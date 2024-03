Acqua Micellare: cos'è? Come si usa e caratteristiche

Cos'è l'Acqua Micellare L'acqua micellare è una soluzione detergente a base acquosa, che permette di rimuovere i residui di trucco e le impurità da viso e contorno occhi, rispettandone la fisiologia. Shutterstock Il prodotto si basa sulla tecnologia delle micelle, cioè molecole di tensioattivi che si riuniscono a formare delle piccole sfere. Questi agglomerati sono in grado di inglobare ed eliminare le impurità e le tracce di smog, sebo e make-up. Acqua Micellare: caratteristiche Oltre agli elementi base costituiti da acqua e micelle, l'acqua micellare può essere arricchita con sostanze funzionali idratanti e lenitive, ma anche da estratti naturali di piante e minerali.

A differenza di altri detergenti per il viso, questo prodotto pulisce in profondità senza intaccare la barriera idro-lipidica dell'epidermide, che normalmente difende la pelle dalle aggressioni esterne. L'acqua micellare consente di struccare la pelle con un semplice e veloce gesto: basta inumidire un dischetto di cotone e passarlo delicatamente sul viso, senza strofinare. Di solito, poi, non si deve risciacquare.

Grazie alla loro elevata tollerabilità, le acque micellari sono la scelta migliore in caso di pelle sensibile, in quanto consentono di detergere senza provocare irritazioni e con un buon rapporto qualità-prezzo.

Come agisce? Acqua Micellare: come funziona? L'acqua micellare si basa sulla tecnologia di specifici ingredienti, in grado di riunirsi in agglomerati sferici: le micelle. Quando entrano in contatto con la pelle, queste molecole si aprono ed inglobano le impurità superficiali, residui di make-up (anche waterproof), sporco, sebo, sudore e cellule in desquamazione, senza alterare l'equilibrio idrolipidico dell'epidermide.

Le micelle hanno la capacità di orientarsi e di interagire sia con sostanze idrosolubili, che liposolubili; per questo motivo, queste molecole riescono ad "attrarre" lo sporco, asportandolo.

La conformazione sferica delle micelle permette, inoltre, di non modificare la struttura della pelle (non eliminano o solubilizzano i lipidi strutturali), garantendo un'azione delicata e assicurando un effetto emolliente.

L'acqua micellare lascia la pelle fresca, pulita e pronta a ricevere i trattamenti di bellezza preferiti. Con un solo gesto, quindi, questa soluzione svolge l'azione di tre cosmetici: è possibile struccare viso, occhi e labbra e, al contempo, tonificare e idratare la pelle, senza appesantirla o inaridirla. Curiosità: quando è nata l'acqua micellare? L'acqua micellare è un cosmetico formulato verso la fine degli anni '80, quale prodotto professionale per velocizzare il cambio del trucco di modelle. All'inizio, infatti, questa soluzione detergente veniva utilizzata nei backstage delle sfilate di moda.

Quando ha fatto il suo ingresso nella grande distribuzione, l'acqua micellare aveva un prezzo di vendita piuttosto elevato. Nel corso degli anni, le aziende dedicate alla cosmetica, intuendo le potenzialità di tale prodotto, hanno proposto diverse formulazioni adatte all'utilizzo quotidiano e con un costo più abbordabile.

A cosa serve? Acqua Micellare: a cosa serve? La funzione principale dell'acqua micellare consiste nel detergere la pelle in profondità. Le micelle contenute nel prodotto catturano le impurità e i residui di trucco, lasciando la pelle pulita ed idratata.

Con un solo gesto, l'acqua micellare svolge tre azioni nello stesso tempo: Pulisce e purifica in modo delicato la pelle, in quanto solitamente è priva di sapone, alcool, agenti coloranti e parabeni; elimina anche il trucco resistente all'acqua (waterproof).

e purifica in modo delicato la pelle, in quanto solitamente è priva di sapone, alcool, agenti coloranti e parabeni; elimina anche il trucco resistente all'acqua (waterproof). Aiuta a regolarizzare la produzione del sebo in eccesso.

in eccesso. Protegge il film idrolipidico e favorisce l'idratazione. Altro aspetto da non sottovalutare è la praticità: un unico prodotto da usare con un batuffolo di cotone, che non necessita di risciacquo. Per questi motivi, l'acqua micellare è un'ottima alternativa alla classica lozione struccante o alla combinazione di latte detergente e tonico. Non Solo Per Struccare La pulizia quotidiana del viso è un gesto di bellezza fondamentale, necessario per rimuovere il make-up e tutte le impurità accumulate nel corso della giornata. In particolare, l'operazione del démaquillage serale consente di rimuovere ogni residuo di trucco, lasciando la pelle morbida, fresca e pronta ad assorbire più facilmente i trattamenti successivi.

Se questa routine non è eseguita correttamente, i pori della pelle possono ostruirsi e la carnagione può apparire meno luminosa. I detergenti viso devono eliminare perfettamente il make-up e pulire la pelle, rispettandola e, nello stesso tempo, apportare le sostanze funzionali in essi contenute.

Come si usa Come usare l'Acqua Micellare Shutterstock L'uso dell'acqua micellare è molto pratico: basta inumidire un dischetto di cotone con una piccola quantità di soluzione, quindi si tampona sulla pelle di tutto il viso, come per una normale operazione di rimozione del make-up.

Il prodotto è capace di struccare con un gesto veloce, senza dover sfregare o irritare l'area. Per garantire un effetto migliore sulla zona perioculare è consigliabile lasciare i dischetti imbevuti di acqua micellare sopra le palpebre per qualche secondo, in modo da riuscire ad eliminare ogni residuo di trucco.

Di solito, sulle modalità d'uso in etichetta viene riportato che l'acqua micellare non necessita di risciacquo. In realtà, anche se questo prodotto funge da tonico, potrebbe lasciare una lieve patina sulla pelle. Se tale effetto risulta sgradito, dopo la pulizia, è possibile passare un dischetto imbevuto di acqua termale sul viso. Meglio evitare, invece, l'acqua del rubinetto, poiché il calcare in essa contenuto potrebbe appesantire nuovamente la pelle.