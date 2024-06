Addominali scolpiti: come fare?

Non saremo troppo "morbidi" nello sfatare falsi miti e chiacchiere da spogliatoio, e riassumeremo in modo a dir poco stringato le nozioni determinanti a raggiungere il risultato.

Quanti addominali fare al giorno per averli scolpiti?

Anche nessuno. Nel senso che: gli addominali scolpiti sono il risultato dell'assottigliamento del pannicolo adiposo sovrastante e, poiché non esiste il dimagrimento localizzato, allenare ripetutamente gli addominali serve davvero a poco .

L'allenamento degli addominali inizia ad avere importanza con livelli di grasso corporeo (BF) - nell'uomo - pari o inferiori al 12%. Un errore che molti commettono è di allenare l'addome con mille ripetizioni e recuperi incompleti. Gli addominali sono muscoli come gli altri, e rispondono di conseguenza allo stimolo di forza e metabolico per la crescita. Quindi, è bene allenarli anche a medie ripetizioni - non basse, perché il gesto non si presta a raggiungere altissimi livelli di forza - e con i dovuti sovraccarichi. 75-100 ripetizioni settimanali, di solito, sono sufficienti; ma possiamo arrivare facilmente a 120-150, se abbiamo obbiettivi molto elevati.

Tuttavia, come abbiamo già detto, l'allenamento dell'addome ha un importante ruolo salutistico; non solo per il sedentario, ma anche per lo sportivo.

Siccome la stragrande maggioranza degli utenti che intende mettere in evidenza il six-pack o tartaruga addominale avrà certamente anche altri obbiettivi estetico-muscolari, è ragionevole pensare che si alleni nel resistance training. L'allenamento con i pesi necessita di una certa forza del core, che, come abbiamo detto, dipende molto dalla funzionalità addominale. Se ciò non accadesse, a risentirne sarebbe, prima di tutto, la schiena, soprattutto in esercizi piuttosto delicati come lo squat e lo stacco da terra, ma anche nel rematore pesante con bilanciere e nella military press.

Ecco che, in un modo o nell'altro, per una ragione o per l'altra, l'addome deve comunque essere allenato.