Acqua di mare Acqua e sale: fonte di benessere e di bellezza. Proprio così. In estate è tempo di godere dei benefici che l'acqua di mare regala all'organismo. La talassoterapia è nota fin dall'antichità, con i suoi poteri curativi dove sale, mare ma anche sabbia, alghe e fanghi svolgono diversi effetti sul corpo.

L'acqua di mare è rinomata soprattutto per i suoi effetti sulla pelle. In particolare, svolge numerose azioni: antisettiche, esfolianti, idratanti, antinfiammatorie, purificanti e drenanti. Non per ultimo, fare i bagni in mare aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite. Come sempre la natura ci viene in soccorso, ma è consigliabile non esagerare mai con acqua e sale per non rischiare di irritare la pelle.

Per questo articolo ho chiesto la consulenza di Silvia Giovetti, naturopata.

Perché l'acqua di mare favorisce un'esfoliazione naturale? L'acqua di mare favorisce una naturale esfoliazione della pelle. Il sale marino, infatti, ha un potere esfoliante, aiuta a rimuovere le cellule morte, favorendo di conseguenza la rigenerazione della cute. È bene sempre, però, dopo il bagno in mare sciacquare la pelle con acqua dolce e applicare una crema idratante. Questa procedura aiuterà a rivitalizzare la pelle.

L'acqua di mare nutre? I minerali presenti nell'acqua di mare, come magnesio, potassio e calcio, aiutano a nutrire e idratare la pelle, un po' come avviene con i bagni nelle acque termali. I minerali sono fondamentali per la bellezza della pelle. È bene sempre, però, ricordarsi di risciacquare il corpo con acqua dolce per eliminare i residui di sale.

Quali sono le virtù antinfiammatorie e detox dell'acqua di mare? L'acqua di mare è un toccasana per la pelle. Grazie alla presenza di diversi minerali, come magnesio, zinco, ferro, potassio, il bagno in mare ha proprietà antinfiammatorie. Questa sinergia dei diversi minerali sono utili per lenire arrossamenti e altre irritazioni. Non solo: nuotando o stando anche solo in ammollo si favorisce la disintossicazione della pelle, che tende ad eliminare tossine e impurità. È anche la combinazione dell'acqua di mare ricca di minerali con l'esposizione al sole a creare un'azione benefica sulla pelle.

Ha un'azione anticellulite? Alcuni trattamenti anticellulite prevedono i bagni di mare perché favoriscono il cosiddetto processo di osmosi. Quando la pelle è esposta a una soluzione salina, l'acqua in eccesso nei tessuti viene attratta verso l'esterno. Ecco perché fare il bagno in acqua salata favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso nei tessuti. Si riduce il gonfiore, la pelle appare più tonica e migliorano gli inestetismi della cellulite. Inoltre, camminare, nuotare in acqua di mare effettua un massaggio naturale sul corpo, che migliora la circolazione e il drenaggio. Un cura di bellezza naturale.