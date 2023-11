Acne - Rimedi Naturali e Omeopatia

Sono molti i rimedi impiegati nelle medicine tradizionali e alternative per contrastare l'acne. Tali rimedi - dai più svariati meccanismi d'azione - sono accomunati dal fatto di essere di origine naturale. Nelle medicine alternative, tuttavia - a differenza della medicina basata sul metodo scientifico - non esiste un solo medicinale od una categoria di farmaci in grado di sconfiggere l'acne, ma una serie di rimedi personalizzati che tengono conto dei risvolti fisici e psichici di chi ne soffre. Shutterstock

Rimedi naturali Quando si parla di rimedi naturali, si vuole indicare un grande ed eterogeneo insieme di sostanze di origine naturale (vegetale, animale, minerale) impiegate per contrastare determinati disturbi o affezioni, fra cui ritroviamo anche l'acne. I rimedi naturali disponibili per contrastare questo disturbo della pelle sono molteplici e ciò consente di poter individuare il trattamento che meglio si addice a ciascun individuo.

Omeopatia La medicina omeopatica interviene sulla sintomatologia acneica ma anche su fattori che esulano direttamente dalla malattia.

La terapia può essere attuata su due fronti: Con rimedi sintomatici (che riducono i sintomi);

Con rimedi di fondo che agiscono sul "terreno" della persona malata. In tutti i casi è lo specialista che deve indicare, caso per caso, il trattamento specifico.

I rimedi sintomatici si prescrivono sulla base dell'aspetto della papula acneica e della costituzione della cute. Sono derivati alogenati (contenenti cioè uno dei tre alogeni iodio, bromo o cloro, responsabili sperimentalmente dell'acne tossica). Se un soggetto sano viene a contatto con uno di questi elementi in maniera eccessiva, sviluppa acne.

I rimedi principali sono tre: Sulphur Iodatum

Calcium Bromatum

Natrum Muriaticum. Il primo rimedio (Sulphur Iodatum) è tipico dei soggetti molto magri e nervosi; il secondo (Calcium Bromatum) per i depressi; mentre il terzo (Natrum Muriaticum) è specifico per coloro che sfuggono ai rapporti umani e che tendono all'isolamento.

Gli antibiotici omeopatici si impiegano per combattere la componente batterica dell'acne e sono: Hepar Sulphur, nel caso di acne purulenta;

Arnica Montana, in presenza di pustole violacee dolorose ed indurite. Se, invece, l'acne è legata all'alimentazione, si può usare Antimonium Crudum o Nux Vomica, indicata per i soggetti che conducono una vita particolarmente stressante. Farmaci di fondo I farmaci di fondo sono tipici della personalità dell'individuo, indipendentemente dalla malattia. Le "personalità" (tipi fisici) che più di frequente sviluppano l'acne sono: Natrum Muriaticum;

Sulphur;

Thuja;

Silicea;

Tuberculinum. Il vaccino Il vaccino omeopatico si ottiene prelevando dal paziente il materiale purulento ( pus) durante la fase acuta della malattia. Una volta omeopatizzato, viene somministrato o in gocce o per iniezione allo stesso paziente, in modo da renderlo immune nei confronti dell'agente batterico presente nell'acne. Allo stesso modo, si può prelevare anche una goccia di sangue. La tecnica è la stessa, mentre lo scopo è quello di desensibilizzare l'organismo dagli ormoni circolanti in eccesso. È noto, infatti, che l'acne ha anche origine ormonale.