per la riduzione del tessuto adiposo.

Per esibizioni, servizi o eventi particolari, che richiedono prestazioni d'eccezione, consigliamo la lettura degli articoli dedicati all'estetica femminile, all'estetica maschile e alla preparazione del book fotografico.

