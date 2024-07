Acqua micellare per capelli: a cosa serve e quando usarla?

Per questo, oltre che sulla pelle per la quale è originariamente nata, in determinate situazioni e seguendo sempre le indicazioni, sarebbe efficace anche sui capelli.

L' acqua micellare è una soluzione detergente contenente tensioattivi, in grado di pulire delicatamente ma in profondità, eliminando sporco e cellule morte, e regolando la produzione di sebo .

Quando va applicata l’acqua micellare per capelli?

Quando ci si lava i capelli

Tra un lavaggio e l'altro

Come detto l'acqua micellare è nata per essere usata sulla pelle, dove serve per struccare ma anche per portare via sebo in eccesso e sporcizia accumulata. Seguendo questo principio può però anche essere usata sui capelli.

Il modo più efficace per beneficiare delle sue proprietà è quello di lavarli con shampoo appositi, chiamati shampoo micellari, che si usano esattamente come uno shampoo tradizionale, ovvero massaggiandone una quantità idonea sul cuoio capelluto per alcuni secondi, prima di sciacquare e passare ai prodotti successivi come balsami o maschere.

Lo shampoo micellare è uno shampoo realizzato con la stessa tecnologia dell'acqua micellare. Al suo interno ci sono infatti particelle chiamate micelle che attirano sporco, impurità e sebo e aiutano a compiere una pulizia profonda del cuoio capelluto.

Trattandosi d shampoo purificanti, per fare in modo che agiscano al meglio il consiglio è di non compiere il massaggio in modo frettoloso ma di soffermarsi su ogni parte del cuoio capelluto. Se si vuole essere ancora più incisivi ci si può aiutare anche con una spazzola massaggiante apposita per il lavaggio dei capelli.

L'acqua micellare, ma questa volta nella versione classica che si usa comunemente sulla pelle del viso, può anche essere usata sui capelli nei giorni tra un lavaggio e l'altro.

Per approfondire: