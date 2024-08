A cosa serve l'acqua di rose? L'acqua di rose viene utilizzata nella preparazione di prodotti per pelli sensibili e mature e come rimedio naturale contro la dermatite seborroica, le occhiaie, acne, edemi, couperose e rughe. In purezza viene usata come tonico viso da applicare dopo la detersione.

Cosa è l'acqua di rose? L'acqua di rose è un prodotto cosmetico che viene preparato attraverso l'estrazione dell'essenza dai petali di piante di rosa damascena, canina, gallica, centifolia o mosqueta, da cui si ricava anche il prezioso olio. Durante il processo, l'olio viene separato dall'acqua e dalle altre sostanze idrosolubili contenute nei petali di rosa e miscelato poi con acqua distillata. In cosmesi esistono sia i prodotti che la propongono in purezza, sia quelli che la arricchiscono con altri ingredienti, per potenziarne l'azione lenitiva e astringente. Il prodotto si riconosce subito per il suo profumo delicato e fresco ed è ottimo da integrare nella propria beauty routine per rinvigorire la pelle del viso e del décolleté, preparandola agli step successivi. Per approfondire: Acqua di rose: per cosa si usa?

Come si usa l'acqua di rose? In purezza;

Sotto forma di tonico per il viso;

Applicando prodotti che la contengono. In purezza o sotto forma di tonico, l'acqua di rose si applica sul viso dopo la detersione quotidiana, per fare in modo che la pelle sia ancora più luminosa e pulita. I suoi principi attivi aiutano a donare tono, freschezza ed idratazione della pelle e a prevenire rossori ed irritazioni causati dall'azione degli agenti esterni. Inoltre ha anche un'azione astringente, che purifica i pori, uniforma l'incarnato e lo rende più omogeneo. Può anche essere applicata su zone specifiche come palpebre e occhiaie, aiutando a minimizzare le tracce di stanchezza e gonfiore, dando allo sguardo un aspetto più riposato. Infine può anche essere usata nella beauty routine dei capelli, per lenire il cuoio capelluto e prevenire forfora e prurito.

Come applicare l'acqua di rose? Come step della skincare: l'acqua di rose si applica con un batuffolo di cotone sul viso e sul décolleté;

Come impacco: una volta a settimana può essere usata per impacchi decongestionanti;

Per le maschere: può essere utilizzata anche per preparare maschere purificanti all'argilla. L'uso più comune dell'acqua di rose nella beauty routine è senza dubbio come tonico viso. Dopo un'accurata doppia detersione del viso infatti, è ideale come tonico lenitivo e rinfrescante. Basta imbibire un batuffolo o dischetto di cotone con la soluzione e picchiettarlo delicatamente sulla pelle lavata e asciugata. Un altro modo per integrare l'acqua di rose nella skincare è quello di fare degli impacchi riposanti per la zona degli occhi. Anche in questo caso basta bagnare un dischetto di cotone con l'acqua di rose, quindi appoggiarlo sulla zona perioculare tenendo gli occhi chiusi. Infine, l'acqua di rose è una base ideale per maschere all'argilla, dal momento che aggiunge un'azione addolcente e rinfrescante a quella già purificante della maschera.

Quando mettere l'acqua di rose sul viso? Mattina e sera, come parte di una skincare quotidiana, anche per pelli mature;

Una volta a settimana come impacco viso e occhi. L'acqua di rose è talmente delicata e addolcente per la pelle che non ci sono controindicazioni nell'uso quotidiano, all'interno di una skincare completa e strutturata in base alle proprie esigenze. Come step della routine, si applica come tonico, per preparare la pelle all'azione di siero e crema viso, sia la mattina che la sera. Come ingrediente di un impacco lenitivo invece, è consigliato l'utilizzo una o due volte alla settimana, a seconda delle esigenze.