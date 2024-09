Acqua fredda: rimedio di benessere e bellezza? È freddo mania. Sempre di più si parla degli effetti del freddo come rimedio di benessere e di bellezza. Non a caso stanno nascendo diversi centri di crioterapia per la cura di alcuni disturbi di salute, ma anche come trattamenti di benessere e anti-age. Possiamo, però, giovare dei benefici del freddo anche in casa, con le docce fredde per esempio per il corpo. Sul viso è possibile optare per risciacqui di acqua, con l'aggiunta di cubetti di ghiaccio che mantengano la temperatura bassa. Una vera e propria sferzata di benessere, a costo zero.

Ma quali sono davvero gli effetti benefici per la nostra bellezza, in particolare su pelle e capelli? Quali sono, invece, le eventuali sono controindicazioni?

Quali sono i benefici principali? Pelle più tonica: l'effetto del freddo sulla pelle ha un effetto tonificante. La cute appare così più soda e possono migliorare gli inestetismi della cellulite.

: l'acqua fredda può contribuire a ridurre il gonfiore degli occhi, specie al mattino. Capelli più lucenti: l'ultimo risciacquo dei capelli con acqua fredda aiuta a renderli più lucenti. Questo rimedio naturale favorisce la chiusura delle cuticole dei capelli. In questo modo il capello mantiene meglio l'idratazione e soprattutto appare più sano e corposo. È un modo anche per trattenere al meglio i principi attivi dei prodotti che abbiamo applicato, come maschere idratanti e nutrienti.

Come fare la doccia fredda? È bene iniziare per gradi e mai all'improvviso, specie se non siamo abituati! Giorno dopo giorno, si può cominciare con docciature fredde iniziando prima su piedi e caviglie. Passare poi gradualmente fino ai polpacci e poi tutta la gamba. Basteranno pochi secondi. Si aumenteranno poi i secondi di permanenza sotto il getto freddo gradualmente. Senza MAI esagerare.

Si coprirà, poi, via via una superficie sempre più ampia del corpo. È preferibile iniziare nei mesi in cui le temperature non sono basse, come l'estate o gli inizi dell'autunno. Quali sono le controindicazioni? Le docce fredde, coinvolgendo tutto il corpo, possono avere delle controindicazioni. In caso di particolari patologie o di disturbi cardiovascolari è SEMPRE preferibile chiedere il parere del proprio medico. Sconsigliato anche alle donne in gravidanza.